מי עומד מאחורי קמפיין החוצות נגד המנהל המורשה של סלייס?

השבוע עלו בתל אביב ובנתיבי איילון שלטי חוצות, אשר במרכזם קמפיין שלילי התוקף אישית דמות שאיננה מוכרת לרוב הציבור: רו"ח אפי סנדרוב.

סנדרוב הוא המנהל המורשה שמינתה רשות שוק ההון לחברת הגמל סלייס, אחרי שנודע כי 850 מיליון שקל שהשקיעו דרכה כ-7,000 עמיתים נותבו ל"קרנות אדומות" בחו"ל - ונעלמו.

החקירות שמוביל סנדרוב

"אפי סנדרוב - קריירה לא על חשבון הפנסיות שלנו", זועק כיתוב בצבע אדום בשלטים. לצד תמונתו של סנדרוב אף נכתב: "הסדר עכשיו בפרשית סלייס". בשלב זה לא ברור מי עומד מאחורי הקמפיין ומהם האינטרסים שהוא נועד לקדם.

סנדרוב, גורם ותיק בשוק ההון הישראלי, מונה לתפקידו בדצמבר 2023, ומאז מוביל את המהלך לאיתור והשבת הכספים שנעלמו. ההליך מתבצע בפיקוח השופטת סיגל יעקבי מהמחלקה הכלכלית בבית המשפט הכלכלי בת"א, אשר אישרה באחרונה את עקרונות המתווה שגיבש סנדרוב להסדר בסלייס.

לפי המתווה, כספי העמיתים יחולקו בהתאם ל"אשכול" הקרנות שדרכו השקיעו את כספם. מדובר בשישה אשכולות, הקרויים על שם מארגן קרנות ההשקעה העומד מאחוריהם: אשכול גיא שנצר, אשכול ליעם ישראל, אשכול אנה חיימוב, אשכול סוכנות הביטוח פינברט, אשכול אמנון יעקבי ואשכול אודי אביטל. עוד נקבע במתווה, כי עמיתים שלא קיבלו הלוואות מהקרנות יזכו לעדיפות בהחזר הכספים, שכן עד כה נותרו ללא כל החזר כלשהו.

במסגרת החקירות שמוביל סנדרוב, הוא איתר עד כה למעלה מ-280 מיליון שקל - כשליש מהסכום שהעובר לקרנות בחו"ל. הכספים הושקעו בעיקר בנכסים אלטרנטיביים שאינם סחירים, דוגמת אשראי ונדל"ן, ועל כן קיים קושי במימוש שלהם ובהשבתם לעמיתים. כ-140 מיליון שקל חזרו לעמיתים במסגרת הלוואות בהיקף של עד 30% מההשקעה שקיבלו רבים, וכ-60 מיליון הושבו לקופת סלייס.

"נסיונות הכפשה שקריים"

באחרונה הגיש סנדרוב תביעה בגובה 950 מיליון שקל נגד בעל השליטה בסלייס, שמעון גולדברג, ונגד הדירקטורים ונושאי המשרה שכיהנו בחברה, כולל אסף גולדברג, בנו של שמעון, ששימש כמנכ"ל. בינואר האחרון תבע סנדרוב 100 מיליון שקל מאשכול חיימוב, ועוד קודם לכן תבע 320 מיליון שקל מגיא שנצר, מקרנות השקעה מסוכני ביטוח שעבדו איתו. סנדרוב הגיע להסכם עם ליעם ישראל, אשר במסגרתו התחייב האחרון להשיב כ-90 מיליון שקל (תוקף ההסכם הוארך באחרונה לאפריל אחרי שישראל לא עמד בתנאיו), ועם אמנון יעקבי, שהתחייב להחזיר כ-7 מיליון שקל.

הקמפיין נגד סנדרוב מגיע אחרי שבאחרונה עלה קמפיין חוצות אישי נגד צביקה נווה, החוקר הפרטי, בעלי חברת המודיעין העסקי CGI ואחיו של ראש לשכת עוה"ד לשעבר, אפי נווה. מאחורי הקמפיין נגד נווה עומד איש העסקים אלכס סקלר, שבימים אלה מנהל מאבק משפטי מול גרושתו - שהיא כיום אשתו של צביקה נווה. בתגובה לקמפיין הגיש נווה תביעה על סך 10 מיליון שקל נגד סקלר, ובה הוא טוען כי הקמפיין כלל פרסומים שקריים שפגעו במוניטין שלו, בעסקיו ובחיי הפרט שלו, ונועד להרתיעו מתמיכה בגרושתו של סקלר בהליכים המשפטיים שהיא מנהלת נגדו.

מאפי סנדרוב נמסר: "המנהל המורשה וצוותו פועלים בהתאם לכתב המינוי של רשות שוק ההון במשרד האוצר, בנחישות ובאחריות, לטובת שמירה על זכויות העמיתים והשבת כספי הפנסיה שלהם. המאמצים לאיתור נכסים, למיצוי הליכים משפטיים נגד המעורבים ולהשגת הסכמים להשבת נכסים - נעשו וימשיכו להיעשות, אך ורק לטובת העמיתים ובהתאם לדין. ניסיונות הכפשה שקריים והפעלת לחצים פסולים, גם כאשר הם נעשים על ידי גורמים עלומים על גבי שלטי פרסום, לא ירתיעו ולא יסיטו את המנהל המורשה וצוותו מן המשימה. טובת העמיתים מחייבת פעולה יסודית, בארץ ובחו״ל. כך נמשיך לפעול, ללא מורא וללא פשרות".