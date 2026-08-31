חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:15

1. שוקי המניות

שבוע המסחר בעולם נפתח עם החלפת מהלומות חדשה בין ארה"ב ואיראן שהתרחשה במהלך הלילה (בין ראשון לשני). כוחות אמריקאיים תקפו שני משגרי טילים איראניים באי לאראק שבמצר הורמוז, לאחר שכוחות משמרות המהפכה נצפו נערכים לשגר רקטות הנושאות מוקשיים ימיים לעבר האזור. בתגובה, איראן ביצעה שיגורים נגד ספינות אמריקאיות וכן שיגרה טילים לעבר בסיסים אמריקאיים בירדן. במקביל, הנשיא טראמפ פרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, סרטון AI בו נראה האי חארג', נמל יצוא הנפט המרכזי של איראן, מופצץ על־ידי כוחות אמריקאיים.

בתגובה לעלייה המחודשת במפלס המתיחות, מחירי הנפט מטפסים בכ-2%, כאשר נפט מסוג ברנט חוצה את רף ה-90 דולר לחבית. בורסות אסיה נסחרות בירידות וכן החוזים העתידיים על וול סטריט.

בסוכנות הידיעות AP דיווחו כי התקיפה האמריקאית הלילית היא הראשונה שנודע עליה פומבית מאז סוף יולי. מחירי הנפט ירדו לאחרונה על רקע רגיעה גאופוליטית מסוימת, שנרשמה לנוכח המעבר של ארה"ב מהפעלת לחץ צבאי על איראן לסנקציות כלכליות, אך ההתפתחויות הנוכחיות מטילות ספק על האפשרות שזו תימשך.

יום המסחר האחרון של חודש אוגוסט בתל אביב צפוי להתנהל בירידות. המשקיעים בת"א טרם הגיבו לנאומו הניצי של וורש, וכעת תצטרף לכך המתיחות המחודשת בין ארה"ב ואיראן, אשר עלולה להשפיע גם על החלטת הריבית שיקבל מחר בנק ישראל ולפגוע בסיכויים להורדת ריבית (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

בנוסף, המניות הדואליות צפויות לחזור מוול סטריט בפער ארביטראז' שלילי כולל משמעותי של כ-1%. מניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק ייפלו בשיעורים של 4% עד 7%, פאלו אלטו צפויה לאבד מעל 4% וטבע תיחלש במעל 1%. מנגד, נייס צפויה לטפס במעל 4%.

הבורסה בת"א סיכמה את השבוע החולף בירוק. מדד ת"א 35 ננעל בעלייה מזערית, מדד ת"א 90 התקדם בכ-2.7% ומדד ת"א 125 הוסיף לערכו כ-0.6% . מתחילת החודש עד כה, מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.6%, מדד ת"א 90 נחלש בכ-0.9% ומדד ת"א 125 התקדם בכ-0.2%.

לעליות החודש אחראיות כמעט באופן בלעדי מניות הביטוח והבנקים, שזכו לרוח גבית בעקבות הפרסומים של עונת הדוחות. מדד הביטוח זינק בכ-11% ונמצא בדרך לחודש החזק ביותר שלו מאז יוני 2025, בעוד מדד הבנקים הוסיף לערכו כ-5.5%. את הירידות הוביל מדד הביטחוניות, שצנח במעל 14% ונמצא בדרך לחודש החלש ביותר שלו מאז השקתו בדצמבר 2025.

ברקע המגעים למכירת השליטה בה לקרן פימי, יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות, מיטרוניקס , פרסמה אמש את תוצאותיה הכספיות. אחרי עוד רבעון שבו היא הציגה ירידה בהכנסות ומעבר להפסד נקי, בחברה הכריזו על תוכנית התייעלות נוספת שתסייע לה לעמוד בהתחייבויותיה. הכנסות החברה, שבשליטת קיבוץ יזרעאל (56%) עמדו במהלך הרבעון השני על כ-437.5 מיליון שקל, קיטון של כ-15% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, רשמה מיטרוניקס מעבר להפסד נקי של כ-8 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-14.6 מיליון שקל ברבעון המקביל.

בוול סטריט, המסחר בחוזים העתידיים מתנהל הבוקר בירידות שערים של 0.2% בשלושת המדדים המרכזיים.

