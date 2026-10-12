בתום חקירה סמויה, המשטרה עצרה היום (ב') את ראש עיריית כפר סבא רפי סער ואשתו מיטל, את מנכ"ל החברה הכלכלית של העירייה ו־14 מעורבים נוספים בחשד לפרשת שחיתות בעירייה. במסגרת הפרשה נעצרו ועוכבו 24 מעורבים, בהם עובדי ציבור נוספים ואנשי עסקים, ומעצרם של סער ואשתו הוארך ב־8 ימים.

● יום העדות השני של מנדלבליט במשפט נתניהו: "גורמי אכיפה פנו אליי, לא הפעילו לחץ"

● סערת יונתן אוריך ועמית סגל: האם מותר לשתף את ההודעות?

ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 חושדים כי בכירי העירייה קיבלו מזומנים בתמורה להטיית מכרזים. באופן חריג, המשטרה מייחסת לאשת ראש העיר מעורבות מלאה בפרשה והתערבות בניהול עבודת העירייה.

ייחודו של התיק בהיקף הפרויקטים בהם, על־פי החשד, התערבו החשודים. מדובר בהטיית מכרזים של התחדשות עירונית, שיפוץ מוסדות חינוך, רמזורים, עגלות מזון, תחום הספורט ועוד. בחיפושים שנערכו נתפסו חפיסות מזומנים עם שטרות של 200 שקל, רכבים ותיקי יוקרה.

מזומן שנתפס בפעילות המשטרה / צילום: דוברות המשטרה

החקירה החלה בעקבות ידיעות מודיעיניות שהתקבלו כבר בשנת 2019. הידיעות עסקו בעניין התנהלות לא תקינה בעירייה מצד ראש העיר. בהמשך התקבלו ידיעות מודיעיניות נוספות, ובמשטרה החלו לחקור.

העבירות המיוחסות לחשודים הן מתחום השחיתות הציבורית, שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות מס ועוד. לדברי המשטרה, במהלך החקירה הושקעו משאבים רבים בכוח־אדם ובאמצעים, והחשדות נגד המעורבים התחזקו.

איך עבדה השיטה?

על־פי המשטרה, בתמורה לכספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, פעלו סער והמנכ"ל, במעורבות חריגה של אשתו של סער, כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון בתחומים מגוונים ברשות המקומית. במסגרת החקירה נחשפה מעורבות של גורמים עבריינים מוכרים ממרכז הארץ, חלק באופן ישיר וחלקם באופן עקיף תוך ביצוע מעשי אלימות.

המשטרה ערכה מדרג בין החשודים, כאשר בני הזוג סער במדרג הגבוה ביותר. על־פי גורם בלהב 443, "בני הזוג קיבלו, על־פי החשד, שוחד מקבלנים ונותני שירותים. השוחד בעיקרו הוא במזומן שנעשה בו שימוש לקניית מוצרי יוקרה, תכשיטים בהיקפים מאוד גדולים. מדובר על היקף עבירה של מיליוני שקלים של המכרזים. הכסף שבני הזוג שלשלו לכיסם, על־פי החשד, נאמד בעשרות רבות ואף מאות אלפי שקלים".

על־פי המשטרה, אשתו של סער הייתה הרוח החיה מול הקבלנים. לדברי הגורם, "לפי החשד, על־מנת להרחיק את ראש העיר מביצוע העבירות, בת הזוג הייתה בקשר איתם. היא זאת שמקבלת את הכספים במזומן. היא אומרת כמה כסף צריך לתת. במקביל, אספנו ראיות שקושרות את ראש העיר לאותן עבירות".

ראש העיר הוא גם יו"ר ועדת התכנון והבנייה של כפר סבא, המחזיקה בסמכויות המעניקות לו שליטה רבה על סדר היום התכנוני של הרשות. כך למשל, יש לו שליטה על סדר היום, ואילו תוכניות, בקשות להיתרים או נושאים ייכללו בסדר היום של הישיבה. לרוב יו"ר ועדה גם משמש כיו"ר ועדת המשנה, שהיא הגוף המקבל בפועל את רוב ההחלטות היומיומיות לגבי היתרי בנייה, הקלות ושימושים חורגים.

לדברי הגורם, "הייתה העדפה של הקבלנים והרתעה של אחרים מהמכרזים". הגורם מבהיר כי ההתערבות לא הייתה רק במכרזים בתחום התכנון ובנייה אלא בתחומים רבים נוספים.

מנכ"ל החברה הכלכלית של כפר סבא חשוד בחלק מהעבירות. "החברה הכלכלית היא זאת שמתקשרת עם הקבלנים בפרויקטים", מסביר הגורם.

אורח החיים של בני הזוג

על אורח החיים שניהלו בני הזוג סער אמר הגורם: "אנחנו יודעים על נסיעות לחו"ל, כספים רבים המומרים לכסף זר, תכשיטים, תיקים".

המשטרה תפסה היום סכומי כסף במזומן במקומות המקושרים לבני הזוג. חלק בבית, חלק ברכב וחלק במקומות נוספים. על־פי הגורם במשטרה, גם בימים האחרונים ממש הועברו לפי החשד כספים במזומן לידיה של אשת ראש העיר.

בשלב ראשוני זה טרם הוצגו בפני החשודים כל החשדות, והחקירה נמשכת. את החקירה מלווה המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

*** חזקת החפות: החקירה נמצאת בראשיתה. החשודים לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקתם החפות.