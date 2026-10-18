נעצרו 4 חשודים בעבירות פליליות הקשורות לקבוצת כדורגל בליגת העל

המשטרה עצרה הבוקר (א') 4 חשודים בחשד לעבירות פליליות כלכליות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים הקשורות לקבוצת כדורגל בליגת העל. על פי החשד העבירות בוצעו באופן שיטתי ולאורך 4 עונות משחקים.

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החשודים שנעצרו הם מחוללי העבירות על פי החשד, והם אינם שחקנים בקבוצה אלא בעלי תפקידים שונים. בין העצורים: הבעלים, מאמן ואשת הכספים. במסגרת פעילות המשטרה בוצעו תפיסות של רכבי יוקרה ונדל"ן.

לפי המשטרה, במסגרת החקירה עלה חשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, הלבנת הון, עבירות לפי פק' מס הכנסה, עבירות על פי חוק הביטוח הלאומי וחוק הגנת השכר, לרבות חשדות לעבירות של אי דיווח לרשויות המס על שכר ששולם לשחקנים.

המשטרה ורשות המסים מתכוונות לזמן עשרות שחקני כדורגל בעבר ובהווה לחקירה בימים הקרובים.

החקירה הסמויה התנהלה במהלך החודשים האחרונים במפלג שוחד והימורים בספורט ביאל"כ להב 433 בחשד לעבירות פליליות חמורות הקשורות לקבוצת הכדורגל.

החקירה מתנהלת בשת"פ עם ההתאחדות לכדורגל, רשות המסים - יח' יהלום, ביטוח לאומי ורשות התאגידים- רשמת העמותות.