וול סטריט חוזרת משבוע חיובי. ה-S&P 500 עלה בכ-0.5%, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה טיפס בכ-0.9% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.5%. עם זאת, יום המסחר האחרון ננעל בירידות, לנוכח נאומו הניצי של יו"ר הפד קווין וורש בג'קסון הול, שהזניק את ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית לכ-60%, לעומת כ-30% בתחילת השבוע שעבר (ראו עוד על כך מטה).

לא רק הסוחרים מעלים את ההימור שלהם על העלאת ריבית בארה"ב, אלא גם חלק מבנקי ההשקעות הגדולים. בחודשים האחרונים, למעט בנק אוף אמריקה, שהחזיק בתחזית הניצית ביותר בוול סטריט וצופה שלוש העלאות ריבית עוד השנה, מרבית הבנקים הגדולים צפו שהריבית תישאר ללא שינוי. כעת, גם בברקליס צופים שתי העלאות ריבית עד סוף השנה - כך דווח ב-CNBC.

ג'ונתן מילאר, כלכלן בברקליס, התייחס לנאומו של יו"ר הפד קווין וורש בהודעה למשקיעים, וציין כי "למרות שאנו בספק אם הדבר נועד לרמוז מראש על הידוק מוניטרי בספטמבר, בהתחשב בסלידתו ממתן איתותים מוקדמים, הדיון הניצי שלו הופך העלאת ריבית של רבע אחוז בספטמבר לסבירה יותר. לאור נתוני האינפלציה שהוא מתבסס עליהם, תרחיש הבסיס שלנו צופה העלאה נוספת בדצמבר".

על אף הרוח הגבית שסיפקו התוצאות הכספיות החזקות של אנבידיה בשבוע החולף, קרן הסל SOXX , שעוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, נפלה בסך הכל במעל 2% - כך שהיא נמצאת עדיין בטריטוריה דובית, עם ירידה של מעל 20% מאז שיאה האחרון שנרשם בסוף יוני. התוצאות הכספיות של ענקית השבבים ברודקום , שיפורסמו ביום רביעי לאחר נעילת המסחר, יעמידו את הסקטור למבחן נוסף.

מתחילת החודש עד כה, ה-S&P 500 התקדם בכ-3%, הנאסד"ק טיפס בכ-4% והדאו ג'ונס עלה בכ-2%. הסקטור שהוביל את העליות בתקופה זו הוא סקטור הטכנולוגיה, שטיפס בכ-5.9%, לנוכח עונת הדוחות החזקה שהציגו החברות בתחום; לא רחוק מאחוריו נמצאים ענפי הבריאות וחומרי הגלם, שנחשבים באופן מסורתי לדפנסיביים - גם הם עם עליות של מעל 5%. מנגד, הסקטור שרשם את הביצועים החלשים ביותר הוא סקטור התשתיות, שנחלש בכ-3.6%.

גם באסיה, כאמור, הבורסות נסחרות בירידות שערים הבוקר, אם כי הן הצטמצמו משמעותית לעומת אלו שנרשמו מוקדם יותר במהלך היום. לפי שעה, הבורסות בטוקיו ובהונג קונג נחלשות בכ-0.4% ובכ-0.6%, בהתאמה; הבורסות בשנגחאי ובסיאול נסחרות ללא שינוי.

2. שוקי האג"ח

כאמור, יום שישי האחרון הסתיים בירידות, כשברקע נאומו הניצי של יו"ר הפד קווין וורש בג'קסון הול. בעוד שוורש לא התחייב ללכת למהלך של העלאת ריבית ואף ביקש שלא יראו את דבריו כהכוונה עתידית (Forward Guidance), הוא ציין כי "עלינו להיות בטוחים שהאינפלציה נעה לעבר היעד בבהירות ובמהירות מספקת. אחרת, יש לנו עבודה לעשות". עוד בנימה ניצית, הוא ציין כי "קשה לגדיר את התנאים התנאים הפיננסיים הנוכחיים כמרסנים".

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב טיפסו לכל אורך העקום, במיוחד בטווח הקצר: התשואה לשנתיים קפצה בקרוב ל-12 נקודות בסיס לרמה של 4.35%, בעוד התשואה לעשר שנים טיפסה בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 4.72%. במרקטוואץ' ציינו כי "השתטחות" עקום התשואות - כלומר, מצב בו התשואות הקצרות־טווח מטפסות באופן משמעותי, בעוד התשואות הארוכות רושמות עלייה מתונה יותר - מצביעה על כך שוורש נתפס בשווקים כאמין לגבי נחישותו לעשות מה שנדרש כדי להחזיר את האינפלציה ליעד.

