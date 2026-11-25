עם כניסתו לתפקיד, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם הגדיר שלוש רפורמות מיועדות: הרחבת היצוא הביטחוני, הפיכת אגף השיקום לרשות לאומית ושדרוג משמעותי בתהליכי הרכש הביטחוני. השניים הראשונים כבר התבצעו, ועתה עם הגשת מסקנות הוועדה בראשות אלוף (מיל') אמיר אבולעפיה, ראש אגף תכנון לשעבר, חלה התקדמות משמעותית בתוכניות הרכש.

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בשנים האחרונות התכנסו כמה ועדות במשרד שעסקו ברכש הביטחוני, אבל אך ורק פנימה במשרד. על כן, הוועדה בחנה דווקא את הממשקים בין המשרד לבין צה"ל, שבו מוביל את התהליכים - במקביל למנכ"ל - סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי. ועדת אבולעפיה בחנה לאורך כחצי שנה את הקשר בין המספק לרוכש, כשבצד המשרד נבדקו מנה"ר ומפא"ת, ואילו בצה"ל - הזרועות והמטכ"ל.

הבחינה נעה מהגדרת הצורך, דרך תהליכי האישור ועד הספקים והמימוש בפועל. המסקנות הרחבות של הוועדה הוגשו לברעם בקיץ, כשמאז התרחש תהליך של עיבוד מסקנות - כאשר המנכ"ל וסגן הרמטכ"ל סימנו חלק מהן - והוציאו לפעולה. ברמת המשרד, ירדה ההפנמה שבעוד שתהליכי הרכש הביטחון בעולם המערבי כבדים, וכולם מחפשים כיצד להתייעל ולהתקצר, במדינות המזרח מנצלים את ריכוזיות המנהיג ורצים קדימה. לכן, נדרש לדעת כיצד מאיצים את הרכש.

רכש בפטור ממכרז? כבר לא

המסקנות שהתקבלו כוללות, בראש ובראשונה, התייחסות לבעייתיות בהסתמכות על דפוס התקשרות אחת. במקום זאת, במשרד הביטחון רוצים לפנות למכרזים עם שני זוכים או יותר, שיאפשרו יתירות, אספקות מהירות ותחרות רבה יותר.

בד-בבד, המסורת של רכש בפטור ממכרז עומדת לפוג מן העולם. מחד, יש סוגיות שלעד יישארו עם ספק יחיד - לדוגמה כיפת ברזל שתגיע מרפאל ולא מחברה אחרת - אך במרבית הרכש ניתן להימנע מספק יחיד.

ברמת צה"ל, נדרש מהגורם הדורש להפחית אפיון יתר. אותם סעיפים רבים שהגדירו בצה"ל כדי לגדר סיכונים, הפכו לגורם שמגביל את התחרות. בה-בעת, במשרד הביטחון צפויים לפנות הרבה יותר למוצרי מדף, במקום לפיתוח - ובדרך זאת למנוע עיכובים ועלויות מיותרות. בסיכומו של דבר, הנושא שיהיה מסקרן מאוד לראות מיושם הוא חיזוק האכיפה.

כבר שנים רבות שנוצרה נורמה שספקים מסוימים לא עומדים במועדי האספקות, ואז מספקים שלל תירוצים שמתקבלים. בצמרת משרד הביטחון מאסו בסיטואציה הזו, והסבלנות לכך צפויה להצטמצם. במקום זאת, צפוי היצע גדול יותר של ספקים בזכות תהליכי בחינה שיהיו שונים לפי צורך ולא אחידים, וכן צפוי לקום אתר נרחב שבו הדורשים יוכלו לקנות מוצרים בהיקף נרחב משמעותית מאתר ה"מרקט" הנוכחי.