ג'נסן הואנג הוא האיש שמזוהה יותר מכל עם אנבידיה במשך יותר משלושה עשורים: הוא הקים את החברה ב־1993, הוביל אותה מיצרנית מעבדים גרפיים לחברה שנמצאת בלב מהפכת הבינה המלאכותית והפך לאחד המנהלים המשפיעים והעשירים בעולם. מעיל העור השחור שלו, הופעותיו על הבמה והקשרים שטיפח עם מנהיגים וראשי חברות הפכו לחלק בלתי נפרד מתדמיתה של אנבידיה. אלא שבימים האחרונים אותה דמות, שהייתה מקור מרכזי לעוצמתה של החברה, הפכה גם למוקד של אי־ודאות.

● "בגדתי": הכירו את האישה שבמרכז הדרמה באנבידיה

● המפגש בטאיפיי והחשד לריגול סיני: כך הסתבך מנכ"ל אנבידיה

● אילון מאסק, ביל אקמן וטראמפ מתייצבים לצד מנכ"ל אנבידיה בפרשת הרומן עם המרגלת הסינית

ביום ראשון האחרון פרסם הואנג, בן 63, מכתב התנצלות יוצא דופן לעובדי החברה לאחר שנחשף כי ניהל רומן עם אשת עסקים החשודה בריגול עבור סין. "אני חייב התנצלות למשפחתי ולכולכם", כתב. "בגדתי באשתי. מעשיי פגעו בה ובילדינו. אין שום תירוץ למה שעשיתי". הוא הוסיף כי הוא נושא באחריות מלאה למעשיו וכי לא עמד במחויבויותיו כלפי משפחתו, עובדי החברה, הדירקטוריון ובעלי המניות. "להוביל את אנבידיה זו זכות חיי", כתב והתחייב לפעול כדי לזכות מחדש באמונם.

ההודאה הגיעה בעקבות סדרת תחקירים על קשריו עם אליס הואנג, אשת עסקים סינית החשודה כי גויסה בידי שירותי המודיעין של בייג'ינג כדי לאסוף עליו מידע ואולי אף להשפיע על עמדותיו בנוגע למכירת שבבים מתקדמים לסין. לפי הדיווחים, השניים ניהלו קשר רומנטי. במכתבו אישר הואנג שבגד ברעייתו, אך לא נקב בשמה של האישה. באותו יום הודיע דירקטוריון אנבידיה על פתיחת חקירה עצמאית לבדיקת הדיווחים, שלפיהם המנכ"ל היה יעד לפעילות מודיעינית זרה. ועדה של דירקטורים בלתי תלויים, בליווי יועצים משפטיים חיצוניים, תבחן את המידע. הדירקטוריון הדגיש כי אין לו בשלב זה סיבה להאמין שסודות החברה, או הביטחון הלאומי האמריקאי, נפגעו והביע אמון בהואנג.

שאלות המשקיעים והחברה שעשויה להרוויח

הודאתו של הואנג ביום ראשון והחלטת הדירקטוריון לפתוח בחקירה הפכו את החשדות המודיעיניים גם למשבר ניהולי. מניית אנבידיה ירדה בכ־4.4% במסחר המוקדם ביום שני, בזמן שמניות טכנולוגיה אחרות רשמו עליות.

החשדות, שלפיהם אישה שהייתה מקורבת אליו פעלה לכאורה עבור המודיעין הסיני, עלולים לפגוע באמינותו בוושינגטון, גם אם לא יימצא כי היה מודע לפעילותה. לכך מצטרפות שאלות הנוגעות לממשל התאגידי של אנבידיה: האם נוצרו ניגודי עניינים, האם מידע רגיש נחשף והאם מנגנוני הפיקוח של החברה פעלו כראוי.

בשלב זה אין ראיה פומבית לפגיעה בסודות החברה או לשיתוף פעולה מודע מצד הואנג וגם לא ניכרת פגיעה בפעילותה העסקית או בביקוש לשבביה. אולם שוק ההון מתמחר לא רק את הביצועים הנוכחיים, אלא גם את הסיכונים העתידיים. לכן, עצם האפשרות שהחקירה תפגע במעמדו של האיש שהוביל את אנבידיה במשך יותר משלושה עשורים מספיקה כדי לייצר אי־ודאות בקרב המשקיעים.

