שלוש שנים לטבח ה-7 באוקטובר: מעל 38.6 מיליארד שקל פיצויים

מאז טבח ה-7 באוקטובר 2023 ופרוץ מלחמת "חרבות ברזל", הוגשו לקרן הפיצויים ברשות המסים כ-1.18 מיליון תביעות בגין נזקים ישירים ועקיפים, ושולמו מעל 38.6 מיליארד שקל פיצויים לאזרחים ולעסקים שנפגעו במסגרת שלושת המבצעים הצבאיים שנוהלו - "חרבות ברזל", "עם כלביא" ו"שאגת הארי".

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על פי החוק, המדינה אחראית לפצות את התושבים על נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו כתוצאה ממעשי איבה או מפעולות מלחמה שונות. הפיצוי נעשה מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים. מאז טבח ה-7 באוקטובר פעלה רשות המסים באמצעות קרן הפיצויים מס רכוש לפצות את הציבור בשני מישורים: פיצוי בגין נזק ישיר ופיצוי בגין נזק עקיף. במישור הנזק הישיר (כלל נזק שנגרם למבנים, רכבים, רכוש ותשתיות שנפגעו פגיעה פיזית כתוצאה מפעולות מלחמה) הוענקו פיצויים גם בגין אובדן הכנסות משכר דירה על מבנים שנפגעו במבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי", ובמבצע "שאגת הארי" וכן שולם למלונות בגין מתן דיור זמני למפונים.

בסך-הכול הוגשו מאז ה-7 באוקטובר 2023 כ-168 אלף תביעות נזק ישיר, ושולם סכום כולל של כ-8.3 מיליארד שקל.

במישור הנזק העקיף שולמו פיצויים לעסקים בגין נזק כלכלי שנגרם להם (אובדן רווח או הפסד) בשל השלכות המצב הביטחוני. פיצויים אלה שולמו במספר מסלולים: מסלול כלל-ארצי, מסלולים "ירוקים" לעסקים באזורים ובענפים כלכליים שבהם השלכות המצב הביטחוני היו קשות במיוחד, ומסלול "אדום" לעסקים ביישובי ספר בעוטף עזה ובקו העימות בצפון. לצד זאת שולמו גם פיצויים לעסקים שנפגעו מנזק ישיר במבצע "שאגת הארי", בגין הנזק העקיף שנגרם להם.

בסך-הכול הוגשו מאז ה-7 באוקטובר 2023 כמיליון תביעות נזק עקיף, ושולם סכום כולל של כ-30 מיליארד שקל.

היקף הפיצויים הגבוה ביותר שולם במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" שהייתה הממושכת מבין המבצעים הצבאיים, ובמסגרתה שולמו פיצויים בסך כ-25.7 מיליארד שקל (בגין כ-683.5 אלף תביעות), מתוכם כ-22.42 מיליארד שקל בגין נזק עקיף וכ-3.3 מיליארד שקל בגין נזק ישיר.

היקף הפיצויים במסגרת "עם כלביא", שנמשך כשבועיים בלבד, עומד על כמעט 7 מיליארד שקל (בכ-219.2 אלף תביעות), כאשר עיקר הסכום נרשם בגין נזקים ישירים - כ-4 מיליארד שקל, לצד כ-2.9 מיליארד שקל בפיצוי עקיף.

בגין "שאגת הארי שולמו עד כה פיצויים בסך כ-6 מיליארד שקל (בכ-272.6 אלף תביעות), מהם כ-5 מיליארד שקל בגין נזק עקיף וכ-961.5 מיליון שקל בגין נזק ישיר.

מרבית מסלולי הפיצוי שנפתחו עם תחילת המלחמה נסגרו

בזירה הכלל-ארצית, הוגשו כ-168.5 אלף תביעות נזק ישיר, כאשר פגיעות במבנים היו המשמעותיות ביותר והסתכמו בכ-6.37 מיליארד שקל פיצוי; ולמעלה ממיליון תביעות בגין נזק עקיף, שבהן שולמו כ-18.6 מיליארד שקל במסלול הכלל-ארצי, מעל 6 מיליארד שקל במסלולים ה"ירוקים" וכ-5.68 מיליארד שקל במסלול האדום.

מרבית מסלולי הפיצוי שנפתחו עם תחילת המלחמה כבר נסגרו, אך מספר מסלולים שנפתחו בעקבות "שאגת הארי" עדיין פתוחים, בעיקר עבור יישובי הצפון והספר, בהם המסלול האדום שמיועד לעסקים הממוקמים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ (אזורים שפונו או קו העימות - פתוח להגשה עד ה-31 בדצמבר 2026) ומסלולי הפיצוי לצפון עבור עסקים ביישובי קו העימות - מסלול מחזורים וחקלאות, שניתן להגיש בהם תביעות עד אמצע נובמבר.

כפי שנחשף לאחרונה בגלובס, רשות המסים העבירה כ־5.8 מיליארד שקל פיצויים לעסקים שנפגעו בצפון עקב מלחמת חרבות ברזל, מתוכם כמעט 4 מיליארד שקל לעסקים ביישובי קו העימות, שפונו מבתיהם למשך כשנה וחצי וכעת, דורשת בחזרה כ־238.4 מיליון שקל מ־3,751 בעלי עסקים שפוצו או קיבלו מקדמות. בנוסף, חלק מתביעות הפיצוי מצויות עדיין בטיפול או בהליכי השגה וערר על החלטות רשות המסים, כך שהיקף הפיצויים המלאים ותג המחיר בעקבות המערכות האחרונות עדיין אינו סופי.