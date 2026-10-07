הערכות: מאות מיליוני שקלים של נופלים נותרו נעולים בחשבונותיהם

בצד הכאב הבלתי נתפס של אובדן יקיריהם במלחמת "חרבות ברזל", משפחות שכולות רבות מוצאות עצמן מתמודדות עם בירוקרטיה מתישה מול המערכת הפיננסית. בעקבות הקושי הזה קם "מיזם שחר", יוזמה התנדבותית שמטרתה לאתר, לרכז ולהעביר למשפחות את מלוא הכספים שהשאירו הנופלים מאחור מול הגופים הפיננסיים האזרחיים, כמו בנקים, קרנות פנסיה, חברות ביטוח ועוד.

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בשיחה עם גלובס מספר אביעד שוב, ממובילי המיזם, כי "החזון הוא לפתוח את עולם הפיננסים לאנשים, וזה גם מה שאנחנו עושים בחברת הפיננסים שלנו. אנחנו כבר עובדים עם כל החברות, אז זה קל מאוד".

בעבר פורסם כי מיליארדי שקלים נמצאים בחשבונות בנק ובחשבונות של קופות גמל ופנסיה של נפטרים שאינם ממומשים. לדברי שוב, "המשפחות לא יודעות איך לגשת לזה. הרבה מהן אמרו שהן לא מצליחות להביא את עצמן לעסוק בזה, גם בשל הבירוקרטיה וגם בשל ההתעסקות המנטלית".

רס''ן שחר בוזגלו ז''ל / צילום: באדיבות המשפחה

במיזם מעריכים כי מדובר במאות מיליונים עד כחצי מיליארד שקל שנעולים בחשבונות. עם זאת מדגישים במיזם שזו הערכה מבוססת ולא נתונים רשמיים, כי אין אצלם גישה לכלל הנתונים המדויקים.

חילצו מעל ל־10 מיליון שקל

בתהליך ארוך ומורכב בנו במיזם שחר את דרכי הטיפול והבינו איך להגיע לאנשים הנכונים. היום הם מלווים 21 משפחות, ארבע מהן כבר מיצו את הזכויות שלהן. על פי המידע שבידם, הם הצליחו להחזיר למשפחות מעל ל־10 מיליון שקל עד כה. בכוונתם להגביר את הקצב ולסייע לכמה שיותר משפחות בחודשים הקרובים. לדברי שוב, לפי בדיקה של רשות שוק ההון במחצית מחשבונות הנפטרים לקופה לא ידוע מי היורש.

איך תצליחו לחלץ בעצמכם את הכספים שנעולים בחשבונות? במיזם שחר מעוניינים לסייע למשפחות כך שלא יצטרכו כלל להתעסק בסוגיה הזו, אבל כמובן שמשפחות יכולות לפעול גם לבד. לשם כך, מוביל המיזם אביעד שוב עליכם לדעת ומה תצטרכו לעשות כדי לשחרר את הכספים. ראשית, על המשפחה להוציא צו ירושה ותעודת פטירה, להכין צילומי תעודות זהות של הנפטר והיורשים ואף תלושי משכורת. שוב מסביר כי לצורך איתור חשבונות השקעה בחו"ל וקבלת קצבת שארים בפנסיה, צריך גם תדפיסי חשבון בנק של הנפטר. ⁠⁠בני משפחה מדרגה ראשונה יכולים להיכנס לאתרים הממשלתיים "הר הכסף" ו"הר הביטוח" ולהוציא משם ללא עלות את הפרטים על כמעט כל המוצרים הפיננסיים של הנפטר. "בתוך זאת תגלו קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, חשבונות בנק, קופות גמל ועוד", מסביר שוב. "על המשפחות לפנות במייל למחלקת פניות הציבור של החברות שנמצאות בדוח בבקשה לקבל את הכספים חזרה". השלב הבא הוא למצוא חשבונות מסחר עצמאיים בארץ או בחו"ל, שלא מופיעים בהר הכסף או הר הביטוח. על המשפחות לפנות לשירות הלקוחות של בתי ההשקעות השונים כדי שיבדקו אם היה אצלן חשבון מסחר עצמאי של הנפטר. בנוסף, כדאי לחפש בתדפיס העו"ש של הנפטר המרות מט"ח והעברת כספים לחו"ל כדי לאתר חשבונות השקעה בחו"ל, אם קיימים. גם משפחות שבחרו לעשות זאת לבד אך זקוקות להכוונה, אומר שוב, "יכולות לפנות אלינו כדי לקבל ליווי פיננסי ללא עלות". קראו עוד

המיזם הוקם לזכרו של רס"ן שחר בוזגלו ז"ל, מפקד פלוגה בגדוד 77, שנפל בקרבות בצפון רצועת עזה. בוזגלו השאיר אחריו אישה הרה, הורים ואחיות. מאחורי היוזמה עומדים חבריו הקרובים - אביעד שוב, מייסד ומנכ"ל חברת "השקעות לצעירים בתכל'ס", ורועי גיל, סמנכ"ל החברה. לצדם נמצאים עו"ד אדם קרפל, מאיה אלון, המנהלת האדמינסטרטיבית, ואסנת, אמו של שחר ז"ל, ולהם מסייעים עוד 15 מתנדבים שמטפלים בקליטת המשפחות.

