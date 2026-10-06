1 רצים לזכרם

ב-7 באוקטובר תצא לדרך "רצים 7.10" - יוזמת הנצחה התנדבותית עצמאית שמוביל יניר קליסר, שבמסגרתה ייצאו מאות קבוצות ברחבי הארץ לריצה משותפת של 7.10 ק"מ, לזכר הנופלים. כל נרשם מקבל מספר חזה הנושא את שמו או שמה של אחד מנופלי ונרצחי 7 באוקטובר והמלחמה, וכל קבוצה בוחרת את שעת הריצה המועדפת עליה (יש גם קבוצות הליכה ורכיבת אופניים). ניתן להתעדכן בפרטים באתר run710.

יוזמת ''רצים 7.10''

● חממת הפודטק שחזרה לקריית שמונה: "עניין עסקי ויעד לאומי"

● שלוש שנים לטבח ה-7 באוקטובר: מעל 38.6 מיליארד שקל פיצויים

2 דואגים ליתומי המלחמה

עמותת "עטופים באהבה" (ICF) ואפליקציית ביט של בנק הפועלים השיקו קמפיין גיוס לתמיכה ב-573 ילדים וצעירים שאיבדו הורה או הורים במתקפת ה-7 באוקטובר. עד ה-14 בחודש יופיע באפליקציית ביט כפתור ייעודי לתרומה לעמותה. במקביל מתקיים קמפיין התרמה בקופות שופרסל ברחבי הארץ ובאונליין.

העמותה, שבראשה עומדת מירי יעקובי הורוביץ, מספקת לילדים ולצעירים מעטפת תמיכה משולבת הכוללת סיוע כלכלי, תמיכה בשיקום ובחוסן, ליווי בתחום החינוך וסיוע בצמתים משמעותיים בחיים, לצד ליווי אישי ומקצועי עד הגיעם לגיל 30.

קמפיין ''עטופים באהבה''

3 הנצחה מוזיקלית

חברת הטכנולוגיה Simply משתפת פעולה עם "עמותת ענר" לזכר ענר שפירא ז"ל, לוחם סיירת הנח"ל שנפל ב-7 באוקטובר. בספריית השירים של אפליקציות הלימוד Simply Piano ו-Simply Guitar שולבו עיבודים מיוחדים לשלושה משיריו: "מבוא לענרכיזם", "למה אני חושב עלייך" בדואט עם אסתר רדא, ו"בואי ונסע מכאן" בשיתוף פעולה עם יהודית רביץ. המהלך נועד להמשיך את צוואתו המוזיקלית והחברתית של שפירא, דרך הנגינה.

4 מטפלים בפוסט טראומה

השבוע נפתח המחזור העשירי של "תוכנית איבצ'ר לחוסן לאומי" להכשרת מטפלים בפוסט טראומה, אשר ממומנת בידי הפילנתרופ ואיש העסקים ברוך איבצ'ר, ומנהלת בתו דפנה איבצ'ר. את המיזם מובילה מקצועית הפסיכולוגית החברתית ד"ר אריאל להמן, וההכשרה מעניקה למטפלים ולאנשי מקצוע כלים מתקדמים להתמודדות עם פוסט טראומה. סיום המחזור יצוין ב"חוות החוסן" במרכז הרפואי שיבא תל השומר.

ד''ר אריאל להמן, ד''ר אמיתי זיו ודפנה איבצ'ר / צילום: שי דקל

5 קסדות ללוחמים

ארגוני בני ברית בישראל ובטקסס משתפים פעולה במיזם רכישת קסדות מתקדמות עבור לוחמי יחידת מגלן בצה"ל, המתמחה בפעילות בעומק שטח האויב. בסך הכול נאספו 54 אלף דולר, כאשר חלק משמעותי מהסכום נתרם על ידי לשכת איזידור גרסק באמצעות בני ברית העולמי. הקסדות הוענקו ללוחמים שסיימו מסלול הכשרה של 18 חודשים.

קסדה בתרומת בני ברית / צילום: באדיבות ארגון בני ברית

6 תיעוד לתורמים

ארגון ידידי צה"ל בארה"ב (FIDF) משיק ספריית וידאו דיגיטלית באנגלית, במטרה להנגיש לתורמים ולתומכי ישראל, בהם חברי הקהילות היהודיות והנוצריות, סיפורים ועדויות על אירועי 7 באוקטובר. בשלב הראשון כוללת הספרייה כ-50 עדויות מצולמות בהיקף של כ־12 שעות. בין היתר מדובר בתיעוד של חיילים, אנשי מילואים, בני משפחות שכולות, ושורדי השבי נועה ארגמני, עמית סוסנה, מאיה רגב, אלמוג מאיר ג'אן, עידן אלכסנדר ומקסים הרקין. ניתן לצפות בכתובת FIDF.ORG/OCT7.

7 הנצחה במקומות עבודה

חברת הגיימינג פלייטיקה הציבה מיצג גדול ברחבת הכניסה למשרדיה, ומזמינה את העובדות והעובדים לשתף בזיכרונותיהם ולכתוב הקדשות אישיות. בנוסף החברה מארחת את שורד השבי אבינתן אור, שבהרצאתו "מבעד לאדמה" מספר על 738 ימים בשבי חמאס בבידוד מוחלט. אור יתארח גם בחברת הדאטה העסקי Lusha, שאחד מעובדיה הוא חבר קרוב שלו.

בחברת הסייבר אקסוניוס מארחים את שורד השבי אור לוי, שישתף את סיפורו האישי. אודיוקודס הפכה את אודיטוריום החברה למתחם זיכרון ייעודי שבו מוקרן בלופ סרט בן חצי שעה הסוקר את האירועים ממתקפת החמאס ועד שחרור החטופים, ומאות עובדי החברה מוזמנים להגיע ולצפות.

במסגרת מיזם "אוקטובר הבא", המחבר בין חברות טכנולוגיה למשפחות שכולות, סטארט-אפ הדיפנסטק Esh-Tech אירחה את אימו ואחותו של סמ"ר איתי אליהו מרציאנוריצות, מוזיקה ומיצגי זיכרון הם רק חלק מיוזמות הנצחה ברחבי הארץ לנופלי 7 באוקטובר ● קמפיין לגיוס תמיכה ליתומי המלחמה להענקת סיוע כלכלי, רגשי וחינוכי ● וגם מיזמים המסייעים לנפגעי פוסט־טראומה ומספקים ללוחמים ציוד מתקדם ● אירועים ומינויים ז"ל, שנפל בקרב ב־7 באוקטובר.