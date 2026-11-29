זינוק ברמה השנתית משיעור יצוא של 30% ל־82%. זהו המפנה החריג שעולה מדוחות הרבעון השלישי של רפאל שהתפרסמו היום (א'), ומצביעים גם על סך מכירות של 5.667 מיליארד שקל - עלייה שקלית של כ־9.2% (21.6%) דולרית.

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בד־בבד, על אף חובות המדינה ההיסטוריים לחברה, שמסתכמות בכ־8 מיליארד שקל, הרווח הנקי ברבעון עומד על סך של 352 מיליון שקל, לעומת 311 מיליון שקל ברבעון המקביל ב־2025. בשיחה עם גלובס, יואב תורג'מן, מנכ"ל רפאל, מבקר בחריפות את המדינה על הסדר הפיצוי על החובות שהגיעה אליו עם אלביט מערכות , בעוד שרפאל והתעשייה האווירית נותרו מאחור. לדבריו, בדומה לחברות ביטחוניות רבות בעולם, מתח הרווחים של רפאל עומד על 7%.

"לכן, חוב שמהווה שליש מהמכירות השנתיות הוא חוב עצום. החוב גורם לבעיה תזרימית משמעותית. היינו יודעים להתמודד איתו אם היה נאמר עד מתי ומהו מנגנון הפיצוי. אנחנו מגייסים חוב ולחוב יש מחיר. בעניין הזה, המדינה הזדרזה לעזור לחזקים, שמקבלים הרבה יותר הטבות מאיתנו. אלביט מקבלת החזר על חוק המו"פ, משלמת 6% מס כשאנחנו משלמים 23%, ועל אנשי מילואים מקבלת עזרה מהמדינה ואצלי זה עלינו. המדינה אומרת 'תפעל על פי שיקולים עסקיים'. נכון יהיה שהמדינה תאפשר לנו מהר ככל האפשר להיות מופרטים במידה כזו או אחרת, כדי להיות רלוונטיים לשוק. שוק דינמי, מהיר וזריז, כשעל חברה ממשלתית יש בירוקרטיה כבדה - וזה לא מסתדר".

מכירות של מעל 16 מיליארד שקל

היקף המכירות בסיכומם של תשעת החודשים הראשונים של השנה עומד על 16.298 מיליארד שקל (עלייה שקלית של 12%; 30.1% במונחים דולריים לעומת התקופה המקבילה אשתקד). שני שיאים חדשים נרשמו בתקופה המדווחת: הרווח הנקי לתשעת חודשי הפעילות ב־2026 חצה, לראשונה אי פעם, את רף המיליארד שקל (1.015 מיליארד שקל, לעומת 922 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד) וצבר ההזמנות חצה לראשונה את רף ה־80 מיליארד שקל (83.179 מיליארד שקל).

"רפאל מתנהלת בהיבט דיווחים וממשל תאגידי ודוחות לא פחות טוב מהתעשייה האווירית", אומר תורג'מן. "בהיבט הדוחות, אין ספק שרפאל במצב בשלות גבוה להנפקה. העניין הבינלאומי ברפאל יהיה גבוה יותר מתעשייה אווירית. אין לנו חטיבה להחזקת מטוסים, אז אנחנו יותר קוהרנטיים וידעו לעכל אותנו בשוק טוב יותר. בהיבט הרגישות, המדינה יותר רגישה לרפאל. על כן, עד שלא תהיה החלטה של דרג מדיני בכיר, אז הדברים לא יזוזו. התעשייה האווירית סללה את הדרך, ובזכות זאת אנחנו יודעים להגיע לאותה נקודה שאפשר להנפיק".

היקף ההזמנות בתשעת החודשים הסתכם ב־26.3 מיליארד שקל, עלייה שקלית של 15% שקלית ושל 33% דולרית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כאשר ברבעון השלישי של 2026 נרשמו הזמנות בהיקף דומה לרבעון השלישי ב־2025 (11.3 מיליארד שקל), אך עם גידול משמעותי ביותר בשיעור הזמנות היצוא העומד ברבעון השלישי על 82% (לעומת שיעור של 30% בלבד ברבעון מקביל אשתקד).

"הנתונים הרבעוניים רועשים ושיעור היצוא נובע משתי הזמנות חו"ל גדולות", מסכם מנכ"ל רפאל. נכון להסתכל ברמה השנתית ואנחנו בדרכנו להיות חברה שבה 70% היא פעילות יצוא. זה שיעור יאה, אשר מבטיח עמידות וחסינות שחשובים לא רק לרפאל, אלא גם למדינה. מכיוון שבתחילת השנה היו עסקאות גדולות עם משרד הביטחון ואז נכנסו הלקוחות הבינלאומיים, נראה שינוי. ברמה הדולרית, רפאל גדלה השנה ב־30% דולרית במכירות, והעלייה ביצוא ממשיכה להיות רציפה".

יו"ר רפאל, פרופ' יובל שטייניץ: "רפאל ממשיכה בקצב הצמיחה המשמעותי ומערכותיה המתקדמות ממשיכות לעורר עניין וביקוש ברחבי העולם. התוצאות הביטחוניות והכלכליות המדהימות הן פרי עמלם של עובדי ועובדות רפאל, הפועלים במקצועיות ובנחישות כדי לשרת את מדינת ישראל ולפתח בכישרון ועמל רב את המערכות המתקדמות ביותר בעולם".