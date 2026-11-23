דירקטוריון התעשייה האווירית (תע"א) דורש מהממשלה התחייבות כתובה לתשלום החוב של מערכת הביטחון לחברה, שמסתכם ב-6.5 מיליארד שקל, כמו גם פיצוי בדיעבד על עלויות המימון שנגרמו לה בשל החוב. סך החובות של מערכת הביטחון ליצרניות הביטחוניות הממשלתיות מתקרב ל-20 מיליארד שקל.

בתע"א מדגישים את החשיבות שבהעברת הייצור הביטחוני לישראל, וטוענים כי העמסת עלויות המימון על החברות פוגעת ביכולתן להשקיע בכך. לדבריהם, החברה תשקול את "הצעדים הנדרשים להגנה על החברה ועל יכולתה למלא את ייעודה". ממשלת ישראל היא הבעלים של 100% מהתעשייה האווירית, ובמקביל משמשת לקוחה משמעותית שלה דרך הרכש הביטחוני.

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במכתב שעליו חתום יו"ר התעשייה האווירית, בועז לוי, נכתב כי הדירקטוריון מודאג מ"הצטברות חובות ועיכובים בתשלומים בגין אספקות ושירותים למערכת הביטחון, ומהשלכותיהם על התע"א והתעשיות הביטחוניות הממשלתיות, על יכולתן להמשיך להשקיע ועל מוכנותה הביטחונית של מדינת ישראל". היקפי החוב לתע"א בלבד עומדים על 6.5 מיליארד שקל, והעלויות לכך (בריבית ובהקצאת אשראי) גבוהות במיוחד.

בתע"א מפנים אצבע מאשימה למחלוקות התקציביות בין משרד הביטחון למשרד האוצר. לדבריהם, "מחלוקת תקציבית בין משרדי הממשלה אינה יכולה להפוך, הלכה למעשה, למנגנון מימון מתמשך על חשבון החברות המבצעות משימות ביטחוניות חיוניות".

הם מתייחסים לצורך, שהוצג לאחרונה על ידי ראש הממשלה, לעבור ליותר ייצור עצמי בנושאי ביטחון. "חיזוק הייצור הישראלי, מלאים חיוניים, מחקר ופיתוח ויכולות 'כחול־לבן' מחייבים השקעה ארוכת טווח ולא שחיקה של מקורות המימון. בנוסף, שותפותה האסטרטגית של ארצות הברית ממשיכה להיות חיונית, ובד בבד נדרשת מדיניות המרחיבה את מרחב העצמאות של ישראל במערכות, ברכיבים ובטכנולוגיות קריטיות. לא ניתן להציג יעד זה כעדיפות לאומית ובה בעת להעמיס על החברות עלויות אשר פוגעות בכושר ההשקעה הנדרש למימושו".

תע"א דורשים מהממשלה התחייבות כתובה למתווה תשלום החוב, "מגובה במקור תקציבי ולוח זמנים ברור למימושו". הם גם דורשים מהממשלה שתממן עבורם את העלויות שנגרמו בשל החובות הללו, כמו גם מנגנון למניעת הישנות של מקרים כאלה בעתיד.

הדירקטוריון מתייחס גם לתוכניות לקזז את חובות המדינה לחברה, בתפקידה כלקוחה, מהדיבידנד שהיא אמורה לקבל מרווחי התעשייה האווירית. החברה דורשת לקיים פגישה ראשונה בנושא בתוך 14 יום.

על פי הדירקטוריון, "אין מדובר בדרישה להטבה מיוחדת, אלא בהסדרה אחראית של התחייבויות קיימות ובשמירה על תשתית ביטחונית־תעשייתית חיונית למדינת ישראל".