רשמי: יעקב שחר העמיד את מכבי חיפה למכירה תמורת 100 מיליון דולר

בדרך לרעידת אדמה בכדורגל הישראלי. אחרי 35 בהן היה הבעלים של מכבי חיפה, והצעיד את המועדון להישגים בקנה-מידה מקומי ואירופי, יעקב שחר העמיד באופן רשמי את המועדון למכירה ואף שכר בנק השקעות שיעזור לו בביצוע העסקה, תמורת כ-100 מיליון דולר. המועדון אישר את הדברים שפורסמו לראשונה ב"כלכליסט".

ב"כלכליסט" דיווחו ששחר ושותפיו, יורשי ישראל קז, שכרו את בנק ההשקעות הבינלאומי ריין גרופ, שמתמחה בין היתר בעסקאות בענף הספורט, במטרה לאתר רוכש. הבנק כבר החל בפניות לגורמים שונים, ובין היתר נבחנת האפשרות לגבש קבוצת רכישה שתכלול מיליארדר יהודי שיחזיק ב-51 אחוזים מהמניות, ולצידו קבוצת אנשי הייטק אוהדי מכבי חיפה, שתרכוש את 49 האחוזים הנותרים. על פי המתווה שנבחן, כל אחד מהמשקיעים בקבוצת המיעוט יידרש להשקיע בין 5 ל-10 מיליון דולר.

קבוצת אנשי ההייטק פועלת במסגרת פורום "גרינטק", שמאגד יזמים ואנשי עסקים אוהדי מכבי חיפה. מי שמוביל את היוזמה מטעמם הוא תום ליבנה, ממייסדי חברת ורביט, שהגיעה בשיאה לשווי של שני מיליארד דולר. בין השמות הנוספים שהוזכרו כמשקיעים אפשריים נמצאים עופר בן נון, ממייסדי ארגוס וטאלון, טלח סלובודקין, שמעון אלקבץ, זיו פז, תמיר ב- אילן, עמי סירקיס וגיא ניצן. גם המלונאי דוד פתאל ואיש העסקים אודי אנג'ל עשויים להשתלב בקבוצה, אם כי הודגש שלא כל חברי הפורום צפויים לקחת חלק ברכישה.

לפי הפרסום, ההחלטה של שחר למכור את המועדון התקבלה בשיתוף עם בניו, אבל הבעלים הוותיק לא מתכוון להעביר את המועדון לכל גורם. בכלכליסט ציינו כי שחר "רואה במכבי חיפה מפעל חיים", ולכן יהיה מוכן למכור אותה רק לרוכש "שיבטיח המשכיות עתידית".

שחר בן ה-85, שעוד לפני שרכש את מכבי חיפה שימש כספונסר של בית"ר ירושלים, הצעיד את המועדון לשורת הישגים. בין היתר זכה תחתיו המועדון ב-11 אליפויות, 4 גביעים, העפיל 3 פעמים לשלב הבתים של ליגת האלופות והוציא לאירופה כוכבים כמו אייל ברקוביץ', חיים רביבו ויוסי בניון.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12