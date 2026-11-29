השנה היא 1990, וממשלת שמיר מתכנסת לדיון בנושא התקציב. השרים התווכחו, הציעו, כעסו, הסכימו - וחילקו את עוגת התקציב. משה ליפל, סרן צעיר ממערך היועץ הכלכלי לרמטכ"ל, שרק תשע שנים קודם לכן עלה לבדו מאמריקה הלטינית, השמיע קול. ליפל שם לב כי נותרו 10 מיליון שקל "באוויר", והאיר את עיני מפקדו לכך בשקט. כעבור זמן קצר, השר אריה דרעי בן ה-30 הסב את תשומת לב הנוכחים לעניין, והמפקד של ליפל התגאה: "תראה, רק אתה ודרעי שמתם לב ל־10 מיליון שקל".

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ליפל סיים החודש שירות של 41 שנה במערכת הביטחון, 41 שנה שבהן נכח בכל צמתי קבלת ההחלטות התקציביות במערכת הביטחון. הוא הגיע לדרגת תת־אלוף ושימש כיועכ"ל - היועץ הכספי לרמטכ"ל. לאחר מכן שימש כמנהל הכספים באלתא ועבר להיות סמנכ"ל הכספים ברפאל. בראיון פרישה בלעדי לגלובס הוא מעניק הצצה לעבודה מול האוצר, פורש את משנתו לגבי הסיוע האמריקאי ומסביר עד כמה קריטית ההנפקה של רפאל להמשך דרכה.

משה ליפל אישי: בן 62, נשוי + 3, סב לשתיים. מתגורר במרכז מקצועי: תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, ותואר שני במנהל עסקים מאונ' בר־אילן. הגיע לדרגת תת־אלוף ושימש כיועכ"ל. פורש מתפקיד סמנכ"ל הכספים ברפאל עוד משהו: בגיל 53 גילה תחביב אהוב - סקי

"יחסית להיום - הכול פחות מאתגר"

ליפל התמנה ליועכ"ל וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון ב־2004, "תקופה מאתגרת נוכח ההתנתקות ומלחמת לבנון השנייה, אבל יחסית להיום - הכול פחות מאתגר", הוא אומר. "עבדתי הרבה מול האוצר ובכירים שונים, בהם ניר גלעד (החשכ"ל, 2003-1999, דש"א). האירוע התקציבי הכי גדול מאז מלחמת לבנון הראשונה הייתה לבנון השנייה: 10 מיליארד שקל תוספת. כלומר, ביחס להיום אני מבין את מצוקת המשרד".

מערכת היחסים בין משרדי הביטחון והאוצר רוויית מתחים, אבל ליפל היטיב לקיים קשרים טובים עם בכירי האוצר. אחד מהם הוא קובי הבר, ששימש בשנים 2008-2004 כממונה על התקציבים באוצר, ומכהן כיום כמנכ"ל איי.די.איי. חברה לביטוח (ביטוח ישיר). "המסרים של האוצר תמיד היו אותו הדבר. ישבתי לאחרונה לקפה עם הבר, שעסק בתקציב הביטחון. אמרתי לו 'ביקשנו 10 וקיבלנו, גם אם הייתה נותן 7, הייתי מסכים. הבר השיב לי שגם אם הייתי מבקש 12, הוא היה נותן. מצב המדינה ב־2006/7, לאחר מלחמת לבנון השנייה, היה טוב. זה לא השפיע על המערכת כמו היום. היו גם שנים קשות, ב־2002/3 היה לחץ לקיצוץ תקציב הביטחון אחרי שקיבלנו תוספת בחומת מגן. תוספת משמעותית באותו זמן הייתה 2 מיליארד שקל".

