משפט סלייס: בית המשפט אישר לשלול רישיונות מסוכני פינברט
סלייס: בית המשפט אישר לשלול רישיונות מסוכני פינברט

המחוזי אישר את החלטת הממונה על שוק ההון עמית גל לשלול את רישיונם של שבעה סוכני ביטוח שהיו מעורבים בניוד כספי חוסכים בסלייס לקרנות השקעה "אדומות" • השופט קובי ורדי: "סוכן ביטוח אינו איש מכירות או איש שיווק בלבד"

עמירם גיל 09:21
עמית גל, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: מארק ניימן, לע''מ
עמית גל, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: מארק ניימן, לע''מ

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה אתמול (ג') את העתירה שהגישו חמישה סוכנים של סוכנות הביטוח פינברט נגד החלטתו של הממונה על שוק ההון, עמית גל, לשלול את רישיונם על רקע מעורבותם בפרשת סלייס.

סוכנות פינברט נמנית עם המארגנים שגייסו כספי חוסכים בסלייס לקרנות השקעה "אדומות" בחו"ל, בהיקף מצטבר של כ-280 מיליון שקל. בפרשה נעלמו בסך-הכול כ-850 מיליון שקל בכספי החוסכים, אשר השקיעו בקופות הגמל בניהול אישי (IRA) של סלייס, וכספם נויד לקרנות השקעה אלטרנטיביות מעבר לים.

בדצמבר 2025 החליט גל לשלול את רישיונם של שבעה סוכני פינברט, וזאת בעקבות ממצאים המעידים על מעורבותם בפרשת סלייס, כפי שעלו בתום ביקורת שניהלה רשות שוק ההון ביוני 2024, אשר הצביעה על "תמונה חמורה המעידה על התנהלות שיטתית שלא בהתאם להוראות הדין".

בעקבות החלטת גל, עתרו חמישה מתוך שבעת הסוכנים לבית המשפט בבקשה לבטל את ההחלטה. כאמור, בית המשפט דחה את העתירה וקבע כי לא נמצא מקום להתערב בהחלטת הממונה על שוק ההון.

"סוכן ביטוח אינו איש מכירות"

השופט קובי ורדי קבע כי אכן מדובר בסנקציה משמעותית וחמורה שננקטה נגד סוכני הביטוח, אך אינו סבור כי מדובר בהחלטה בלתי סבירה או כזו שנפל בה פגם.

בית המשפט פסק כי "לרישיון אישי של סוכן ביטוח יש משמעות וחובות, כולל חובות אמון, חובת זהירות חובות גילוי וכו', כאשר סוכן ביטוח אינו איש מכירות או איש שיווק בלבד ואינו יכול להתנער מהחובות המוטלות עליו מכוח הדין".

עוד קבע השופט ורדי כי "מטרתה של רשות שוק ההון בקבלת ההחלטות לביטול רישיונות העותרים כסוכני ביטוח הייתה לפעול למען הגנה על הציבור, נגד מי שפעל שלא כדין, מעל באמון הלקוחות ובאמון הציבור".

מסתמן: שלילת רישיון לסוכנים נוספים

במסגרת הביקורת שערכה רשות שוק ההון בסוכנות פינברט, נאספו חומרים ממחשבי הסוכנות ומסמכים הכוללים, בין היתר, תיעוד הליכי העבודה בפינברט, לרבות גיוסים וצירופים לסלייס שבוצעו באמצעות סוכני ביטוח שהועסקו בסוכנות. בנוסף נבחנו גם מסמכים וחומרים הנוגעים לניוד ולהצטרפות לקופות ה-IRA.

לפי הודעת הרשות, ממצאי הביקורת העלו כי הסוכנים נטלו חלק משמעותי במערך מאורגן של ניתוב כספי חיסכון פנסיוני של לקוחות ממוצרים פנסיוניים מסורתיים לקרנות "אדומות".

מהרשות נמסר כי בימים אלה מתנהלים הליכים נוספים לביטול רישיון של סוכני ביטוח המעורבים בפרשת סלייס.