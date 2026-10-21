פרשת סלייס: המנהל המורשה דורש לחשוף מי מימן את הקמפיין נגדו

המנהל המורשה של חברת סלייס, העומדת במרכז פרשה שבה נעלמו כ-890 מיליון שקל מחסכונות בקופות גמל ובקרנות פנסיה, הגיש היום (ד') לבית המשפט המחוזי בקשה לקבלת מידע בנוגע לקמפיין פרסומי שהופץ נגדו ונגד הממונה על שוק ההון, עמית גל.

רו''ח אפי סנדרוב טוען כי מתקיימת "פעילות חמורה ומתואמת" של גורמים הקשורים לסוכנות הביטוח פינברט, שנועדה להפעיל עליו לחץ כדי לקדם הסדר שלטענתו משרת את קורבנות סוכנות הביטוח על חשבון יתר העמיתים.

בנוסף לדבריו, ישנו חשש כי כספי החוסכים משמשים למימון הפעולות. סוכני פינברט גייסו מאות מיליוני שקלים מכספי החוסכים להשקעה בקרנות זרות בחו"ל, ובהמשך רשות שוק ההון שללה את רישיונותיהם.

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סנדרוב פנה לבית המשפט המחוזי בתל אביב באמצעות עורכי הדין ברק טל ושגיא שיף ממשרד ארנון, בבקשה להורות על חשיפת הגורמים העומדים מאחורי קמפיינים ופרסומים הקשורים לקרנות פינברט, מקורות המימון שלהם וההנחיות שניתנו למפעיליהם. הבקשה נועדה לברר חשד שלפיו מאחורי פעילות המוצגת כ"מאבק של עמיתים" להשבת חסכונותיהם עומדים דווקא גורמים הקשורים לקרנות שבהן הושקעו הכספים.

נגד אינטרס החוסכים

פינברט היא אחד השחקנים המרכזיים בפרשת סלייס, שבמסגרתה 7,500 חוסכים איבדו כספים שנועדו לקופות גמל בניהול אישי (IRA), ומשם הועברו לקרנות זרות. היא פעלה כסוכנות ביטוח ששיווקה את הקרנות שבהן השקיעו חוסכי סלייס, ובמקביל הייתה חלק מקבוצה שניהלה את קרנות ההשקעה האלטרנטיביות. לפי הנתונים שבידי המנהל המורשה, כ־200 מיליון שקל הועברו לקרנות של פינברט.

בחודשים האחרונים, נעשה ניסיון של עורכי דין של הקרנות ושל חלק מהחוסכים, המיוצגים על ידי עוה"ד איתן ארז ומור בן שושן, להגיע להסדר עם המנהל המורשה. בבקשה נכתב כי "המו"מ שניהלו קרנות פינברט עם המנהל המורשה התברר בשלביו האחרונים ככזה שלא היה כן ואמיתי שמטרתו השבת כספי העמיתים, אלא מהלך למראית עין שנועד למשוך זמן, למנוע בירור עובדתי מלא ובמקביל לאפשר ביצוע פעולות נוספות בכספי העמיתים". נטען כי בזמן שהקרנות ניהלו מו"מ על השבת הכספים הן ביצעו בפועל פעולות ששינו את מצב הנכסים והגדילו את הסיכון לכספי העמיתים.

נטען כי בפברואר 2026, משראו פינברט והקרנות כי המנהל המורשה לא מוכן לתת יד להסדר המוצע, שאינו מטיב עם החוסכים לעמדתו, "קיים חשד סביר שפתחה פינברט - בעילום שם ובאמצעות שלוחים - בקמפיין השפעה ציבורי נגד הניהול המורשה". סנדרוב מציין כי הקמפיין הושק בבוקר ישיבת המו"מ האחרונה אליה הגיעו עורכי הדין של הקרנות והחוסכים. לטענתו, תכלית הקמפיין היתה "הפעלת לחץ פסול ובלתי לגיטימי, שנועד לדחוק בסלייס לחתום על "הסכם כניעה" אשר יפקיר כספי עמיתים".

על פי הבקשה, הקמפיין הופץ בשילוט חוצות בתל אביב ובנתיבי איילון, על אוטובוסים ובתקשורת. בשלטי החוצות הוצגה תמונתו של המנהל המורשה בצמוד לכיתובים: "אפי סנדרוב - קריירה לא על חשבון הפנסיות שלנו", וכן "הסדר עכשיו בפרשת סלייס".

בפרסום השילוט לא צוינה זהותו של הגורם העומד מאחוריו, בניגוד לחובה שבדין. "מדובר באנונימיות מכוונת, שנועדה להקשות על איתור האחראים לקמפיין ולמימונו, ובה בעת ליצור מצג כאילו העמיתים הם שעומדים מאחורי הפרסום", טען סנדרוב, והוסיף כי רק בסוף חודש מרץ 2026 צוין לראשונה על גבי אחד הפרסומים כי המפרסם הוא "חברת מנופים בניה והשקעות".