היום חובות המדינה לחברות הגדולות עומדים על כ־20 מיליארד שקל. בצל סביבת החוב הנוכחית חתמה המדינה על פיצוי לאלביט בגין פיגור בתשלומים מאז אוקטובר 2023, ומי שנותרו מאחור הן החברות הביטחוניות הממשלתיות, ובמיוחד רפאל, ספקית קריטית לצה"ל. "החובות נובעים מזה שהמערכת יצאה מאיזון. אני כועס שהמט"ח עלה דווקא לאחר שאני עוזב", מגחך ליפל.

"כמנהל כספים צריך לייצר גמישויות בתקופות טובות לקראת תקופות פחות טובות. כל שלוש החברות (אלביט, רפאל ותעשייה אווירית, דש"א) במצב טוב מאוד. לאחר שנים של צמיחה מטורפת, היכולות לקבל אשראי ומקורות פיננסיים הן טובות. גדלנו מאוד והמערכת הבנקאית מפרגנת. אך לא לעולם חוסן, זה עלול להיפסק. למט"ח רפאל פחות חשופה, כי אנחנו הספק הכי גדול של משרד הביטחון מכל התעשיות, ומצליחים להתמודד עם הגנות מטבע. אולם, זה משפיע מאוד על השורה התחתונה".

חובות המדינה העסיקו אותך.

"מדינת ישראל מצאה פתרון שבו היא לא משלמת, וזה אשראי זול. לרפאל זה אומר עלויות משמעותיות של ריבית, או ריבית שהייתי יכול לקבל על כסף שלי. המשרד מבין ויש נכונות לפצות את החברה, כמו שפיצו את אלביט. אם זה יקרה, הפער ייסגר. אם היינו מקבלים כסף, התוצאות של רפאל היו טובות יותר, במיוחד בעלויות המימון. החוב יחסית חריג אבל בזכות היציבות הפיננסית, יודעים להתמודד. אני מניח שיגיעו להסדר. המחליף שלי על זה".

חרף חובות המדינה התופחים, בתקופתו של ליפל המדדים הכלכליים של רפאל צמחו אקספוננציאלית. הרווח הנקי עמד על 429 מיליון שקל ב־2021 (הוא נכנס לתפקיד בפברואר של אותה שנה), ואילו אשתקד הוא הסתכם ב־1.35 מיליארד שקל. צבר ההזמנות זינק מ־1.36 מיליארד שקל לפני חמש שנים לכ־5.39 מיליארד שקל ב־2025.

מה מצב היחסים מול הבנקים?

"אצל המערכת הבנקאית, אם אתה במצב טוב - היא עובדת יפה. לאורך כל התקופה באלתא וברפאל, המצב של החברות היה מעולה. קיבלנו מענה, אין לי מילה רעה. איני זוכר רבעון הפסדי באלתא, אולי אחד בקושי. בשנים האחרונות הפרגון גדל יחד עם ההערכה על פעילות רפאל ומשמעותה. בתקופה של 2008 מישהי מסויימת אמרה לנו שהעולם השתנה. הלכנו לשכנים שלה, ואז הבינו שם שעשו טעות וחזרו בהם. כשאתה עסק טוב, רוצים בך".

מטוס קרב עם מערכת SPICE של רפאל / צילום: רפאל

"יש מגמת כרסום תנאים לאנשי הקבע"

תא"ל (מיל') משה ליפל (62), נשוי למיכל, אב לשלושה וסב לשתי נכדות, מתגורר במרכז. ויש לו כבר ממשיך דרך: בנו משרת כרס"ן במערך הכלכלי באגף התקשוב. "הבן שלי רואה חשבון, בניגוד אליי", מספר ליפל, ולא חוסך את עמדתו הברורה לגבי תנאי משרתי הקבע: "עם המשכורת שבני מקבל, הוא לא יישאר. תמיד הייתה מגמת כרסום תנאים לאנשי הקבע. החבילה היום הרבה פחות טובה, הפנסיה הצוברת והתנאים. חבר שלו עובד בבנק עד 17:00 ומרוויח כפול, עם אותו הניסיון. קיים קושי בצה"ל לשמר כוח אדם מקצועי".

