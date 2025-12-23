ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
סלייס

סלייס: נשללו הרישיונות של 7 סוכני פינברט שגייסו חוסכים לקרנות האדומות

הממונה על שוק ההון שלל את הרישיונות של 7 סוכני פינברט בתום חקירה שהצביעה על "תמונה חמורה מאוד המעידה על התנהלות שיטתית של הסוכנים שלא בהתאם להוראות הדין" • פינברט היא אחד מששת המארגנים שגייסו כספי חוסכים לקרנות השקעה אלטרנטיביות בחו"ל, מהן נעלמו 850 מיליון שקל

עמירם גיל 14:37
עמית גל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון / צילום: מארק ניימן, לע''מ
עמית גל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון / צילום: מארק ניימן, לע''מ

הממונה על שוק ההון, עמית גל, שלל היום (ג') את רישיון סוכן הביטוח של שבעה מסוכני פינברט - סוכנות הביטוח שהייתה מבין המארגנים המרכזיים שגייסו חוסכים לקופות הגמל האישיות (IRA) של סלייס, תוך שכספי החיסכון הועברו בהמשך לקרנות השקעה "אדומות" בחו"ל.

שלילת הרישיון בוצעה לנוכח ממצאי ביקורת חקירתית שערכה רשות שוק ההון במהלך המחצית השנייה של 2024. בהודעה מטעם גל נמסר כי השבעה "ביצעו הפרות חמורות של הוראות הדין, גרמו נזק משמעותי ללקוחות ופגעו באמון הציבור".

במסגרת הביקורת מטעם רשות שוק ההון, הגיעו מפקחים לסוכנות פינברט ואספו מסמכים וחומרים ממחשבי הסוכנות. בין היתר נאסף תיעוד הליכי העבודה בפינברט, לרבות גיוסים וצירופים של לקוחות שבוצעו על-ידי הסוכנים, חומרים רלוונטיים לניוד לקוחות לקופות ה-IRA דרכן צורפו לקוחות הסוכנות לקרנות השקעה זרות בחו"ל.

מהביקורת עלה כי שבעת הסוכנים שרישיונם נשלל - בדומה לסוכנים האחרים בפינברט - פעלו לגייס את כלל לקוחות הסוכנות לקופות מסוג IRA, בעיקר באמצעות סלייס.

"תמונה חמורה מאוד"

עוד מסרה רשות שוק ההון כי "מממצאי הביקורת עלתה תמונה חמורה מאוד המעידה על התנהלות שיטתית של הסוכנים שלא בהתאם להוראות הדין ולחובות הזהירות והאמון החלות עליהם, הכוללת הפרות חוזרות ונשנות של הוראות הדין כסוכנים בעלי רישיון, תוך פגיעה שיטתית ורחבת-היקף ויצירת נזק משמעותי ללקוחותיהם. במעשיהם האמורים, פגעו הסוכנים באמון לקוחותיהם והפרו את חובותיהם כבעלי רישיון סוכן ביטוח".

נזכיר כי לפי מסמכים שהגיש המנהל המורשה של סלייס, רו"ח אפי סנדרוב, לבית המשפט, פינברט נמנית עם ששת המארגנים של "הקרנות האדומות" בסלייס. לקרנות אלה הועברו בסך-הכול כ-850 מיליון שקל בכספי חוסכים, ונעלמו אחרי שהושקעו בנכסים אלטרנטיביים דוגמת נדל"ן ואשראי. אל פינברט הגיעו 61 מיליון דולר. מבקשה שהגיש סנדרוב נגד פינברט לבית המשפט בדצמבר אשתקד עולה כי פינברט השיבה עד לאותו מועד למעלה מ-15 מיליון דולר לחוסכים.

פינברט מנהלת מזה זמן מגעים להסדר עם החוסכים שהשקיעו דרכה, ואשר מיוצגים על-ידי עו"ד איתן ארז. זאת, בנפרד מהסדר החוב שמוביל סנדרוב בפיקוח בית המשפט. עם זאת, בדיון שהתקיים בשבוע שעבר בפני השופטת סיגל יעקבי מבית המשפט הכלכלי, הובהר כי מתקיים שיתוף-פעולה בין ארז לסנדרוב סביב המגעים להסדר.

בשבוע שעבר הגיש סנדרוב תביעת ענק, בהיקף של 950 מיליון שקל, נגד בעל השליטה בסלייס, שמעון גולדברג, ונגד שני בניו - אסף, ששימש כמנכ"ל החברה ותואר בתביעה כדמות המרכזית מאחורי הכשלים בסלייס; ושי, ששימש כדירקטור. עוד נתבעו הדירקטורים בסלייס ושומרי הסף שלה - מנהל הכספים, רואה החשבון המבקר והיועץ המשפטי וקצין הציות. מהתביעה עולה כי סנדרוב הצליח לאתר עד כה יותר מ-280 מיליון שקל שנוידו ל"קרנות האדומות", אך המנהל המורשה הדגיש כי הכספים מושקעים בנכסים בלתי סחירים שניתן יהיה לממש רק בעוד מספר שנים.