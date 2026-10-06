חשד: הסתיר רווחים של עשרות מיליוני דולרים מקריפטו

במסגרת חקירה משותפת של פקיד שומה חקירות חיפה ברשות המסים ואכ"ל חוף בלהב 433, נעצר חשוד בביצוע עבירות מס והלבנת הון, על רקע פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים.

● חשד: הלקוח עשה אקזיט של 60 מיליון שקל - רואה החשבון לא דיווח

● לידיעת משקיעי הקריפטו: מתי תיאלצו לשלם 50% על הרווח, ואיך תחסכו במס

על-פי החשד, החשוד סחר במטבעות דיגיטליים בבורסות שונות, מבלי שדיווח לרשות המסים על פעילותו ותוך השמטת הכנסות מדוחותיו האישיים, במטרה להתחמק מתשלום מס. בנוסף, עלה חשד כי החשוד החזיק חשבונות בנק בחו"ל שלא דווחו, והשתמש בחשבון בנק של אדם אחר לצורך הסתרת פעילותו והסתרת הכספים שהתקבלו ממנה.

במסגרת החקירה נערכו חיפושים, שבמהלכם נתפסו סכומים משמעותיים במטבע חוץ ורכב יוקרה, שעל-פי החשד נרשם על שם אדם אחר לצורך הסתרת נכסיו של החשוד.

החשוד הובא היום (ג') בפני בית משפט השלום בחיפה, שהאריך את מעצרו עד ליום ראשון, 11 לאוקטובר.

המאבק על רווחי הקריפטו

שוק המטבעות הדיגיטליים, ששוויו הכולל כ-3 טריליון דולר, מגלגל כיום מסחר בהיקף מוערך של כ-74 מיליארד דולר ביום בממוצע, באמצעות אלפי זירות מסחר בעולם. המטבע המוביל בשוק מאז 2009 ועד היום הוא הביטקוין, שנסחר כיום סביב 85 אלף-86 אלף דולר.

ב-2018 פרסמה רשות המסים את עמדתה לפיה מטבע דיגיטלי נחשב ל"נכס" לצורכי מס, והמשקיעים במטבעות הדיגיטליים יחויבו במס רווחי הון בגובה 25% על רווחיהם, כל עוד פעילותם אינה עולה לכדי עסק. במקרה שהפעילות עולה כדי עסק, יחויב העוסק במס דו-שלבי כחברה או במס שולי לפי מדרגות המס ליחיד. ואולם לפי ההערכות, ישראלים רבים לא מדווחים על הרווחים בזירה ולא משלמים את המס הנדרש, ומיליארדי שקלים נגרעים מקופת המדינה מדי שנה.

ברשות המסים פועלים כבר שנים במטרה להגיע אל הרווחים הישראליים המסתובבים בשוק הקריפטו וחייבים במס בישראל. זאת, בין היתר, באמצעות מבצעי אכיפה בתחום, חילופי מידע עם רשויות זרות ונהלים המקלים על תשלום המס בישראל.

הרשות אף פרסמה נוהל גילוי מרצון שפנה במיוחד לשחקני הקריפטו במטרה שיחשפו את הונם החבוי, אך לא רבים ניצלו את ההזדמנות להיפטר מהאיום הפלילי במקרה שייתפסו - רק 203 בקשות הוגשו במסגרת הנוהל בגין רווחים מנכסים דיגיטליים, בהן דווח על הון בהיקף של כ-482.5 מיליון שקל בלבד ומס משוער בסך של כ-51 מיליון שקל בלבד.