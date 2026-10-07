"ניצול ציני של הכאוס והשכול": 7 שנות מאסר לבוזז אתר הנובה

בית משפט השלום בבאר שבע גזר היום (ד') 7 שנות מאסר על רם שאהין, שהורשע כי גנב שתי מערכות הגברה יקרות מאתר מסיבת הנובה ברעים, יומיים לאחר מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר 2023.

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הציוד שנגנב, ששוויו מוערך בכ-800 אלף שקל, היה בבעלות מתן ליאור ז"ל, שנרצח במסיבת הנובה לאחר שפעל בעוז לחילוץ נפגעים ולהצלת חיים תחת אש. לאחר מותו הוענק לו אות הגבורה האזרחית על-ידי נשיא המדינה.

ליאור ואמיתי רחום היו הבעלים של חברת סאונד פנאטיק, שסיפקה שירותי הגברה למסיבת הנובה. עקב מתקפת הטרור והירצחו של ליאור, נותר ציוד ההגברה של החברה בשטח מסיבה הנובה. שאהין הגיע יחד הנאשם הנוסף דניאל חסון לאזור המסיבה, והשניים הציגו מצג שווא לפיו בכוונתם לאסוף ציוד חברת הנעדר. כך הצליחו להמשיך בנסיעה ולהיכנס לשטח.

בית המשפט קבע כי שאהין היה הרוח החיה והמנוע העברייני המרכזי, וכי פעל במרמה גם אל מול חוקרי המשטרה. שאהין ניהל הליך הוכחות והורשע בעבירות של גניבה בנסיבות מחמירות וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

בנוסף נגזרו על שאהין קנס בסך 60 אלף שקל, פיצוי להוריו של ליאור בסך 75 אלף שקל, פיצוי בסך 25 אלף שקל לשותפו של המנוח ומאסר על-תנאי.

בנוסף נגזר דינו של דניאל חסון, שניסה למכור את הציוד הגנוב, ל-40 חודשי מאסר, קנס בסך 30 אלף שקל, פיצוי בסך 55 אלף שקל ומאסר על-תנאי.

"ניצול ציני, מחושב ומניפולטיבי"

השופט אמיר דורון דורון קבע כי במעשי השניים שפל מוסרי קיצוני והגדיר את התנהלותם כ"ניצול ציני, מחושב ומניפולטיבי של הכאוס, השכול וחוסר האונים ששררו בזירת הקטל כדי להפיק בצע כסף ברכוש נטוש".

נקבע כי המעשים פגעו אנושות בערכים עליונים של חילול כבוד המת וקדושת האדם, לצד פגיעה קשה בשלטון החוק, בסולידריות החברתית, באמון הציבור ובזכות הקניין בעת משבר לאומי חסר תקדים.

בית המשפט הבהיר כי הציבור מצפה שמלאכת הענישה תעביר מסר שיפוטי נחרץ ומרתיע נגד כל מי שחילל כבוד חללי האסון וגזל רכושם בשעתם הקשה ביותר.

השופט תיאר את מעשיהם של השניים כ"רדיפת-בצע עיוורת ואכזרית, המביאה לאובדן צלם אנוש ולרמיסת ערכים מוסריים עליונים עבור רווח חומרי, או תועלת אישית שפלה, עת הנאשמים הפכו זירת המסיבה, החרבה מאנשיה, שהפכה לזירת טבח, לכר נרחב לביזה במטרה להשיא רווח".

עוד נקבע כי "מסכת המעשים שביצעו הנאשמים פגעה אנושות בשרשרת ערכים מוגנים עליונים כאמור, אשר ראש וראשון להם הוא כבוד המת וקדושת האדם. כבוד המת הוא ערך חוקתי נשגב, השזור במארג כבוד האדם, ופגיעה בו, במיוחד בשעת חירום ואבל - תוך גניבה המשולה לביזה בזויה של קניין הנרצח בדם קר - מהווה חילול נורא של צלם אלוהים שבאדם".

"ממשיכים להשמיע את קולו של מתן"

עופר ליאור, אביו של מתן ז"ל, מסר: "היום, בדיוק שלוש שנים מאז שמתן נרצח, אנחנו נדרשים להתמודד גם עם מי שגנבו את הציוד שהיה מפעל חייו. מתן נשאר בשטח כדי להציל אנשים, ובזמן שאנחנו ניסינו לעכל את האסון, אחרים ניצלו אותו כדי לגנוב. שום עונש לא יחזיר לנו את הבן שלנו. המאבק הזה הוא על כבודו, על זכרו ועל הדרישה שמי שעשו זאת יישאו באחריות למעשיהם".

שרה ליאור, אמו של מתן, אמרה: "בשבילנו מתן הוא קודם כול הבן האהוב שלנו, והגעגוע אליו מלווה אותנו בכל יום. להגיע לבית המשפט דווקא ביום השנה להירצחו זה קשה וכואב במיוחד. מתן בחר לעזור ולהציל חיים ברגעים הקשים ביותר. חשוב לנו שיזכרו מי הוא היה, ושיהיה ברור שגם לרכוש שהשאיר אחריו, לפרי-עבודתו ולכבודו יש ערך. אנחנו ממשיכים להשמיע את קולו, כי הוא כבר לא יכול לעשות זאת בעצמו".

עו"ד מיכל חגי-מרוגלין מייצגת את משפחת ליאור, והם מלווים על-ידי עמותת קהילת שבט הנובה.