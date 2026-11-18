1 הסערה של מאות אלפי השקלים סביב השיר "מישל", וההתערבות של אקו"ם

אגודת היוצרים אקו"ם שיגרה מכתב מחאה חריף לתאגיד, בדרישה לבטל את האיסור על שימוש מסחרי בשירי האירוויזיון לאחר התחרות. המהלך בא לאחר הסערה סביב השימוש בשיר "מישל", שייצג השנה את ישראל באירוויזיון, לקמפיין פרסומי של חברת בזק.

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במסגרת המהלך, חברת "ארומה מיוזיק" של בני מנשה, המייצגת את בעלי הזכויות ובהם יוצרי השיר, גיבשה עסקה בשווי מאות אלפי שקלים עבור הפרסומת, שכבר צולמה. כמקובל בתחום, השימוש לא נעשה בשיר עצמו, אלא בחלק מהלחן ובשינוי המילים. לטענת התאגיד, הוגשה בקשה עבור הפרסומת, אך הם התנגדו בחריפות למהלך - ושיגרו מכתבי התראה לבזק וליוצרים. למרות זאת, הפקת הפרסומת נמשכה.

כעת מואשם התאגיד במכתב אקו"ם ב"הפקעה והלאמה הלכה למעשה" של קניינם של היוצרים, באמצעות פרשנות מרחיבה ובלתי מידתית לתקנון התחרות. באקו"ם דורשים מהתאגיד להציג את הבסיס המשפטי לעמדתו, להודיע רשמית על הסרת המגבלה, ולכנס ישיבה משותפת לתיקון התקנון. "דווקא מגוף ציבורי האמון על טיפוח היצירה המקומית, מצופה להגן על זכויות היוצרים, ולא לצמצם אותן", נכתב. בתאגיד מאיימים להמשיך את ההליך בהיבט המשפטי.

עמדת התאגיד נשענת על סעיף 13.4 לתקנון בחירת השיר, האוסר על היוצרים לעשות כל שימוש בשיר המייצג או במועמדים לצורך פרסום, קידום או שיווק של כל מוצר או שירות מסחרי, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, וזאת ללא הגבלת זמן.

בתאגיד טענו במכתב שנשלח מטעמם כי השימוש המסחרי בשיר המייצג לאירוויזיון "עלול ליצור זיקה אסורה בין האירוויזיון ומותגיו לבין גורמים מסחריים, דבר העומד בניגוד להנחיות איגוד השידור האירופי, עלול לפגוע במותג האירוויזיון ו/או בתאגיד ולגרום לתאגיד נזקים כבדים". במובן הזה, בתאגיד אומרים כי מדובר בנכס ציבורי שלא ניתן למסחר. מנגד, בארומה מיוזיק אומרים כי כבר נעשו בעבר מספר פרסומות עם שירים מהאירוויזיון בארץ ובעולם.

כעת כאמור גם אקו"ם מתערבת לטובת העסקה. באגודה טענו כי התקנון מתייחס לתכני תוכניות התאגיד והאירוויזיון, אבל לא מגביל שימוש ביצירה כשלעצמה, וכי סעיף 13.2 תוחם את המגבלות עד גמר התחרות בלבד.

"מדובר בתקנון המנוסח באופן חד-צדדי, ומוצג ליוצרים כתנאי להשתתפות, מבלי שיש ביכולתם לנהל משא ומתן", נכתב, תוך אזהרה כי עמדת התאגיד מעוררת חשש לתנאי מקפח בחוזה אחיד. עוד דוחים בארגון את טענת התאגיד כי המגבלה נובעת מחוקי איגוד השידור האירופי. "חיפשנו וחיפשנו, ולא מצאנו מהו הבסיס החוקי והענייני להגבלה הנטענת", נכתב. עוד הובהר, לפי אקו"ם, כי מסמכי ה-EBU אוסרים רק שימוש במותג האירוויזיון ובחומרי השידור הרשמיים, אך אינם מונעים שימוש מסחרי ביצירה לאחר התחרות, כפי שאכן נהוג במדינות אחרות באירופה.

מהתאגיד נמסר בתגובה כי "כבר בתהליך בחירת השיר לאירוויזיון, נקבעו התנאים שנוגעים לשימושים בו, והיוצרים חתמו על סעיף מפורש בהסכם שלפיו לא ניתן למסחר את השיר שמייצג את ישראל. בימים האחרונים, היוצרים ונציגיהם פנו כמה פעמים אל התאגיד וביקשו אישור למכור את השיר בעבור פרסומת מסחרית - והתאגיד סרב בתוקף. על אף זאת, ותוך הפרת הסעיף בהסכם, מכרו את השיר לחברה מסחרית. העניין יתברר עתה במסלולים משפטיים".

2 התחרות של רמ"י

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, השייכת לרשות מקרקעי ישראל, ערכה תחרות צילומי נדידה, כדי להעלות את המודעות לחשיבות השמירה על בתי הגידול של העופות הנודדים, והשטחים הפתוחים המשמשים אותם. בתחרות לקחו חלק עשרות צלמים, ומבין התמונות נבחרה זו של סיגלית פרל שבמרכזה שני שקנאים.

"התמונה תופסת רגע כמעט אנושי בין אלפי השקנאים הנודדים, כאילו השניים מנהלים שיחה בתוך ההמולה", נכתב בנימוקי השופטים. "אהבנו במיוחד את ההפרדה של זוג השקנאים מהרקע, את הקומפוזיציה ואת זווית הצילום, שיוצרות תחושה של רגע פרטי בין השניים, למרות כל ההמולה מסביב".

התמונה הזוכה בתחרות רמ''י / צילום: סיגלית פרל

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