מפקח לשעבר ברשות המסים נשלח ל-18 חודשי מאסר בגין עבירות מס

בית משפט השלום בפתח תקווה גזר 18 חודשי מאסר בפועל על מפקח לשעבר ברשות המסים, שהורשע כי במסגרת עבודתו כרואה חשבון עצמאי סייע ללקוחותיו לקבל החזרי מס שלא הגיעו להם באמצעות תרמית, דיווחים כוזבים וזיוף, וזאת על-מנת לגזור עמלות על אותם החזרים שלא כדין. עוד נגזרו על רואה החשבון 9 חודשי מאסר על-תנאי וקנס בסך 75 אלף שקל.

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השופט דרור קלייטמן, ציין בגזר הדין כי "עבירות מס הן כאלה שעוסק עצמאי יכול לבצע בקלות, וישנו קושי באיתור עבריינים אלה, ולכן ישנה חומרה יתרה בעבירות מעין אלה, אשר צריכה לבוא לידי ביטוי בענישה", והוסיף כי "בעניין שבפניי ישנה חומרה נוספת בכך שמבצע העבירות הוא רואה חשבון, איש מקצוע שאמור לסייע אף לאחרים, ולכן אחריותו וחובתו כלפי המדינה יתרים על אדם אחר. ודאי אמורים הדברים כשמדובר ברואה חשבון ותיק ששימש במשך שנים כמפקח במס הכנסה".

לדברי השופט, "הנאשם ניצל את הידע שיש לו על דרך התנהלות גופי אכיפת המס על-מנת לבצע עבירות כלפיהן. ניתן היה ללמוד זאת במהלך ניהול ההוכחות מסרטון בו הוא נראה ונשמע מתגאה בכך, ואף מעדויות חלק מהלקוחות שהעידו על כך שעובדת היותו מפקח מס בעבר הגבירה את אמונם בו. אף ניתן היה ללמוד ממעשיו כי בוצעו ביודעו את 'נקודות התורפה' של המערכת, והוא אף התגאה בכך".

הנאשם, רו"ח ארז מינס, בעל משרד ראיית חשבון עצמאי ומי שעבד במשך כ-10 שנים כמפקח בכיר ברשות המסים, נעצר לפני למעלה מעשור (בדצמבר 2015) בחשד שהציג בפני רשויות המס מצגי-שווא וזייף מסמכים ואישורים שזיכו את לקוחותיו בהחזר מס, על אף שלא היו זכאים להם - ומסך כל החזר קיבל שכר-טרחה.

בספטמבר 2019 הוגש נגד מינס כתב אישום, ולאחר ניהול הליך הוכחות ממושך, הוא הורשע בביצוע שורת עבירות מס, בהן עבירות של השמטת הכנסות מדוח, הכנת פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים, מרמה וזיוף בנסיבות מחמירות. במקביל זוכה מינס ממספר אישומים שיוחסו לו ביחס למספר לקוחות.

רואה החשבון יצר לעצמו תמריץ לביצוע מרמה

על-פי האישומים בהם הורשע, נהג מינס לגבות את שכר-הטרחה מלקוחותיו כאחוז מסוים מגובה החזרי המס שהוא מסייע בהשגתם. בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, מינס פעל במרמה באופנים מגוונים, תוך שהוא מדווח דיווחים כוזבים, מזייף מסמכים, רושם רישומים כוזבים בפנקסיו ומייעץ ללקוחותיו כיצד לבצע עבירות מרמה כלפי רשויות המס - הכול בכוונה להתחמק ממס, ולסייע לחלק מלקוחותיו להתחמק ממס.

על-פי הכרעת הדין, בין השנים 2005-2015 ביצע מינס עבירות לפי פקודת מס הכנסה בסך כולל של כ-1.2 מיליון שקל ועבירות מע"מ בסך 16,818 שקל. לצורך ביצוע העבירות השתמש מינס בידע שרכש במהלך שנות עיסוקו כרואה חשבון, לרבות בתקופת עבודתו ברשות המסים, וזאת במטרה לרמות את הרשות.

בא-כוח המדינה, עו"ד תומר וירט, ביקש לגזור על מינס מאסר בפועל במתחם ענישה שבין 18 ל-36 חודשים וקנס שבין 80 ל-180 אלף שקל, ולכל הפחות להטיל עליו 26 חודשי מאסר בפועל - אמצע מתחם הענישה. זאת, בין היתר, בשל ביצוע העבירות לאורך תקופה ארוכה, השיטתיות, התחכום וגיוון מעשי המרמה, מעמדו המקצועי הרם של הנאשם כרואה חשבון, השחתת לקוחותיו והכנסתם למעגל הפלילי, המניע של בצע-כסף דרך קבלת שכר-טרחה באחוזים, אי-נטילת אחריות והטחת אשמה על עובדים ולקוחות, היעדר שיתוף-פעולה בחקירה וגרירת ההליכים בבית המשפט.

