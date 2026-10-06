חשד: הלקוח עשה אקזיט של 60 מיליון שקל - רואה החשבון לא דיווח

רשות המסים עצרה רואה חשבון מראש העין בחשד שלא כלל בדוח האישי של לקוחו הכנסה של כ-60 מיליון שקל ממכירת מניות בחברת טכנולוגיה במסגרת אקזיט שביצעה החברה. החשוד, שלמה צדקיה, הובא בתום חקירתו לבית משפט השלום בראשון לציון ושוחרר בהסכמה בתנאים מגבילים.

מהחקירה, שמנהל פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, עולה החשד כי רו"ח צדקיה, שייצג לקוח שהיה בעל מניות מהותי בחברה המתמחה בטכנולוגיות חדשניות, לא כלל בדוח האישי של הלקוח את ההכנסה ממכירת מניותיו לחברה אמריקאית. זאת, אף שליווה את העסקה מטעמו וטיפל בדוח השנתי שלו ובדיווחי רווח ההון בגין המכירה. על פי החשד, בעקבות אי-הדיווח לא שולם מס יסף בהיקף של כ-1.8 מיליון שקל.

● הגישו תביעת סרק ייצוגית וחטפו הוצאות חריגות של 100 אלף שקל

● "כושר השתכרות מאופס": אורן קובי מבקש להפחית תשלומים לנושים

עיבוד ממוחשב שבוצע במטה המודיעין של חטיבת החקירות ברשות המסים העלה כי בשנים 2023-2024 קיבל הלקוח של החשוד תמורה מצטברת של כ-60 מיליון שקל ממכירת המניות. הכספים הועברו אליו באמצעות הנאמן שהחזיק במניות, שניכה מס במקור בשיעור של 30% וציין במכתבו ללקוח כי מדובר במקדמת מס בלבד.

בנוסף למס שנוכה במקור, על הכנסה חייבת העולה על התקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה חל מס יסף בשיעור של 3%. על פי החשד, צדקיה לא כלל את ההכנסה ממכירת המניות בדוח האישי של הלקוח, ובכך הוביל לאי-תשלום מס יסף בסכום של כ-1.8 מיליון שקל.

במסגרת החקירה נערכו חיפושים, נתפסו ראיות, החשוד נחקר ונגבו עדויות ממעורבים נוספים. החקירה בעיצומה.

חובת תשלום מס יסף חלה גם על הכנסות חד-פעמיות, ובהן הכנסות ממכירת מניות, ממימוש אופציות לעובדים ומזכיות בהגרלות, בהימורים ובפעילויות נושאות פרסים. כאשר סך ההכנסה החייבת בשנת המס עולה על התקרה הקבועה בחוק, חל מס יסף בשיעור של 3% על החלק שמעל לתקרה. החל משנת 2025, על הכנסות חייבות ממקורות הוניים העולות על התקרה חל מס יסף נוסף בשיעור של 2% על הסכום שמעל לתקרה. ניכוי מס במקור אינו פוטר מחובת הדיווח ומתשלום מס היסף, ככל שקיימת חבות בו.

***חזקת החפות: רו"ח צדקיה לא הורשע בעבירה, הוא בגדר חשוד בלבד ועומדת לו חזקת החפות.