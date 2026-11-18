רק לפני כשבוע עדכנה רשת ויקטורי את משקיעיה כי פנתה לרשות התחרות לבחון רכישה של כ-30% מרשת קרפור, וכעת מתברר כי שחקנית נוספת נמצאת במגעים עם קרפור: קבוצת ספיר של האחים אורן ואבינועם ספיר.

ככל הידוע, קבוצת ספיר ניהלה מגעים עם חלק מבעלי המניות של קרפור וקיבלה מהם את ברכת הדרך. המגעים יצאו לדרך כבר לפני תקופה ארוכה, וגם הבקשה לאישור הממונה על התחרות הוגשה יחסית מזמן.

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נציין כי בשנתיים האחרונות רכשה ספיר מקרפור כמה עשרות סניפים. המטרה שלה כעת היא לרכוש יותר מ-50% מהרשת, במטרה להשיג את השליטה.

באשר לשאלת המימון, ייתכן כי בקבוצת ספיר יבחרו להיכנס עם גוף מוסדי גדול שילווה אותם, אך לא נפסלת גם האפשרות לכניסה עצמאית עם ליווי של הבנקים.

המכשול היחיד בדרך הוא ההנפקה של קרפור שצפויה להתרחש עד סוף החודש. אך אם המהלך ייצא לדרך, ספיר תהפוך לשחקנית דומיננטית יותר, כשהתוכנית היא להפוך את כל סניפי היפר קרפור לסניפי נטו חיסכון, ואילו 140 החנויות הקטנות יותר (סיטי ומרקט) יוסבו לסופר ספיר או שיישארו תחת המיתוג קרפור. בכך מכוונת הקבוצה להפוך לרשת הזולה בישראל ולתת פייט למתחרות הדיסקאונט רמי לוי ואושר עד.

"קבוצת ספיר מעוניינת ברכישת הרשת לצורך השגת שליטה בלבד", אמר ספיר לגלובס. "אנחנו נמצאים בתהליך שעשוי להוביל לשינוי משמעותי בבעלות ובשליטה ברשת. קיבלנו את ברכת הדרך מבעלי המניות, וכעת אנו ממתינים לאישור הממונה על התחרות, שיאפשר לנו להתקדם למימוש העסקה. מבחינתנו אין עניין ברכישה של חלקים מהפעילות, אלא בעסקה שתאפשר לנו להחזיק בשליטה ברשת".

מכירות של כ-1.7 מיליארד שקל

בעלי המניות הגדולים בקרפור הם אלקטרה צריכה (49.9%), נחום ביתן (לשעבר בעלי יינות ביתן ומגה (22%), איש העסקים סימון פינטו (15.1%) והפניקס ביטוח (13%). לאחר ההנפקה צפויה אלקטרה צריכה עשויה לרדת להחזקה של פחות מ-25%.

במאי 2023 השיקה קרפור בישראל 50 סניפים ראשונים במקביל, בהשקעה שלפי הדיווחים באותה עת עמדה על 250 מיליון שקל. מאז שולש מספר הסניפים, כשלאורך התקופה נאבקה הרשת להחזיר את ההשקעה הגדולה של קבוצת אלקטרה, שהסתכמה ביותר מ-650 מיליון שקל.

וכך, מהפסד של 190 מיליון שקל בשנת ההרצה, ב-2025 כבר נרשם רווח נקי של 16 מיליון שקל. במחצית הראשונה של 2026 עמד הרווח הנקי על כ-8 מיליון שקל (דוחות הרבעון השלישי טרם פורסמו). המכירות במחצית הראשונה הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקל, גידול של 2.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

גם ספיר מתכננת הנפקה

הרוכשת, קבוצת ספיר, החלה את פעילותה ב-1996, והיא מתכננת הנפקה בבורסה לפי שווי מוערך של כ-1.5 מיליארד שקל. יעד מחזור המכירות שלה ל-2027 הוא כ-3.5 מיליארד שקל. הקבוצה כוללת את הרשתות נטו חיסכון וסופר ספיר.

נטו חיסכון היא רשת דיסקאונט בתחום המזון, הפונה בין היתר לציבור החרדי והדתי וכוללת 30 סניפים. היעד ל-2027 הוא להכפיל שוב את מספר הסניפים ולהגיע ל-60 לפחות. סופר ספיר היא רשת סופרמרקטים שכונתיים ועירוניים המונה כ-65 סניפים, עם יעד לעבור את רף 100 הסניפים.

באפריל השנה הושק סניף פיילוט של "פארם פלוס" בצפון תל אביב - היעד הוא לפתוח חמישה סניפים נוספים בחודשים הקרובים. בנוסף הקבוצה מפעילה גם את רשת "המכולת שלנו", המונה כ-40 חנויות במתחמי דיור מוגן.