ליפל נולד בברזיל, עלה לישראל לבדו ב־1982 והצטרף לישיבה התיכונית "נתיב מאיר" בירושלים. הוא פנה ללימודי תואר ראשון בכלכלה באוניברסיטת בר-אילן, ועם תום לימודיו, אף שלא היה מחויב בגיוס, התגייס. "היה לי חשוב לשרת, אז נכנסתי לסוג של מסלול עתודה. הוריי עלו אחריי וכשהראיתי לאבא שלי את צו הגיוס, הוא חשב שאהיה יועץ כלכלי לרמטכ"ל. הסברתי לו שלא אהיה היחיד".

משם, התקדם בסולם הדרגות והתפקידים במערך היועכ"ל, כולל ראש מחלקת תכנון וראש מחלקת תקציבי יבשה, עד שבאוגוסט 2004 הועלה לדרגת תת־אלוף ונבחר לתפקיד היועץ הכספי לרמטכ"ל וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון. מי שהחליף אותו בתפקיד ב־2007 הוא מהרן פרוזנפר, כיום הממונה על התקציבים באוצר.

"כשעזבתי את המשרד, מנכ"ל תעש דאז הציע להיות סמנכ"ל כספים. תע"ש הייתה בקשיים ברמה שכל חודש היו מחפשים מאיפה להביא לה כסף", מספר ליפל. "אמרתי שאני רוצה קצת שקט, וידעתי שאלתא חברה טובה, אז הצטרפתי אליה". באלתא עבר כברת דרך של 13 שנים כסמנכ"ל כספים, עד שהצטרף לרפאל בפברואר 2021. כשלוש שנים לאחר מכן, הצטרף אליו כמנכ"ל רפאל מי ששימש כמנכ"ל אלתא עד עזיבתו ואף לאחר מכן, יואב תורג'מן.

"הרגשתי מיצוי באלתא", מודה ליפל. "בצבא, התפקיד הכי ארוך שלי היה 4 שנים, וברפאל קודמי מילא את תפקידו 15 שנה. על כן, כשנפתחה ההזדמנות, רציתי בזה. המעבר מהצבא לתעשייה בתחום הכלכלי אינו טבעי. אתה מכיר את הסביבה הביטחונית, אבל לעבור מניהול תקציב למערך רווח והפסד בחברה - זה שינוי גדול. מה שעזר לי זה הרקע הביטחוני ומאיפה באתי. רפאל ואלתא דומות כחברות טכנולוגיות, הייטקיות עם הווי משפחתי".

"שליש מרווחי רפאל מגיע מחברות בנות"

"לרפאל באתי בשל", אומר ליפל, מה שבא לידי ביטוי בעשייה שלו בחברה. "רפאל הוא ארגון מורכב ורחב, עם שלל דיסציפלינות ופינות שרואים או לא רואים, אבל במערך הכספים של רפאל רואים הכול", הוא אומר. "לא היה שום דבר שלא ידענו, וזה גם בזכות מנכ"ל ששם את המערך גבוה בסדרי העדיפויות. מנכ"ל כזה הוא מכפיל כוח רציני".

מכל הדברים שעשית ברפאל, ממה הכי נהנית?

"נהניתי מהגיוון. לכאורה, אתה מנהל כספים, יש דוחות כספיים, תוכנית רב-שנתית, וחוזר חלילה. כאן תמיד שונה ומאתגר. באתי אחרי 35 שנים בתחום, 22 בצבא ו־13 באלתא, ולמדתי דברים חדשים. התמודדות עם רכש ועם מכירת חברה בת, פרויקט בסדרי גודל שלא נראו, עיסוק במטבעות אקזוטיים. ויש גם טיפול בתוך הבית, בארגון שצומח, מרוכז בצפון ובו גיוס כוח האדם לא פשוט".

