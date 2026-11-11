האם אייל רביד באמת יכול להשתלט על קרפור?

בשבועות האחרונים התברר שאייל רביד, בעלי רשת הסופרמרקטים ויקטורי, פועל לרכוש 30% ממניות החברה שמחזיקה בפעילות המקומית של רשת קרפור. זאת, במסגרת הנפקת המניות שמקדמים בימים אלו בעלי מניות החברה, בראשות בעלת השליטה, אלקטרה צריכה (50%), שבשליטת אלקו של האחים זלקינד.

● עם גב מהמוסדיים ו־100 מיליון שקל במזומן, כך מתכנן אייל רביד לרכוש את קרפור

● ויקטורי מבקשת היתר מרשות התחרות לרכוש 30% מקרפור

על פי ההערכות, לצד הגופים המוסדיים שמובילים לרוב את ההנפקות בשוק המקומי, המהלך המסתמן של קרפור גורר עניין רב מצד שורה של שחקנים אחרים, שבדומה לרביד חושקים בתפיסת השליטה. זאת, בשל הסיטואציה הייחודית שנוצרה, במסגרתה בניגוד להנפקות אחרות, בהן על פי רוב גרעין השליטה נשאר בידי הבעלים, ישנה למשקיעים אפשרות להפוך לבעלי מניות דומיננטי ואף להשיג את השליטה בחברה.

אלא שהדרך לשם עוברת דרך החתמים שמנהלים את ההנפקה ובעלי המניות הנוכחיים של החברה, שמהלך ההנפקה נועד לגשר על הפערים ביניהם. בראשם, אלקטרה צריכה, המחזיקה כיום בכמחצית מהמניות וצפויה למכור, על פי ההערכות, נתח משמעותי ממניותיה (לפחות 25%) ממניותיה בקבוצת "צרפת ישראל" המחזיקה בגלובל ריטייל (קרפור). יתר המחזיקים הבולטים הם נחום ביתן (22%), איש העסקים הצרפתי סימון פינטו (15%) וחברת הביטוח הפניקס (13%).

הנפקות בצורת הצעה לא אחידה

עד לפני כחמש שנים, רוב ההנפקות בישראל נעשו בשיטת המכרז (הצעה אחידה), שבמסגרתה התקיים מכרז שבו כל משקיע הגיש הצעות לרכישת מניות בדרך של הצעת מחיר. ההצעה הגבוהה קיבלה את מרבית הסחורה בעוד שהצעה נמוכה נשארת "בחוץ", מה שעל פניו עשוי היה להקל על רביד, או שחקן אחר, באמצעות מתן הצעה גבוהה.

אלא שכיום, רוב מוחלט של ההנפקות בשוק המקומי מתבצעות בצורה של הצעה לא אחידה, שבמסגרתה חתמי ההנפקה יחד עם החברה בונים "ספר הזמנות" (Book Building), על פי רוב מול מספר מצומצם יחסית של משקיעים, שלכל אחד מהם מתבצעת הקצאה של נתח מהמניות, לאחר שהצדדים סיכמו מראש על המחיר בהנפקה.

כלומר, כדי לרכוש נתח משמעותי בהנפקת קרפור, יצטרך אותו משקיע להגיע להסכמות מול בעלי המניות על הנתח שהוא רוכש ועל המחיר. גורמים בשוק מעריכים כי קיים ספק גדול שבעלי המניות, שכאמור ישלטו בכמות המניות שיוקצו לכל משקיע, יסכימו להכניס בעל מניות דומיננטי וצפויים להעדיף השקעה מצד הגופים המוסדיים. עם זאת, חשוב להדגיש כי בשלב זה החברה עוד לא השלימה את הצגתה, ההצעות טרם הונחו על השולחן ומבנה ההנפקה רחוק מלהיות סגור.