המנהל המורשה של סלייס, רו"ח אפי סנדרוב, הגיש היום (ד') לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב תביעה נגד אחת מהקבוצות המעורבות בפרשת סלייס.

מדובר באשכול אנה חיימוב, שבראשו עמדו לפי החשד אנה חיימוב, ליעם ישראל ואחרים, ועימם נתבעו גם הקרן הזרה שהוקמה (קרן דנה 21), סוכני ביטוח ששיווקו את הקרנות לעמיתי סלייס (אשר העיקריים שבהם הם אלעד שוחט וגל נגר) וגורמים מעורבים נוספים.

● דרישה להזרמת מיליונים לסלייס מעוררת מחלוקת על אחריות בעל השליטה לקריסה

● תביעת ענק חושפת את השיטה בפרשת ההונאה בסלייס

פעילות זו של חיימוב, ישראל, שוחט, נגר ואחרים הביאה לכך שעמיתי סלייס ניידו כספי קופות גמל ו/או קרנות השתלמות בסכום מצטבר של כ-26.8 מיליון דולר לקופות בניהול אישי בסלייס ומשם לקרן דנה 21, כאשר גורל הכספים לא ידוע עד היום.

במסגרת ההליכים המשפטיים שנוהלו נגד אשכול חיימוב עד כה, הוצא נגד אנה חיימוב צו מאסר לפי פקודת ביזיון בית המשפט, לאחר שזו לא צייתה לצו של בית המשפט שהורה לה למסור מידע בנוגע לכספי העמיתים.

התביעה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין ברק טל, שגיא שיף ובן נחשון ממשרד ארנון, תדמור-לוי, מגיעה אחרי שסנדרוב תבע באחרונה 950 מיליון שקל מבעל השליטה בסלייס, שמעון גולדברג, ומנושאי המשרה בחברה.

הסכם עם קרן Shayna

לצד התביעה, סנדרוב הגיש היום לבית המשפט הסכם שחתם עם קרן Shayna להשבת כספי עמיתים שהושקעו באשכול שניהל גיא שנצר, אשר נגדו הגיש המנהל המורשה תביעה בגובה 320 מיליון שקל בדצמבר 2024. בסך-הכול הועברו לקרן מכספי עמיתי סלייס קרוב ל-12 מיליון דולר.

ההשקעה בקרן Shayna, המנוהלת על-ידי אבי לוין, בוצעה במקור מכספי אשכול שנצר. ההסכם שנחתם נועד ליצור מסגרת מוסדרת להנזלת נכסי קרן Shayna ולהשבת כספים לעמיתי סלייס באשכול שנצר.

לפי המנהל המורשה, קרן Shayna נוהלה בעבר במישרין על-ידי גיא שנצר, אשר ביצע את ההשקעות במניות המוחזקות בה. הקרן השקיעה במניות סחירות של חברות טכנולוגיה, חלקן חברות בקשיים, אשר הסיכון בהשקעה בהן גבוה מאוד.

ההסכם, שהוגש לאישורה של השופט סיגל יעקבי, קובע כי הקרן תמכור נכסים ותשיב כספים לעמיתים. המכירה צפויה ב"מנות" לאורך תקופה ואמורה להסתיים עד סוף 2026. עוד תפחית הקרן בדמי הניהול וההצלחה שלה, ולמנהלי הקרן יינתן פטור מתביעות בכפוף למילוי ההתחייבות שלהם לפי ההסכם.

מימוש ההסכם עם ליעם ישראל יידחה

עוד עדכן סנדרוב לגבי ההסכם שחתם עם ליעם ישראל ביוני 2025, ולפיו התחייב האחרון להשיב כ-25 מיליון דולר מכספי העמיתים שהושקעו דרך הקרנות שאירגן. לפי העדכון, ישראל פרע את הפעימה הראשונה בסך מיליון דולר בהתאם להסכם שנחתם איתו, אולם לאחר מכן הפר אותו, והמנהל המורשה הורה על מימוש בטוחות בסך מצטבר עד כה של כ-1.8 מיליון דולר (בסך-הכול כ-9 מיליון שקל אשר נמצאים בידי המנהל המורשה ובחשבון נאמנות לטובת העמיתים).

השבוע הגיעו סנדרוב וישראל להסכמה, לפיה מימוש ההסכם יידחה עד ל-1 אפריל 2026. לאחר מכן, ובמקרה שישראל יפר שוב את ההסכם, סנדרוב יהיה רשאי למכור דירה השייכת לנכסיו של ישראל בנתניה.