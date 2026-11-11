ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות האם אייל רביד באמת יכול להשתלט על קרפור?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אייל רביד

האם אייל רביד באמת יכול להשתלט על קרפור?

אייל רביד, בעלי ויקטורי, מעוניין לרכוש 30% ממניות החברה המפעילה את קרפור בישראל, במסגרת הנפקה מתוכננת • המהלך מושך מתעניינים נוספים המעוניינים להשיג אחזקה משמעותית ואף שליטה בחברה • הצלחת הרכישה תלויה, בין היתר, בהסכמות עם בעלי המניות והחתמים

איתן גרסטנפלד 19:08
אייל רביד, מנכ''ל ויקטורי / צילום: יאיר סיגרון
אייל רביד, מנכ''ל ויקטורי / צילום: יאיר סיגרון

בשבועות האחרונים התברר שאייל רביד, בעלי רשת הסופרמרקטים ויקטורי, פועל לרכוש 30% ממניות החברה שמחזיקה בפעילות המקומית של רשת קרפור. זאת, במסגרת הנפקת המניות שמקדמים בימים אלו בעלי מניות החברה, בראשות בעלת השליטה, אלקטרה צריכה (50%), שבשליטת אלקו של האחים זלקינד.

עם גב מהמוסדיים ו־100 מיליון שקל במזומן, כך מתכנן אייל רביד לרכוש את קרפור
ויקטורי מבקשת היתר מרשות התחרות לרכוש 30% מקרפור

על פי ההערכות, לצד הגופים המוסדיים שמובילים לרוב את ההנפקות בשוק המקומי, המהלך המסתמן של קרפור גורר עניין רב מצד שורה של שחקנים אחרים, שבדומה לרביד חושקים בתפיסת השליטה. זאת, בשל הסיטואציה הייחודית שנוצרה, במסגרתה בניגוד להנפקות אחרות, בהן על פי רוב גרעין השליטה נשאר בידי הבעלים, ישנה למשקיעים אפשרות להפוך לבעלי מניות דומיננטי ואף להשיג את השליטה בחברה.

אלא שהדרך לשם עוברת דרך החתמים שמנהלים את ההנפקה ובעלי המניות הנוכחיים של החברה, שמהלך ההנפקה נועד לגשר על הפערים ביניהם. בראשם, אלקטרה צריכה, המחזיקה כיום בכמחצית מהמניות וצפויה למכור, על פי ההערכות, נתח משמעותי ממניותיה (לפחות 25%) ממניותיה בקבוצת "צרפת ישראל" המחזיקה בגלובל ריטייל (קרפור). יתר המחזיקים הבולטים הם נחום ביתן (22%), איש העסקים הצרפתי סימון פינטו (15%) וחברת הביטוח הפניקס (13%).

הנפקות בצורת הצעה לא אחידה

עד לפני כחמש שנים, רוב ההנפקות בישראל נעשו בשיטת המכרז (הצעה אחידה), שבמסגרתה התקיים מכרז שבו כל משקיע הגיש הצעות לרכישת מניות בדרך של הצעת מחיר. ההצעה הגבוהה קיבלה את מרבית הסחורה בעוד שהצעה נמוכה נשארת "בחוץ", מה שעל פניו עשוי היה להקל על רביד, או שחקן אחר, באמצעות מתן הצעה גבוהה.

אלא שכיום, רוב מוחלט של ההנפקות בשוק המקומי מתבצעות בצורה של הצעה לא אחידה, שבמסגרתה חתמי ההנפקה יחד עם החברה בונים "ספר הזמנות" (Book Building), על פי רוב מול מספר מצומצם יחסית של משקיעים, שלכל אחד מהם מתבצעת הקצאה של נתח מהמניות, לאחר שהצדדים סיכמו מראש על המחיר בהנפקה.

כלומר, כדי לרכוש נתח משמעותי בהנפקת קרפור, יצטרך אותו משקיע להגיע להסכמות מול בעלי המניות על הנתח שהוא רוכש ועל המחיר. גורמים בשוק מעריכים כי קיים ספק גדול שבעלי המניות, שכאמור ישלטו בכמות המניות שיוקצו לכל משקיע, יסכימו להכניס בעל מניות דומיננטי וצפויים להעדיף השקעה מצד הגופים המוסדיים. עם זאת, חשוב להדגיש כי בשלב זה החברה עוד לא השלימה את הצגתה, ההצעות טרם הונחו על השולחן ומבנה ההנפקה רחוק מלהיות סגור.