בא-כוחו של מינס, עו"ד איגור יוטקין, עתר למתחם ענישה כולל שבין מאסר קצר לריצוי בעבודות שירות של עד 9 חודשים, לבין מאסר בפועל של עד כ-14 חודשים וקנס שינוע בין 50,000 ל-80,000 שקל. זאת, בין היתר, בשל מצבו הרפואי של הנאשם, הצטמצמות האישומים וכן חלוף 11 שנים מתחילת החקירה ו-17 שנים מביצוע העבירות עצמן.

עו''ד איגור יוטקין / צילום: פרטי

"ערך השוויון בין האזרחים נפגע"

השופט קלייטמן ציין בגזר הדין כי "הערכים המוגנים שנפגעו כתוצאה מהעבירות אותן ביצע הנאשם הם שמירה על הקופה הציבורית. קופת המדינה ניזונה בעיקר ממסים המשולמים אליה על-ידי אזרחיה. אי-תשלום מס פוגע בקופה זו ולכן בציבור כולו, אשר השירותים הניתנים לו מתבססים עליה, ואי-תשלום מס עלול לפגוע בשירותים אלה לציבור".

עוד הוסיף השופט כי "נפגע גם ערך השוויון בין האזרחים. כאשר ישנו אזרח אחד המשלם את מסיו והאחר לא, נוצר פער שאינו צודק ואינו הוגן, מה גם שהנטל על האחד גובר כתוצאה ממעשיו של השני".

מעבר לפגיעה הפרטית בכל אזרח המשלם את מסיו, ציין השופט כי ישנה פגיעה בשוק בכללו. "כללי השוק החופשי מתבססים על כך שלכולם כללים שווים. ברגע שאחד מפר אותם הוא יוצר לעצמו יתרון לא הוגן בתחרות האמורה להיות בשוק חופשי", אמר.

השופט ציין לחומרה גם את העובדה שמינס פעל בדרכים רבות ומגוונות לצורך ביצוע העבירות ו"השקיע מחשבה רבה ופעל בדרכים שונות, לעתים אף יצירתיות" על-מנת לתכנן ולבצע את העבירות. "אין מדובר בעבירה חד-פעמית אלא כזו שמתמשכת לאורך שנים רבות ומבוצעת בעניינם של לקוחות רבים. הנאשם גבה תשלום מלקוחות בהתאם לגובה החזרי המס, ובכך ייצר לעצמו תמריץ לביצוע מרמה על-מנת להגדיל את הכנסותיו", נקבע.

מעבר לנזק הכספי למדינה, נגרם גם נזק ללקוחות של מינס, אשר נחשדו בביצוע עבירות מס, נחקרו על-ידי רשויות המס, ואף נערכו חיפושים בביתם. השופט ציין כי מינס ניסה להטיל את האחריות על לקוחותיו. "ניתן היה להתרשם כי לחלק מהם היווה הדבר חוויה טראומטית. הנאשם אף ניסה להטיל לאורך הדרך את האחריות הן על לקוחותיו והן על עובדיו, ובכך נגרמה גם להם עוגמת נפש ממעשיו", כתב בגזר הדין.

לטובת הנאשם נשקלה עובדת היותו של מינס אדם בן 58 נעדר כל עבר פלילי, וכן נשקלו נסיבותיו האישיות והרפואיות.

בא-כוח הנאשם: שוקלים להגיש ערעור

עו"ד איגור יוטקין, בא-כוחו של מינס, מסר בתגובה: "לפני כשבע שנים הוגש נגד מרשי כתב אישום חמור ורחב-היקף, שכלל שורה ארוכה של עבירות מס ומרמה. לאחר הליך משפטי ממושך, זוכה מרשי מחלק משמעותי מהאישומים, תוך שבית המשפט קבע קביעות עקרוניות ביחס להתנהלות המדינה בחלקם.

"אף שנגזר על מרשי מאסר בפועל, העונש שנקבע נמוך משמעותית מזה שלו עתרה הפרקליטות, ומשקף, בין היתר, את הפער שבין כתב האישום המקורי לבין תוצאות ההליך. לאחר שנלמד את גזר הדין לעומקו, נבחן את האפשרות להגיש ערעור".