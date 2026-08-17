נפגעי סלייס ערערו על סגירת התלונות: "מחדל של המשטרה"

ערר הוגש היום נגד סגירת תלונות במשטרה של שני נפגעים בפרשת סלייס. ארגון לובי 99 הגיש את הערר בשם השניים, שפנו למשטרה במאי 2026 ותלונותיהם נסגרו. באחד המקרים נמסר כי מדובר ב"עבריין לא נודע", ובמקרה השני נמסר כי החקירה הועברה למחלקת הונאה, לאחר שהתלונה הוגשה בתחנת משטרה מקומית.

בערר נטען כי השניים נפלו קורבן לשידול מצד סוכני ביטוח פנסיוני בעלי רישיון וסעייניהם, בניגוד לדין ובדרכי עורמה. לפי הטענה, הם שוכנעו להעביר את חסכונותיהם הפנסיוניים באמצעות סלייס, ובסופו של דבר איבדו אותם.

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פרשת סלייס היא פרשת הונאה פיננסית רחבת היקף, שבמסגרתה נעלמו מאות מיליוני שקלים מכספיהם של כ־7,500 חוסכים, בהם קשישים ומסורבי אשראי. לחברה מונה מנהל מיוחד, רואה החשבון אפי סנדרוב, שמנהל נגד המעורבים בפרשה הליכים אזרחיים רבים בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

במסגרת ההליכים עלו חשדות לעבירות פליליות, אולם לדברי לובי 99 המשטרה טרם זימנה את הנפגעים להעיד למרות פניות חוזרות, ועשרות המעורבים לא נחקרו או נעצרו.

רשות שוק ההון העבירה מידע לפני שנים

על פי הערר שהגיש לובי 99, במהלך שלוש השנים מאז התגלתה הפרשה הגישו קורבנותיה תלונות פרטניות למשטרה. אחד הנפגעים שבשמם הוגש הערר הוא גבר בן 46 מאלעד, שאיבד חסכונות בסך 310 אלף שקל. לפי הנטען, הוא שוכנע להעביר את כספו לסלייס לצורך קבלת הלוואה בסך 83 אלף שקל.

הנפגעת השנייה שבשמה הוגש הערר היא אישה בת 76 מראש העין, שאיבדה 170 אלף שקל מחסכונותיה. אין לה קצבת פנסיה, וכיום אין לה מקור הכנסה לאחר שהחנות שהשכירה נפגעה במתקפת הטילים מאיראן.

למרות שהמידע שאספה רשות שוק ההון הועבר למשטרה לפני מספר שנים, עד היום לא ידוע מה נעשה בו. "פרשת סלייס מחייבת חקירה פלילית מקיפה ודחופה. המחדל של משטרת ישראל - שלא מנהלת חקירה כזו ולא נותנת מענה לקורבנות הפרשה כפי שהיא אמורה אלא 'מנפנפת' אותם בהנמקות מקוממות - הוא מחדל חמור", נכתב בערר.

בלובי מפנים לתגובת המשטרה בדיון בכנסת בנושא הפרשה שנערך בפברואר 2025, שנה וחצי לאחר חשיפתה. אז אמרה קצינת הונאה ארצית כי התיקים "הגיעו כנראה למבוי סתום", וכי אינה מכירה את התלונות הספציפיות וכי למטה הארצי לא הגיעו תלונות.

"בזמן שמעורבי הפרשה ממשיכים בחייהם כרגיל, הקורבנות הקשישים נותרו ללא כספים למחיה בכבוד", נכתב בערר. עוד מפנים בערר לדיונים האזרחיים במהלכם השופטת סיגל יעקבי והמנהל המורשה הביעו את הצורך הברור לקדם את החקירה הפלילית, תוך שציינו כי אי קידומה פוגע בקידום ההליכים האזרחיים.

במשטרה מסרבים להתייחס לקיומה של החקירה: "איננו מוסרים פרטים בדבר קיומן או אי קיומן של חקירות, ואין בכך כדי לאשר או להכחיש את עצם קיומן".