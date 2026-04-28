אורן ספיר משיק רשת פארם חדשה ומבטיח: נהיה יותר זולים מהמתחרים

אורן ספיר, מנכ"ל ובעלי קבוצת ספיר, משיק רשת פארם חדשה בשם "פארם פלוס", בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים. הסניף הראשון נפתח בקמפוס ברושים סמוך לאוניברסיטת תל אביב, ומשתרע על פני 100 מ"ר.

בחודש וחצי הקרובים ייפתחו שני סניפים נוספים, בבסר פתח תקווה וברמת גן, שיהיו גדולים יותר, בשטח של 300-400 מ"ר. כל הסניפים צפויים לפעול במודל של זכיינות, כנהוג בקבוצה, מה שמאפשר הפחתת עלויות והיכרות טובה יותר עם הצרכים בשטח.

מדובר ברשת דיסקאונט, שבהצהרה תתמקד לא רק במחיר אלא גם בחוויה ובחדשנות. "אנחנו מציעים את המחירים הכי זולים בשוק, ונותנים פייט לגוד פארם, חד משמעית", אומר ספיר. "נכנסנו לשוק עם כוונה אמיתית לייצר אלטרנטיבה, גם מבחינת מגוון וגם מבחינת תמחור. אבל להביא מחירים זולים זה קל, האתגר הוא לספק חוויה ברמה גבוהה".

המגוון כולל, בין היתר, מוצרי פרפומריה (איפור ובישום), טיפוח (גם לגבר) וטואלטיקה. לצד זאת, הרשת מסמנת את תחום הספורט ותוספי התזונה כמנוע צמיחה, ומציעה בין היתר אבקות חלבון, חטיפי חלבון, ומוצרים נוספים שקהל היעד שלהם הוא ספורטאים. "החדשנות שלנו היא בסגמנט הזה, קהל שכולל מאות אלפי אנשים, ובסניפים הבאים יהיה הרבה יותר מגוון", אומר ספיר.

בחינה של מגוון המוצרים מעלה כי לפחות חלקם אכן במחירים נמוכים משמעותית מהשוק, מה שמעלה את השאלה האם אלו מחירי השקה או מחירים קבועים. על כך אומר ספיר "אני לא דוגל במבצעים יותר מדי. כל חודש יהיו 30-20 מבצעים מתחלפים בלבד".

בלי מותג פרטי

קבוצת ספיר, המתמחה בקמעונאות מזון, כוללת את רשת סופר ספיר ובה 56 סניפים, רשת נטו חיסכון לחברה החרדית הכוללת 18 סניפים ("יהיו 40 עד סוף השנה", מבטיח ספיר), ורשת "המכולת שלנו" הכוללת 30 סניפים שפועלים בתוך בתי דיור מוגן. בכל הרשתות היא אינה מפעילה מותג פרטי. בנוסף, בתחילת החודש נחתם הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם סבן אקספרס.

"עד לפני חמש שנים היינו רשת של 12 סניפים ומחזור 250 מיליון שקל, ואז לקחתי את המושכות לידיים והחלטתי להקים רשת לחברה החרדית", שיתף ספיר בהשקה. "פתחנו שלושה סניפים, השלישי היה בביתר עלית והפך להכי חזק שלנו אז, ואז הבנתי שהצלחנו".

כעת כאמור מצטרפת לפורטופוליו רשת נוספת, שכמו המתחרות שלה - סופר פארם, גוד פארם ו-Be פארם - גם המיתוג שלה הוא בינלאומי, למרות שהיא פועלת בישראל. "הרעיון לפתוח רשת פארם תמיד היה לי בראש", אומר ספיר. "בחרנו להתחיל בקמפוס ברושים, כי זה מיקום שמאפשר השקה רגועה, וגם יש פה הרבה מרפאות וסטודנטים, קהל יעד מתאים".

לפי הקבוצה, היעד הוא להגיע לכ־25 סניפים של פארם פלוס עד סוף 2026, ול-80 סניפים עד סוף 2027. לשם השוואה, לסופר-פארם יש כ-300 סניפים, ל-Be פארם יש כ-100 ולגוד פארם כ-70.