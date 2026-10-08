בגלל סכסוך שכר: פיצויי מלחמה שהגישו אלפי אזרחים תקועים

ועדות הערר לעניין פיצויים בגין נזקי מלחמה (ועדות ערר מס רכוש וקרן פיצויים) הודיעו לשר האוצר על הפסקת עבודתן, בטענה כי רשות המסים מסרבת לשלם לחבריהן את מלוא שכרם.

בפני הוועדות תלויים כיום כ־10,000 עררים של אזרחים ועסקים בנוגע לפיצויי המלחמה, בהיקף כספי כולל של כ־5 מיליארד שקל, והטיפול בהם נעצר בשל הפסקת הפעילות. אתמול הודיעו יושבי ראש הוועדות וחבריהן על הפסקת העבודה עד להסדרת תנאי העסקתם. הם טוענים כי רשות המסים, שהיא צד להליכים ושעל החלטותיה הם מפקחים, הגבילה את שעות העבודה שניתן להשקיע בכל תיק.

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הוועדות מכריעות בעררים של אזרחים ועסקים על החלטות הנוגעות לזכאותם לפיצויים בגין נזקי מלחמה, לרבות נזקים שנגרמו בעקבות מתקפת 7 באוקטובר והמלחמות שבאו בעקבותיה. לטענת חברי הוועדות, ביוני 2026 אישר חשב משרד המשפטים כי התגמול יחושב לפי המודל הנהוג בוועדות ערר ממשלתיות אחרות, וכפי שהיה נהוג בעבר.

ניגוד עניינים מובנה

בפנייתם לאוצר טענו כי "לא ניתן לקבל מודל שלפיו היקף שעות ההכנה מוכתב מראש באופן מכני, כנגזרת ממספר שעות הדיון, ללא קשר להיקף החומר, למורכבות המשפטית והעובדתית של הערר או לזמן הנדרש בפועל לצורך גיבוש ההכרעה וכתיבתה". הם טוענים כי מודל תשלום שאינו מבחין בין התיקים השונים ואינו מאפשר דיווח על שעות העבודה בפועל יוצר פער בלתי סביר בין האחריות המוטלת עליהם לבין האפשרות המעשית למלא אותה. הם מציינים כי "ועדות הערר מנהלות תיקים משפטיים בהיקפים כספיים מצטברים של מיליארדי שקלים ובתמורה משלמות שכר נמוך של כ-200 שקלים לשעה בעלות שנתית המוערכת של כמיליון שקלים".

הם גם מזכירים כי מבקר המדינה מצא שקיים ניגוד עניינים מובנה בכך שקרן הפיצויים היא צד להליכי הערר, אך בה בעת גם מעורבת בתפעול מערך ועדות הערר. לטענת חברי הוועדות, קביעת רשות המסים בנוגע להיקף שעות עבודתם מעוררת קושי גם מבחינת עצמאות הוועדות ומראית פני הדברים.

ממשרד האוצר נמסר: "משרד האוצר מקדיש את כל המשאבים הנדרשים ואף יותר מכך כדי שכל אזרח יקבל את דמי הפיצויים בהתאם לזכאות ביעילות ובמהירות האפשרית. הסכומים שמועברים בלוחות זמנים קצובים וקצרים מלמדים על כך. בניגוד לטענות שהועלו על ידי חלק מראשי ועדות הערר, ולאחר דיונים שהתקיימו עמם, משרד האוצר אישר להגדיל את מכסת שעות ההכנה לדיונים, במטרה לאפשר לוועדות למלא את תפקידן באופן מיטבי. חרף ההסכמות שהושגו, חלק מראשי הוועדות בחרו לחזור בהם מהסיכומים.

"בשל החשיבות הלאומית שבנושא אנו קוראים לראשי הוועדות להמשיך בקיום דיוני הערר כסדרם, מבלי לפגוע בציבור הממתין להכרעה בעניינו. במקביל, משרד האוצר נכון להמשיך בשיח ענייני במטרה להגיע להסכמות באשר לשעות ההכנה ולסדרי העבודה. נוסף על כך, תיעשה בחינה להרחבת מספר יושבי ראש ועדות הערר, במטרה להגדיל את היקף הדיונים ולהאיץ את הטיפול בעררים".