המנהל המורשה טוען כי שלטי החוצות נועד ליצור מצג כאילו הם נעשו מטעם העמיתים, לאור השימוש במילים "הפנסיות שלנו". בהמשך הורחב הקמפיין לפלטפורמות נוספות ועל הפרסום על האוטובוסים הופיעה תמונתו של המנהל המורשה לצד תמונתו של הממונה על שוק ההון בצמוד לכיתוב: "הזמן אזל, נכשלתם. קחו אחריות - תתפטרו". בבקשה נטען כי השאלה המרכזית הינה מי משלם על הקמפיינים התקשורתיים והאם החוסכים נושאים, בלא ידיעתם, במימון פעילות שהיא נגד האינטרס שלהם.

הבקשה הוגשה נגד חברת מנופים וג'אק ליטה, שזוהו, על פי הנטען בבקשה, כגורמים העומדים מאחורי הפרסום; נגד גבריאל קוקאשווילי, שכיהן כיו"ר סוכנות פינברט בתקופת גיוס כספי החוסכים; נגד יורם אריס, שלפי הבקשה קשור לקמפיין הפרסומי; ונגד שירה קורן, המתוארת כמנהלת קבוצת וואטסאפ לצד אריס וכמי שפרסמה בה עדכונים הנוגעים לקרנות.

"מטרת הבקשה היא להסיר את מעטה העמימות מעל הפעילות, להתחקות אחר מקורות המימון ולמנוע שימוש בכספי החוסכים לקידום אינטרסים המנוגדים לטובתם".

תגובות

עו"ד עודד סבוראי מסר בשם גבריאל קוקואשווילי: "תכלית הבקשה שהגיש המנהל המורשה - ניסיון להדוף ביקורת של עמיתים עליו ועל וצוותו. בפני המנהל המורשה עמדה הצעה רצינית להצטרף להסדר שגובש בעמל רב עם באי כוח העמיתים, עוה״ד איתן ארז ומור בן שושן, שצפוי היה להשיב לעמיתים את מרבית כספם. אולם במקום להצטרף להסדר, המנהל המורשה התנגד לו ופועל מאז לסיכולו, וכעת מבזבז את כספי העמיתים בהגשת בקשות סרק שלא ישיבו לעמיתים ולו אגורה שחוקה. המשך פעילות המנהל המורשה וצוותו עולה לעמיתים ממון רב והם עצמם סומכים על באי כוחם, שהגיעו לתוצאה טובה שהייתה מסיימת את האירוע בהחזר כספים משמעותי ומייתרת את המשך בזבוז כספי העמיתים".

תגובת עורכי הדין איתן ארז ומור בן שושן, המייצגים חלק מהעמיתים: "משרדנו מייצג מאות עמיתי סלייס מכלל האשכולות ופועל עבורם בנאמנות ובמסירות לצורך השבת כספם. קשה להשתחרר מן הרושם כי מדובר בעוד תעלול של יחסי ציבור שנועד להגן על תדמיתו של המנהל המורשה במקום להתמודד עם השאלה מדוע כספי העמיתים טרם הושבו להם לאחר שלוש שנים ומדוע בחר לוותר בהינף יד על השבת כ-27 מיליון דולר לעמיתי פינברט.

"הבקשה מעוררת שאלות קשות באשר לסדרי העדיפויות של המנהל המורשה, למשאבים המושקעים בניהול מאבקים אלה ולתועלת הממשית שהם מביאים לעמיתים. הניסיון להציג כל מי שמבקש לקדם הסדר, להשמיע עמדה עצמאית או לבקר את פעילות המנהל המורשה כמי שפועל נגד העמיתים הוא מביש. המנהל המורשה אינו בעל מונופול על הדאגה לעמיתים, וזכותם של החוסכים להיות מיוצגים ולפעול להשבת כספם אינה תלויה בהסכמתו. חמור במיוחד הניסיון להטיל דופי במשרדנו ולייחס לו מניעים זרים רק משום שאנחנו הצלחנו בעמל רב לאחר נסיעה לבאטומי שבגאורגיה לקדם פתרון שלא הובא לשולחן על ידי המנהל המורשה.

"בשלוש השנים שחלפו, המנהל המורשה כבר שרף כ-60 מיליון שקל מכספי העמיתים להוצאות אך לא החזיר להם ולו שקל אחד. רק היום אושרה לו הלוואה נוספת של 13 מיליון שקל שנועדה לממן את עלויות הניהול המורשה. על המנהל המורשה להבין כי אם כתוצאה מהתנהלותו יושב לעמיתים מהפרויקט בבאטומי סכום הנמוך מ-27 מיליון דולר, האחריות לכך תהיה מונחת לפתחו. הוא שיידרש להסביר לאלפי החוסכים מדוע העדיף מאבקים משפטיים ותקשורתיים על פני האפשרות להשיב להם את כספם".