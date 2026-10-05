יזם הנדל"ן לשעבר המואשם בפלילים, אורן קובי, פנה לבית המשפט המחוזי בבקשה לדון מחדש בצו התשלומים שחייב אותו לשלם 30 אלף שקל בחודש לקופת הנושים. קובי טוען כי כושר השתכרותו "מאופס לחלוטין" ולכן הוא אינו יכול לעמוד בתשלום.

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לטענתו, מצבו הכלכלי נובע ממסיבות אובייקטיביות ומשפטיות שכופה עליו המדינה. הוא טוען כי לא מדובר בהתחמקות אלא באיסור חוקי ומעשי לצאת לעבוד. עוד הוא מציין בבקשה כי בכוונתו לפנות לבית המשפט העליון שיתיר לו לעבוד. הוא מבקש מבית המשפט לבחון את הדוחות שהוגשו ולהורות לנאמן חגי אולמן לזמן אותו לחקירה אם הדבר נדרש.

קובי הגיש את הבקשה לאחר שבית המשפט העליון דחה את הערר שהגיש לאחרונה על חיובו בתשלום החודשי. שופט העליון אלכס שטיין קבע כי קובי נמנע מלהפקיד ולו שקל אחד בקופת הנשייה זה מספר שנים, וכי הוא נמנע מלתמוך את טענותיו בדבר מצבו הכלכלי בראיות כלשהן עד שהגיש בקשה שנייה לעיון חוזר בהחלטה. השופט אפשר לו לפנות בבקשה הנתמכת במסמכים להוכחת מצבו הכלכלי. קובי הוכרז בשנה שעברה כפושט רגל, הוא מצוי במעצר בית באיזוק אלקטרוני ונאסר עליו לעסוק בנדל"ן.

אורח חיים ראוותני ובזבזני על חשבון הנושים

לאחרונה נחשף בגלובס כי קובי מפעיל עמוד ברשת X (טוויטר) שם הוא מוצג כמי שהקים חברה חדשה בשם לנדמרק Landmark. בתיאור נכתב: "בניית פלטפורמה גלובלית להשקעות קרקע. נדל"ן. השקעות. טכנולוגיה". בעמוד פורסמה החודש כתבה מזויפת המתחזית לעמוד שער של עיתון גלובס תחת הכותרת "האיש שמכר קרקעות במאות מיליונים בישראל בונה עכשיו פלטפורמה גלובלית".

תביעות החוב נגד קובי עומדות על 34 מיליון שקל, בנוסף לחובות החברות שהיו בשליטתו, שהיקף תביעות החוב בעניינן עומד על 239 מיליון שקל. בית המשפט המחוזי קבע כי קובי לא שילם שקל לקופת הנשייה במשך 6.5 השנים האחרונות, וזאת בזמן שהוא מקיים אורח חיים ראוותני ובזבזני על חשבון הנושים.

נגד איש הנדל"ן לשעבר עומדים ותלויים ארבעה כתבי אישום. המרכזי שבהם מתנהל זה שש שנים בבית המשפט המחוזי בתל אביב ומייחס לו עבירות חמורות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה ועבירות נוספות סביב פעילותו בקבוצת אדמה למכירת קרקעות חקלאיות. בשנת 2025 הוגש נגדו כתב אישום בגין הפרת הצו האוסר על עיסוק בנדל"ן, הונאת נושים ועבירות נוספות לאחר חקירה שנפתחה בעקבות חשיפת גלובס כי הוא עוסק בנדל"ן בניגוד לצו בית משפט. קובי שוחרר לאחר מספר חודשים ממעצר.

*** חזקת חפות: אורן קובי לא הורשע בביצוע העבירות המיוחסות לו, ועומדת לו חזקת החפות