החברות הבנות שמזכיר ליפל הן כלי חשוב מאי פעם בתעשיות הביטחוניות. אלו מאפשרות, בין השאר, לדלג על מכשולים פוליטיים שנובעים מביקורת נגד ישראל, ולהגדיר עסקאות בשווקים אסטרטגיים, כדוגמת אירופה וארה"ב, כמקומיות. לרפאל יש חברות בנות שונות, בהן רפאל USA, חברת DND בגרמניה, וכאלו שהיא מנהלת בשותפות באירופה: יורוספייק (20% של רפאל והיתר של ריינמטאל ודיהל), ויורוטרופי (40% של רפאל והיתר של KNDS ו־GDELS).

"הייתה לי תרומה לא קטנה בעניין החברות הבנות", מתגאה ליפל. "כשבאתי לרפאל, היו 40 חברות בנות ולא ייחדנו לדוחות אף חברה. ראיתי שרואים מהן רק שורה. רציתי לאחד את החברות לתוך הדוחות, ויצרנו איחוד גם לחברות שלא מחזיקים בהן ב־100%. הרי רפאל לא יכולה להחזיק יותר מ־50%, כי אז הן יהפכו לממשלתיות. מצאנו דרכים חשבונאיות שהחברות הבנות הפכו למשמעותיות. מאז הגעתי, הם הפכו מנטל מסוים לנכס, וגם התרחבנו וקנינו חברות בארה"ב ובבריטניה".

מדוע רפאל צריכה אותן?

"היתרון הוא שאין בעיית מטבע, כי רוב המכירות שלהן במטבעות מקומיים. בסביבה גאו־פוליטית מאתגרת, יש משמעות לבעלות ישראלית במקומות מסוימים. ההיקפים גדלים. אנחנו מאחדים דוחות וקובעים כללים ברורים, ויש מערך פיקוח ובקרה. בכל חברה כמעט יש דירקטור או משקיף מהמערך שלי, ויש שליטה. שליש מרווחי רפאל מגיע מחברות בנות".

"כחברה שרוצה לגדול, אנחנו צריכים הנפקה"

להיותה של רפאל חברה ממשלתית השלכות רבות, שליפל סיפר רק על חלקן. מלבד הגבלת האחזקה בחברה־בת ל־50%, כל מיזוג ורכישה נדרשים באישור ממשלה. רעיון ההנפקה של רפאל עומד על הפרק כבר תקופה, ונדחה בעבר. בתעשייה האווירית, החברה האם של אלתא, עסקו במהלך של הנפקה במשך תקופה ממושכת יותר מרפאל, וגם אצלם לא ניכרת התקדמות מהותית.

"כשהגעתי לתעשייה האווירית ולאלתא, המנכ"ל יצחק ניסן היה לאחר הנפקת אג"ח, ואמר 'תוך שלוש שנים נהיה מונפקים'", משתף ליפל. "הוא אף אמר לי 'תהיה בצוות ההנפקה', אבל אני לא חושב שהצוות התכנס. 20 שנה חלפו, וזה לא קרה. אנחנו עובדים טוב מאוד עם משרד הביטחון בשוטף וגם עם רשות החברות, שבה רועי כחלון הכניס רוח חדשה ומשנה סדרי עולם. זה לא קל, ואנחנו מנסים לעזור".

עד כמה ההנפקה חשובה?

"אנחנו צריכים הנפקה, כחברה שרוצה להתפתח ולגדול. יש לא מעט קשיים ומעצורים בחברה ממשלתית מלאה ולא נסחרת, גם ביכולת לגייס עובדים. אנחנו יודעים להציע שכר יפה באקוסיסטם הממשלתי, אבל לא יודעים להתמודד עם מענקי חתימה ומשכורות של אנבידיה. מבחינת דיווח, ההתאמות לא משמעותיות. תע"א מדברת כבר 20 שנה ולוקח זמן. זה מהלך מורכב, אבל נדרש. זה כורח שרפאל תהפוך לנסחרת".

