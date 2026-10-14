בכנס איגוד בתי ההשקעות שנערך היום (ד') בתל אביב אמר שי אהרונוביץ', מנהל רשות המסים: "חוששני ש-2027-2028 יהיו מאתגרות כי אנחנו רואים את תקציב הביטחון ויש לו עדיפות ובטח אחרי ה-7 באוקטובר. נכון שגביית המסים הפתיעה אותנו, אבל העברנו צעדים קשים וצריך לזכור שלא לעולם חוסן".

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בהמשך לכך סיפר אהרונוביץ' על הכנת תוכנית מיסוי שתובא בפני הממשלה הבאה. במענה לשאלה האם היא תכלול העלאת מע"מ הוא השיב "אנחנו מנסים ללכת לצעדים מהותיים יותר". לדבריו, "העלאת מע"מ זה צעד שהוא מתחת לפנס וסוג של 'אקמול'. העלאנו אותו כבר באחוז, אבל זו לא צריכה להיות השאיפה. צריך ללכת לשינויים מבניים".

לדבריו, את צוותי האוצר ורשות המסים מעסיק המס השולי של האדם העובד. "אנחנו מגיעים מהר מדי ל-50% כשמוסיפים על זה מס בריאות וביטוח לאומי. מצד שני, אנחנו רואים הרבה נקודות זיכוי, למשל בנושא של ילדים, וזה לא תמיד מגיע למי שאנחנו חושבים שנכון שיגיע אליהם. יש לנו מנגנוני פטור עצומים ואנחנו חושבים על איך להוריד את הנטל מאדם עובד, והיות וצריך להביא את הכסף - נביא אותו ממקומות אחרים".

"צריך להיזהר עם שוק הנדל"ן, רמ"י בשנת שיווקים חלשה"

אהרונוביץ' התייחס גם לרפורמת הרווחים הכלואים שממסה חברות ארנק. אהרונוביץ' ציין, כפי שנחשף בגלובס, שהרפורמה תיבחן לקראת התקציב הבא אך העריך שהרפורמה לא תבוטל כלל: "היא מניבה קרוב ל-10 מיליארד שקל בשנה", הוא ציין.

הוראת השעה שהעלתה את מס הרכישה ל-8%-10% צפויה לפקוע בסוף השנה, ואז המס צפוי להגיע לכ-5%. "הממשלה החדשה תצטרך להחליט אם היא מאריכה את הוראת השעה וזה דורש שלוש קריאות. הקולגות שלי באוצר, ומנכ"ל משרד השיכון מתנגדים לזה כי יש ירידת מחירים. אני רוצה להגיד שהפחתה מ-8% ל-5%-6% לא אומרת שמחר משקיע לא משלם כלום, ואני לא בטוח שעשרות אלפי שקלים זה מה שיגרום לקנות דירה להשקעה או לא".

לדבריו, "אני כן יכול להגיד שצריך להיזהר עם שוק הנדל"ן. רמ"י בשנת שיווקים חלשה ויש פחות מימושים של היתרי בנייה להתחדשות עירונית, ואני חושש שבעוד שנתיים ההיצע יהיה נמוך יותר. אנחנו לשמחתנו מדינה עם דמוגרפיה חיובית ויש צורך בדירות מגורים, ולכן צריך לשמור על שוק הנדל"ן ולהיות מדויקים".