לא רק אנבידיה: מנגנון הריגול הסיני שחודר לענקיות הטכנולוגיה

ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה, התנצל בפני עובדיו על שבגד באשתו לורי עם מי שהיא ככל הנראה מרגלת סינית, אליס הואנג. החקירה באנבידיה מתנהלת ואף נבדקת האפשרות שמידע רגיש של אחת מחברות הטכנולוגיה החשובות בעולם דלף לידי הממשל בבייג'ינג.

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"הסיכוי שהיא הצליחה להוציא מידע רב ערך הוא כנראה נמוך, אלא אם הוא חסר אחריות ונתן לה גישה למחשב שלו", אומר יובל וינרב, מגיש הפודקאסט "להבין את סין" ומנהל מרכז הגאו־טק של מיינד ישראל. "על פי דיווחים, מדובר בבכירה בחברה סינגפורית בשם Megaspeed, שחשודה כחברת קש של סין שמטרתה לרכוש שבבים מתוצרת אנבידיה במיליארדי דולרים שחל איסור לייצא אותם לסין".

הואנג, כחלק מהאינטרסים העסקיים שלו, תומך בהסרת המגבלות ומתן אפשרות למכור שבבים מתוצרת אנבידיה לסין. כעת, עולה חשד אליס הואנג איתה קיים רומן, שכנעה אותו בכך. אבל גם אם זה לא קרה, אומר וינרב, "הסיטואציה שבה המנכ"ל צריך להסביר לדירקטוריון שהוא בגד באשתו - זה כבר ניצחון לסינים".

"שיטת אלף גרגרי החול"

על פי וינרב, מדובר בטקטיקה שהיא חלק מ"הספר" של הריגול הסיני ומקרים דומים כבר התגלו בעבר. סין משתמשת בריגול טכנולוגי כדי להשיג יתרון ולהדביק פערים מול יריבתה הגאופוליטית ארה"ב.

ככלל, "ספר הפעולה" הסיני הקלאסי הוא מה שכונה בעבר "שיטת אלף גרגרי החול". הדימוי הוא כי סין רוצה לגנוב חול מהים ולכן הם גונבים מספר גרגרים קטנים בכל פעם בצורה בלתי מורגשת, עד שמצטברת לבסוף כמות משמעותית.

אך לדברי וינרב, "בעשור האחרון, האסטרטגיה משתנה והם עורכים היום יותר מבצעים קלאסיים של ארגוני ביון, כמו הפעלת סוכנות שמוצאות את הדרך לגברים חזקים בארה"ב. זכור אירוע מפורסם בו הייתה מעורבת כריסטין פנג, סטודנטית מקליפורניה, שהתחברה למגוון פוליטיקאים והתגלתה לבסוף כסוכנת סינית". סיפור נוסף הוא חופה של המטוס החמקן F35 שהגיעה מחיל האוויר האוסטרלי דרך הונג קונג, למרות שאסור להעביר דרכה רכיבים רגישים "לא ברור אם הסינים דאגו לזה או שזו באמת הייתה טעות".

סין גם הולכת ומשתכללת במבצעי סייבר. "ראש ממשלת בריטניה לשעבר רישי סונאק יש ציטוט יפה: 'פוטין פורץ בשביל כאוס, קים בשביל מזומן - ושי בשביל סודות'. המטרה היא להשיג סודות טכנולוגיה. ארה"ב מובילה בהרבה תחומים, וסין רוצה להשיג קיצורי דרך כדי להגיע אליהם". בישראל, צה"ל אסר ב-2025 על אנשי קבע להיכנס לבסיסי צה"ל עם רכבים סיניים, מתוך חשש שהם ישמשו לאיסוף מידע. "זו הזיה שזה נמשך עד מתי שזה נמשך". דווקא סין, מהצד השני, מקפידה מאוד על חוקי אבטחת מידע של בכיריה העסקיים והצבאיים, בדיוק כדי למנוע שימוש בטקטיקות ריגול כאלו כלפיה.