"שחר היה חבר מאוד קרוב שלי. הוא היה אגדה בעודו בחיים ועם סיפור גבורה משוגע מ־7 באוקטובר. הוא נפל שבוע לפני היציאה מעזה", מספר שוב. "אמא שלו, אסנת, התקשרה אליי חצי שנה לאחר שנפל ואמרה: 'אין לנו מושג איפה הכסף שלו'. הייתי בטוח שתוך שבועיים נסיים עם זה, אבל גילינו שזה אירוע. לחברות הפיננסים אין מערך מסודר לטפל בזה. בזמן שסייענו למשפחה של שחר הבנו שיש מספרים הרבה יותר גדולים, ושאנחנו יכולים לגרום לזה לעבוד בצורה טובה".

השירות ניתן בהתנדבות וללא כל עלות מצד המשפחות. צוות המיזם פועל ישירות מול המוסדות הפיננסיים, כאשר הם מאתרים ומרכזים את הזכויות מקרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות ביטוח וחשבונות בנק, תוך ניהול מלא של התהליך הבירוקרטי.

לקצר חודש וחצי של בירוקרטיה

התהליך מתחיל בהשארת פרטים בטופס באתר החברה, ולאחר מכן מתקיימת שיחת היכרות שבה מקשיבים לפרטים ומוסברים שלבי העבודה. המשפחה מספקת מסמכים רלוונטיים (כגון תעודת פטירה ות"ז) והצוות ממפה את כל המוצרים הפיננסיים של הנפטר מול הגופים השונים. הליווי האישי והצמוד נמשך עד לקבלת מלוא הכספים המגיעים למשפחה, כאשר התהליך כולו אורך כחודשיים בממוצע.

"בנינו מערך שלם במיזם וגם השגנו אנשי קשר בכל החברות הרלוונטיות. ביקשנו מהם לייצר תהליכים יותר קלים, כמו תיבות הגשה ושליחה מראש של מסמכים ייעודיים, וקיצרנו כך את התהליך בחודש וחצי", מסביר שוב. "אנחנו חוזרים למשפחה עם המסמך האחרון שנדרשת עליו חתימה כדי לקבל את הכסף".

שוב מתפאר בכך שהם הצליחו לפתור את המורכבויות בעזרת תכנון: "הבנו שזה יהיה במסות, אז בנינו מערכת AI שעושה הכל. היא שולחת את כל המיילים, משתלטת בצורה חכמה וממלאת את הטפסים בהתאם למידע שהמשפחות מעלות למערכות שלנו". עוד הוא מוסיף כי "סללנו דרך עם חברות הפיננסים, והכל כדי שהמשפחות בעצמן לא יתעסקו בזה".

לעזור למשפחות להביט קדימה

הייחוד במיזם הוא שהוא לא מתמצה רק בהשגת הכסף, אלא גם בליווי המשפחות בשאלה מה לעשות עם הכסף שמועבר אליהן. "אנחנו מסייעים למשפחות עם ההתנהלות הכלכלית. בנינו מסלול שבמסגרתו מלווים אותן ומייעצים איך משקיעים את הכסף למטרות נכונות לילדים ולאישה", אומר שוב. גם ליווי זה ניתן כחלק מההתנדבות וללא תמורה.

אנשי המיזם מצפים לעבור את רף ה־100 מיליון שקל שיוחזרו למשפחות בתום הטיפול. ישנו משרד עורכי דין שמלווה את הפרויקט וכן מנהלת פרויקט שגויסה במשרה מלאה כדי לנהל את הכל. זאת לצד מערכות AI שלדברי אנשי המיזם מאפשרות לטפל במאות אנשים מאוד בקלות.

מה מרוויחים מזה בעמותה? "רצינו לעשות משהו שמתחבר לשחר, וזה ממש ממלא אותנו. אנחנו עוזרים למשפחות האלו להמשיך את החיים מבחינה כלכלית, להתקדם לעבר העתיד. ואפשר לראות מה זה עושה למשפחות, הן נדהמות כשעוזרים להן ככה. זה יושב עליהן כשהן לא מצליחות להשיב את הכספים. ובשבילנו זה הכל".