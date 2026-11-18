השבוע החולף היה מוצלח עבור רוב ענפי הצריכה הבולטים - מבצעי נובמבר העמיקו, ומחזורי הקניות בכרטיסי אשראי עלו בהתאם, הן בחנויות הפיזיות והן באונליין. יום המכירות החזק ביותר בשבוע היה שלישי, לפי נתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי בענפי הקמעונאות.

● היום שבו סוכני AI יעשו את הקניות עבורנו כבר כאן. את מי זה מדאיג?

● לפצח את האלגוריתם: 10 הכללים שהופכים תוכן לוויראלי ואפקטיבי

העלייה הגדולה של השבוע נרשמה בענף האופנה וההנעלה, ועמדה על 32% יותר ממחזור הקניות בשבוע הקודם. שורה ארוכה של מבצעים הובילה לכך שמספר העסקאות עלה ב־24%, וגובה עסקה ממוצע עלה ב־6% - כך שהשבוע הוא עמד על כ־245 שקל.

בבחינה לעומק, העלייה הגבוהה ביותר נרשמה בתת-ענף הבייסיק עם 35%, ואחריה ההלבשה התחתונה עם 32%, ובגדי מעצבים עם 29%. תחום ההנעלה צמח ב־17% "בלבד".

גם ענף מוצרי החשמל חזר לצבע הירוק, ועלה השבוע ב-22%. רוב העלייה מיוחסת לגידול במספר העסקאות, שעמד על 19% - והן התרחשו בעיקר בחנויות הפיזיות, בעוד שבאונליין העלייה הייתה מינורית יותר. גובה עסקה ממוצע עמד על כ־1,460 שקל.

חוזרים לטוס, אבל פחות

מחזור הקניות בענף התיירות והנסיעות עלה השבוע ב־9% בהמשך לעלייה של השבוע הקודם, אך אם משווים אותו לשבוע המקביל אשתקד, מדובר בירידה של 18%. במלים אחרות, השמיים אמנם פתוחים והישראלים סוגרים חופשות לדצמבר, אבל כפי הנראה עדיין אין בציבור תחושת שגרה מלאה. השבוע פורסם כי פליי דובאי צפויה לחדש את טיסותיה לארץ בתחילת דצמבר, ויהיה מעניין לעקוב אחר השפעת המהלך.

"מבצעי נובמבר מעמיקים והשבוע אנחנו רואים צמיחה חזקה בצריכה של הציבור", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "הפעם, החנויות הפיזיות ואתרי האונליין עולים יחד - ולא אחד על חשבון השני. ענף מוצרי החשמל מתעורר, ואנחנו צופים שהמגמה תתחזק לקראת בלאק פריידי בסוף נובמבר".