החשד לשוחד בכפר סבא: רפי סער ורעייתו יישארו במעצר עד יום חמישי

בית משפט השלום בראשון לציון האריך את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ורעייתו מיטל סער בשלושה ימים נוספים, עד יום חמישי הקרוב. בני הזוג נעצרו לפני שבוע בחשד למעורבות בפרשת שחיתות.

ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 חושדים כי בני הזוג קיבלו מזומנים בתמורה להטיית מכרזים. באופן חריג, המשטרה מייחסת לאשת ראש העיר מעורבות מלאה בפרשה והתערבות בניהול עבודת העירייה.

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ייחודו של התיק בהיקף הפרויקטים בהם, על־פי החשד, התערבו החשודים. מדובר בהטיית מכרזים של התחדשות עירונית, שיפוץ מוסדות חינוך, רמזורים, עגלות מזון, תחום הספורט ועוד. בחיפושים שנערכו נתפסו חפיסות מזומנים, רכבים ותיקי יוקרה.

העבירות המיוחסות לחשודים הן מתחום השחיתות הציבורית, שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות מס ועוד. לדברי המשטרה, במהלך החקירה הושקעו משאבים רבים בכוח־אדם ובאמצעים, והחשדות נגד המעורבים התחזקו.

על־פי המשטרה, אשתו של סער הייתה הרוח החיה מול הקבלנים. לדברי הגורם, "לפי החשד, על־מנת להרחיק את ראש העיר מביצוע העבירות, בת הזוג הייתה בקשר איתם. היא זאת שמקבלת את הכספים במזומן. היא אומרת כמה כסף צריך לתת. במקביל, אספנו ראיות שקושרות את ראש העיר לאותן עבירות".

***חזקת החפות: החקירה נמשכת, החשודים לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקתם החפות.