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להב 443

ראש עיריית כפר סבא הוא הבכיר שנעצר הבוקר בחשד לשחיתות

ראש עיריית כפר סבא רפי סער נעצר הבוקר יחד עם 16 נוספים בחשד להלבנת הון בפרשיית שחיתות ציבורית • חשודים נוספים עוכבו לחקירה • חקירה סמויה מתנהלת בלהב 433 מזה למעלה משנה • סער: "בכוונתי לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה ולמסור את כל ההסברים הנדרשים"

ניצן שפיר פורסם: 07:16 עודכן: 08:57
בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף
בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף

ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 מתנהלת מזה למעלה משנה חקירה סמויה בחשד לביצוע עבירות חמורות מתחום השחיתות הציבורית, שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות מס ועוד, במעורבותם של רפי סער, ראש עיריית כפר סבא, אשתו, מנכ"ל חברה כלכלית (חכ"ל), עובדי ציבור נוספים ואנשי עסקים.

על פי המשטרה, החשד הוא כי בתמורה לכספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, פעלו סער ומנכ"ל החכ"ל, במעורבות חריגה של אשתו של סער, כדי להיטיב עם המשחדים, והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון, בתחומים מגוונים ברשות המקומית.

עוד חשפה החקירה מעורבות של גורמים עבריינים מוכרים ממרכז הארץ, במישרין או בעקיפין ולאורך זמן, במנגנון השוחד, בתמורה לזכייה במכרזים וכן בביצוע עבירות אלימות.

הבוקר, נעצרו 17 חשודים, ביניהם רפי סער ואשתו, מנכ"ל החכ"ל ואנשי עסקים. כמו כן, עוכבו לחקירה 7 חשודים נוספים. במהלך הפעילות בוצעו חיפושים רבים במשרדים ובבתי עסק ונתפסו כספים ורכוש.

החקירה מלווה ע"י המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

"אני מבין את הדאגה ואת השאלות בעקבות הפרסומים הבוקר. בכוונתי לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה ולמסור את כל ההסברים הנדרשים. אני מאמין שהבירור יאפשר להציג את התמונה המלאה", אמר סער בהודעה לתקשורת.

"בשל החקירה המתנהלת, איני יכול להתייחס כעת לפרטים. אני מבקש להימנע מהסקת מסקנות בטרם התבררו העובדות.

"כפר סבא ותושביה יקרים לי. יש להבטיח שעבודת העירייה והשירותים לתושבים יימשכו כסדרם, באחריות ובמקצועיות סגני דני הרוש ימלא את מקומי בימים אלו.

"תודה על האמון ועל התמיכה בשעה מורכבת זו".

***חזקת החפות: יודגש כי החקירה נגד ראש הרשות ואשתו מצויה בתחילתה, לא הוגש כתב אישום וממילא הם לא הורשעו