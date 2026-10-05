פרשת סלייס: רשות שוק ההון שללה רישיונות של 5 סוכני פינברט

רשות שוק ההון שללה את רישיונותיהם של חמישה סוכני פינברט נוספים, מהמעורבים המרכזיים באירוע סלייס, ובכך עלה ל-12 מספר סוכני הביטוח שרישיונם נשלל בפרשת סלייס.

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לפי הדיווח של הרשות, סוכני פינברט עמדו בלב המנגנון שבאמצעותו הועברו מעל 280 מיליון שקל מכספי חוסכים לקרנות זרות בניהול הסוכנות או גורמים הקשורים אליה. "שלילת הרישיונות מפסיקה את פעילותם כסוכני ביטוח ומהווה צעד נוסף במהלך אכיפה משמעותי של הרשות נגד הגורמים המרכזיים בפרשה", נמסר מרשות שוק ההון.

החלטות הממונה על שוק ההון, עמית גל, התקבלו בעקבות ממצאי ביקורת חקירתית רחבה שערכה הרשות בסוכנות פינברט במהלך שנת 2024, מהם עלתה תמונה חמורה של התנהלות שיטתית שלא בהתאם להוראות הדין ולחובות המוטלות על בעלי רישיון.

בין היתר נמצאה הרשות הפרות הנוגעות לאופן גיוס הלקוחות, להליכי הצירוף והניוד של כספי החיסכון הפנסיוני לקופות גמל בניהול אישי ולהשקעתם בקרנות הזרות. "התנהלות זו הביאה לפגיעה רחבת-היקף בלקוחות ולנזק משמעותי, והיוותה הפרה של חובות האמון והזהירות המוטלות על בעלי רישיון סוכן ביטוח, בגינם הורה הממונה על שלילת רישיונם, וקבע כי אין מקום להמשך פעילותם המקצועית", מסרה הרשות.

מאות מיליוני שקלים נותבו לקרנות זרות

נזכיר כי סוכנות פינברט היוותה את אחת מסוכנויות הביטוח המרכזיות שפעלו במסגרת פרשת סלייס, כשבאמצעות פעילות סוכניה נותבו כספי חיסכון פנסיוני בהיקף של מאות מיליוני שקלים של לקוחות לקופות גמל בניהול אישי ולקרנות השקעה זרות, אשר נוהלו על-ידי הסוכנות או גורמים הקשורים אליה, קשרים אשר התבררו זה מכבר בבית המשפט.

כזכור, ההחלטה הקודמת של הממונה, בעניין שלילת רישיונם של 7 סוכני פינברט בשלב הראשון, עמדו זה מכבר לביקורת שיפוטית, כאשר כלל העתירות שהוגשו נגד החלטות השלילה נדחו, ובית המשפט לא מצא עילה להתערב בהחלטות הממונה.

במסגרת פסק הדין הודגשו החובות האישיות והמקצועיות המוטלות על סוכן ביטוח כבעל רישיון, ובכלל זה חובות האמון, הזהירות והגילוי כלפי לקוחותיו ואחריותו לעמוד בהוראות הדין. בכך קיבל חיזוק העיקרון העומד בבסיס פעולות האכיפה של רשות שוק ההון: בעל רישיון אינו גורם שיווקי בלבד, והוא נושא באחריות אישית ומקצועית לאופן שבו הוא פועל בכספי לקוחותיו ולשמירה על זכויותיהם. החלטת הממונה הפכה לסופית וחלוטה.

מרשות שוק ההון נמסר כי היא "רואה חשיבות יתרה בעמדת בית המשפט שניתנה להליכים אלה, חלקם תקדימיים במהותם, למול יכולתם של המפרים לגרור את המערכת להליכים מיותרים ומתמשכים, אשר כל תכליתם משיכת זמן וערעור סמכות הרגולטור לפעול נגד מי שמעלו בתפקידם וסיכנו את כספי החיסכון של הציבור.

"פסיקתו של בית המשפט, לשיטת הרשות, עתידה לסייע במיצוי ובזירוז הליכי אכיפה נוספים המקודמים בימים אלה בידי הרשות נגד מעורבים נוספים בפרשה, ואשר לטובתם היא מקצה רבים מן המשאבים שלרשותה".