מתווה ההנפקה שמוצע ברפאל, ובו גם תומך ליפל כמנהל הכספים היוצא, הוא הדרגתי. "לקפיצה ישירות להנפקה מלאה יש קשיים רבים. בשלב ראשון נכון לפנות להנפקה למוסדיים. יש לנו אג"ח מוסדיות ויש ניסיון לגיוס חוב במערכת הזו, שהיא שונה ופחות גמישה מהנפקה בבורסה, אבל יותר קלה בהיבטים אחרים. שלב כזה עשוי להעניק יתרונות כמו חוק עידוד השקעות הון ומו"פ, שאנחנו לא יכולים לבצע, חוק חובת מכרזים שהשתנה, גמישות בכוח אדם - וזה מה שאנחנו מחפשים".

"אני לא חושב שאנחנו יכולים להיות ספרטה"

מערכת הביטחון כולה, שלא לומר המדינה, געשה כשהודיע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על סיום מתן כספי הסיוע לישראל. ליפל מכיר את הנושא היטב. מזכר ההבנות הנוכחי, שעליו חתמו ב־2016 ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה, מבטיח לישראל רכש אמריקאי שנתי (FMF) בסך 3.3 מיליארד דולר, וחצי מיליארד דולר נוספים לשיתופי פעולה בתחום ההגנה האווירית - סכום הסיוע הגבוה ביותר אי־פעם. אלא שאותו מזכר, שתוקפו החל ב־2019, יסתיים ב־2028, אם לא קודם לכן.

ליפל לא יצא המכלים נוכח ההכרזה. "מה שקרה ב־20 שנה ויותר האחרונות זה שגדלנו כמדינה בהיקפים משמעותיים, אז היקף הסיוע פחות משמעותי במאקרו מהתקופה כשהייתי יועכ"ל. הוויכוח מוכר כבר שנים, כי החבילה לא באה בחינם. יש לה השפעות מדיניות, כלכליות ופוליטיות, ורוב הכסף הולך לארה"ב. ועדיין, זה מהלך משמעותי למדינת ישראל. לאחר שתקציב הביטחון הוכפל ל־140 מיליארד שקל, להגיד שלא יידעו להתמודד עם 3 מיליארד שקל, זה לא נכון. המדינה תדע להתייעל, ויכול להיות גם שזה יועיל לתעשיות ביטחוניות, ללא השעבוד לתעשיות אמריקאיות. זה עשוי לפתח עצמאות ושרשראות אספקה. יש צדדים חיוביים, אבל זה מגדיל את הנטל".

האם המושג "עצמאות ביטחונית" אינו מופרך?

"כנראה מטוס קרב לא נייצר פה, ועוד כמה וכמה דברים נידרש לקנות בחוץ. יש עניין של עצמאות כלכלית. חשבתי שזה קטסטרופה שאין סיוע, אבל השתכנעתי שנוכל להתמודד. אולם לא לחתוך ביום אחד, אלא בתהליך סביר. גם בלי מזכר הבנות, נידרש לקנות את המטוסים הטובים ביותר, ובדרך כלל הם אמריקאים. אני לא חושב שאנחנו יכולים להיות ספרטה, אי־אפשר בלי העולם, אבל צריך למצוא דרך שהרכיבים העיקריים יהיו ישראליים או ממקורות שאפשר לקנות בכל מצב. אין מושג כזה 'עצמאות', אולי רק בארה"ב ובסין".

לאן אתה ממשיך מכאן?

"מנובמבר 1985 אני במערכת הביטחון. בתקופה הקרובה ברצוני לעשות משהו אחר, להיות יועץ או דירקטור, כי יש לי הרבה מה לתרום. לחברות בתחום הביטחוני, למשל, בנושא שרשראות אספקה. יש להן חסכים בידע ובדרכי הניהול, לא רק בפן הכספי. זה הכיוון שלי בתקופה הקרובה, לצד ההשקעה במשפחה".