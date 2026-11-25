חובות המדינה לחברת רפאל הגיעו לסכום חסר תקדים של כ־8 מיליארד שקל - כך עולה ממכתב ששלח אמש יו"ר דירקטוריון רפאל והשר לשעבר, ד"ר יובל שטייניץ, לראש הממשלה בנימין נתניהו, והגיע לידי גלובס.

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"למיטב הבנתנו, מדובר באחד מחובות הפיגור הגבוהים ביותר שנצברו אי־פעם על ידי מדינת ישראל כלפי חברה עסקית כלשהי, בישראל או בעולם", כותב שטייניץ, שהיה שר בכמה ממשלות בראשות נתניהו, ומצטרף ללחץ שכבר מפעיל מנהל רשות החברות הממשלתיות, רועי כחלון. "אנו מודעים היטב לאתגרים הביטחוניים חסרי התקדים ולעומסים התקציביים המודעים על מערכת הביטחון ועל ממשלת ישראל. רפאל, מצדה, הייתה ועודנה מגוייסת במלוא עוצמתה לצרכי צה"ל וביטחון המדינה".

בשלב זה, יו"ר דירקטוריון רפאל, שצפוי לאשר את דוחות הרבעון השלישי של השנה בשבוע הבא ומרבה להביע את מחויבות חברתו למדינה גם בלי קשר לחובות, עובר לקו תקיף למדי. "יחד עם זאת, ובהתאם לעקרונות שנקקבעו על ידי המדינה עצמה, רפאל מתננהלת כחברה עסקית לכל דבר ועניין. לפיכך, מחובתנו כדירקטוריון להבטיח את ניהולה התקין והאחראי של החברה בהתאם לאמות המידה העסקיות והפיננסיות המקובלות".

"השפעה מהותית על תזרים המזומנים"

שטייניץ מדגיש כי חוב בפיגור בהיקף כה משמעותי, בייחוד בחברה כמו רפאל, שכ־65% מתזרים המזומנים שלה מקורם במשרד הביטחון, "משפיע באופן מהותי על תזרים המזומנים השוטף ויוצר רמת אי־ודאות קיצונית בכל הנוגע לקבלת החלטות במהלך העסקים הרגיל". לאחר שהמדינה הגיעה להסדר פיצוי עם אלביט בגין עלויות המימון, יו"ר רפאל מסביר כי "היקף החוב אף נושא בחובו עלויות מימון משמעותיות, כולל ריביות והפסדי תשואה. אין זה סביר ואין תקין כי החברה תישא לבדה בנטל עלויות אלה, מבלי שהנושא יוסדר באופן מלא, לרבות מנגנון הוגן לשיפוי מלא בגין הנזקים והעלויות שנגרמו לה".

בסיכום הדברים כותב שטייניץ כי לקראת סגירת הדוחות הכספיים לשנת 2026 בחודש דצמבר, רואה דירקטוריון רפאל "חובה מקצועית ותאגידית לפנות אליכם בבקשה לפעול בהקדם להסדרת הסוגייה. הסדרה כאמור תאפשר לשקף בדוחות הכספיים את פירעון החוב שבפיגור, תחזק את הוודאות העסקית והפיננסית של החברה, ותאפשר לרפאל לסכם את שנת 2026 באופן תקין, ולפתוח את שנת 2027 על בסיס פיננסי יציב וברור".