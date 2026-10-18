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ליגת העל בכדורגל

נעצרו 4 חשודים בעבירות פליליות הקשורות לקבוצת כדורגל בליגת העל

ארבעה בעלי תפקידים בקבוצת כדורגל בליגת העל, בהם הבעלים, המאמן ואשת הכספים, נעצרו הבוקר בחשד לעבירות כלכליות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים • במסגרת החקירה נתפסו רכבי יוקרה ונדל״ן, ובימים הקרובים צפויים להיחקר עשרות שחקני עבר והווה בחשד לעבירות מס, מרמה והלבנת הון

ניצן שפיר 08:55
מגרש כדורגל (אילוסטרציה) / צילום: Shutterstock
מגרש כדורגל (אילוסטרציה) / צילום: Shutterstock

המשטרה עצרה הבוקר (א') 4 חשודים בחשד לעבירות פליליות כלכליות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים הקשורות לקבוצת כדורגל בליגת העל. על פי החשד העבירות בוצעו באופן שיטתי ולאורך 4 עונות משחקים.

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החשודים שנעצרו הם מחוללי העבירות על פי החשד, והם אינם שחקנים בקבוצה אלא בעלי תפקידים שונים. בין העצורים: הבעלים, מאמן ואשת הכספים. במסגרת פעילות המשטרה בוצעו תפיסות של רכבי יוקרה ונדל"ן.

לפי המשטרה, במסגרת החקירה עלה חשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, הלבנת הון, עבירות לפי פק' מס הכנסה, עבירות על פי חוק הביטוח הלאומי וחוק הגנת השכר, לרבות חשדות לעבירות של אי דיווח לרשויות המס על שכר ששולם לשחקנים.

המשטרה ורשות המסים מתכוונות לזמן עשרות שחקני כדורגל בעבר ובהווה לחקירה בימים הקרובים.

החקירה הסמויה התנהלה במהלך החודשים האחרונים במפלג שוחד והימורים בספורט ביאל"כ להב 433 בחשד לעבירות פליליות חמורות הקשורות לקבוצת הכדורגל.

החקירה מתנהלת בשת"פ עם ההתאחדות לכדורגל, רשות המסים - יח' יהלום, ביטוח לאומי ורשות התאגידים- רשמת העמותות.