בנוסף, לאנבידיה אין תוכנית ירושה פומבית או יורש ברור להואנג. לאורך השנים בנה המנכ"ל מבנה ארגוני לא שגרתי, שבו מנהלים רבים מדווחים ישירות אליו. לדבריו, השיטה מאפשרת קבלת החלטות מהירה, אך היא גם ממחישה עד כמה החברה נשענת על מנהיגותו. אין בה כיום דמות אחרת בעלת אותו שילוב של סמכות טכנולוגית, קשרים עסקיים, השפעה פוליטית ומעמד ציבורי.

מי שעשויה ליהנות בינתיים מהירידות באנבידיה, לפחות במונחי שווי שוק יחסי, היא אפל. שתי ענקיות הטכנולוגיה מתחרות על תואר החברה בעלת שווי השוק הגבוה בעולם וכל ירידה במניית אנבידיה עשויה להרחיב את הפער לטובת יצרנית האייפון, ככל שמנייתה נותרת יציבה יותר. אפל אינה מפיקה רווח ישיר מהפרשה, אך בעוד אנבידיה מתמודדת עם שאלות לגבי עתידו של המנכ"ל המזוהה עמה יותר מכול, ירידת שוויה עשויה לחזק את מעמדה היחסי של אפל בצמרת שוק ההון האמריקאי.

אפל שבה בתחילת אוקטובר למעמד החברה בעלת שווי השוק הגבוה בעולם והדיחה ממנו את אנבידיה, על רקע חיפושם של משקיעים אחר ביטחון יחסי בשוק. החששות שהוצאות העתק על תשתיות מחשוב לבינה מלאכותית לא יניבו תשואה, סייעו להפוך את מניית אפל, שריסנה את השקעותיה ההוניות, לבעלת הביצועים הטובים ביותר השנה, בפער ניכר, מבין שבע ענקיות הטכנולוגיה המכונות "שבע המופלאות".

אליס הואנג ● אזרחית סין

● עבדה כעיתונאית טלוויזיה ובהמשך פעלה בתחום ההשקעות הפרטיות

● בחברה שהקימה Megaspeed, התגלה פער של כ־50 אלף שבבים בין נתוני היבוא לבין כמות הציוד שאותרה

● לפי חקירת סוכנויות המודיעין האמריקאיות, היא העבירה מידע לבייג'ינג

אשת העסקים שהגיעה הכי קרוב להואנג

במרכז הפרשה עומדת, כאמור, אליס הואנג המוכרת גם בשם הואנג לה (Huang Le). לפי תחקיר חדש של בלומברג, בעבר עבדה הואנג כעיתונאית טלוויזיה ובהמשך פעלה בתחום ההשקעות הפרטיות. בשנת 2023 הקימה את Megaspeed International, חברה מסינגפור שהתפתחה מתוך פעילות של חברת משחקי המחשב הסינית 7Road Holdings.

החברה הוקמה בתקופה שבה ממשל ביידן החמיר את ההגבלות על יצוא שבבי בינה מלאכותית מתקדמים לסין, בניסיון לצמצם את יכולתה לפתח טכנולוגיות מתקדמות, גם לצרכים צבאיים. Megaspeed הקימה חוות שרתים המצוידות בשבבי אנבידיה והשכירה את כוח המחשוב שלהן לחברות אחרות, בהן עליבאבא הסינית. כך יכלו לקוחות להשתמש בטכנולוגיה האמריקאית באמצעות מרכזי נתונים מחוץ לסין.

לפי בלומברג, הקמת Megaspeed לוותה בשורת העברות בעלות. החברה הבת הסינגפורית של 7Road נמכרה תחילה לחברה הרשומה באיי הבתולה הבריטיים ונושאת את שמה של אליס. בנובמבר 2023 נמכרה Megaspeed לחברת החזקות סינגפורית וכעבור ימים אחדים קיבלה מעמד של שותפת ענן של אנבידיה (Nvidia Cloud Partner), שהקנה לה גישה מועדפת לשבבים. היקף פעילותה גדל במהירות. לפי נתוני סחר שבחנה בלומברג, Megaspeed ייבאה מוצרי אנבידיה ביותר מ־4.6 מיליארד דולר.

נתונים שהציג הניו יורק טיימס הצביעו על רכישות ציוד הכולל טכנולוגיה של אנבידיה בלפחות 4.8 מיליארד דולר בין יוני 2024 לפברואר 2026. בבלומברג מצאו גם כי היקף היבוא היה גדול ביותר מפי אלף מיתרת המזומנים שהחזיקה החברה ב־2023. במקביל, טיפחה אליס קשרים בתעשיית השבבים. ביוני 2024 תועדה לצד ג'נסן הואנג באירוע במהלך כנס Computex בטאיפיי, בתמונה שבה נראים השניים יושבים לצד מנהלים נוספים.

אלא שפעילות Megaspeed עוררה את חשד הרשויות האמריקאיות, שבחנו אם היא מסייעת לעקיפת מגבלות היצוא לסין. לפי בלומברג, בבדיקות שערכה אנבידיה בחוות השרתים התגלה פער של כ־50 אלף שבבים בין נתוני היבוא לבין כמות הציוד שאותרה. אנבידיה טענה שלא מצאה ראיות להסטת שבבים ליעדים אסורים. בדצמבר 2025 התחייבה לבצע ביקורים נוספים, אך לפי בלומברג נמנעה מאז מלמסור אם התקיימו.

התחקיר חשף גם קשרים בין Megaspeed לחברת ההשקעות Shanghai Hexi, הקשורה לפרויקט להקמת חוות שרתים גדולה בסין. אליס הוצגה כדירקטורית בחברה בפרסום משנת 2016, וחברת החזקות שהקימה החזיקה עד אוגוסט 2025 ב־48% מהפרויקט. לפי בלומברג, משטרת סינגפור חקרה את אליס במהלך 2025 ואסרה עליה לעזוב את המדינה. מקום הימצאה הנוכחי אינו ידוע. Megaspeed מכחישה כל עבירה וטוענת כי הופתעה מהטענות נגד המנהלת לשעבר.

אלא שהחשדות לא הסתכמו ביעדם של השבבים. ב־29 באוקטובר חשף הניו יורק טיימס כי סוכנויות המודיעין האמריקאיות עקבו גם אחר אליס עצמה והגיעו למסקנה כי היא מעבירה מידע לבייג'ינג. לא פורסם מה הוביל לפתיחת המעקב גם אישית סביבה, אך במהלכו התגלו קשריה הקרובים עם מנכ"ל אנבידיה והתעורר החשד שהוא עצמו הפך ליעד של פעילות מודיעינית סינית. לפי הדיווח, הנשיא דונלד טראמפ עודכן בממצאים כבר ב־2025, אך בחר שלא לנקוט צעדים, בעוד שהואנג עצמו לא הוזהר. בתגובה לתחקיר הציגה אנבידיה את קשריו עם אליס כחלק מפעילות עסקית שוטפת והסבירה כי הוא נפגש מדי שנה עם אלפי מנהלים ולקוחות.

מהמתנגדים להגבלות היצוא האמריקאיות

ב־5 בנובמבר ביקשו ראשי שלוש ועדות בבית הנבחרים מהואנג להתייצב לתדרוך סגור ב־18 בנובמבר כדי להסביר את קשריו עם אשת העסקים ואת אמצעי ההגנה של החברה מפני ריגול. למחרת חשף הניו יורק טיימס כי לפי מסמך מודיעיני שהופץ באביב בקרב בכירים בממשל, אליס גויסה בידי משרד ביטחון המדינה הסיני (MSS). על פי החשד, מטרתה הייתה לאסוף מידע על הואנג ואולי גם להשפיע עליו לפעול להקלת ההגבלות על מכירת שבבים מתקדמים לסין.

החשד רגיש במיוחד משום שהואנג היה בשנים האחרונות מהמתנגדים הבולטים להגבלות היצוא האמריקאיות. הוא טען כי חסימת השוק הסיני תפגע דווקא ביתרון הטכנולוגי של ארה"ב, משום שתעודד את בייג'ינג לפתח חלופות מקומיות ולחזק מתחרות כמו וואווי. לעמדתו יש גם בסיס עסקי ברור: ההגבלות מונעות מאנבידיה למכור חלק ממוצריה המתקדמים ביותר באחד השווקים הגדולים בעולם.

דירקטוריון אנבידיה הבהיר כי הואנג ימשיך לכהן במהלך החקירה ודובר החברה מסר כי האירועים לא יאטו את פעילותה. גם הנשיא טראמפ הביע תמיכה בהואנג. בשלב הבא יעמדו במוקד החקירה העצמאית של הדירקטוריון והתדרוך שהתבקש בקונגרס. האפשרות שהואנג ייאלץ לעזוב עדיין רחוקה מלהיות עובדה מוגמרת, אך גם אם החקירה תסתיים ללא ממצאים חמורים, הפרשה עשויה להותיר חותם על מעמדו.