אך תשואות גבוהות יותר גם מפעילות לחץ על שוקי המניות. סילביה יבלונסקי, מנהלת השקעות ראשית בחברת Defiance, ציינה כי "תשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שמתקרבת ל-5% הופכת את האג"ח למתחרה אמיתי למניות ומעלה את שיעור ההיוון של נכסי צמיחה ארוכי־טווח". לדבריה, גם אם שוק המניות ימשיך ליהנות מצמיחה ברווחי החברות, סביבת תשואות גבוהה לאורך זמן הופכת את המשוואה עבור המשקיעים למאתגרת יותר.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל מתחזק הבוקר קלות מול הדולר ושערו עומד על מעט מתחת לרף ה-2.99 שקלים. במקביל, כוחו של המטבע האמריקאי בעולם נחלש מעט: מדד הדולר (DXY), נסוג בכ-0.1%.

כאמור, מחירי הנפט מטפסים כעת בכ-2% לנוכח התקיפות ההדדיות בין ארה"ב ואיראן במהלך הלילה. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 90 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 85 דולר לחבית.

עוד בשוק הנפט, ביום שישי הכריז טראמפ על הסכם עם ונצואלה שיאפשר לארה"ב לקבל שליטה ברוב הפרויקטים המפיקים נפט במדינה, שבה עתודות מוכחות של יותר מ־65 מיליארד חביות. ההסכם מגיע לאחר התקיפה האמריקאית במדינה הדרום־אמריקאית בינואר, במהלכה נתפסו נשיא ונצואלה דאז ניקולס מדורו ורעייתו.

טראמפ טען כי העסקה לא תעלה דבר למשלם המסים האמריקאי, וכי היא עשויה להגדיל ביותר מפי שניים את עתודות הנפט של ארה"ב. לפי הפרטים שפורסמו, העסקה כוללת פיתוח של 17 שדות נפט באמצעות חברה פרטית חדשה, שבה צפויה להיות לארה"ב שליטה של כ־55%. ההשקעות בפרויקטים עשויות להגיע לכ־100 מיליארד דולר, בעוד ממשלת ונצואלה צפויה ליהנות מהכנסות מס משמעותיות.

גם הזהב ממשיך במסלול הירידה שלו מסוף השבוע, בעקבות התגברות הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב. המתכת היקרה יורדת כעת במעל 1% ונסחרת סביב 4,470 דולר לאונקיה. זאת, לאחר שבשבוע שעבר נגעה בשיא של מעל שלושה חודשים. כנכס שאינו נושא ריבית, הזהב נוטה להניב ביצועים חלשים יותר בסביבה של ריבית גבוהה יותר.

4. מאקרו

בקרב הכלכלנים בישראל ישנה הסכמה על כך שהחלטת הריבית הקרובה אינה פשוטה, כאשר ישנן סיבות טובות הן להפחתה והן להמתנה. בעוד שהטיעון המרכזי בעד הורדת הריבית הוא ההתמתנות של האינפלציה לרמה של 1.5%, יוני פנינג, האסטרטג הראשי של מזרחי טפחות, הצביע על כך שבקיזוז ההתחזקות של השקל - גורם חיצוני שחלות בו תנודות רבות - האינפלציה השנתית הייתה כנראה עומדת כבר כעת על כ-2%.

פנינג הוסיף כי פער התשואות באג"ח הממשלתיות לעשר שנים בישראל ובארה"ב קרוב ל-1% (3.82% מול 4.72%, בהתאמה); הורדת הריבית בישראל, בפרט על רקע המסרים הניציים מצד קווין וורש ובכירים נוספים בפד, עלולה להרחיב את הפער ולדחוף משקיעים לעבר האג"ח האמריקאיות על חשבון המקומיות. לנוכח הצירוף של גורמים אלו, יחד עם חוסר הוודאות המובנה במזרח התיכון, פנינג מעריך כי בנק ישראל יעדיף להשאיר את הריבית ללא שינוי.

מודי שפריר, אסטרטג השווקים הראשי של בנק הפועלים, העריך כי החלטת הריבית תושפע מאוד משער הדולר-שקל. בבנק מאמינים כי במידה שהוא ייסחר בתחילת השבוע ברמה של מעל 3 שקלים, הסיכוי להורדת ריבית ייקטן, ולהפך - אם יהיה מתחת לרף זה הסיכוי ייגדל.

בגזרת המאקרו בארה"ב, כאמור, תשומת הלב של המשקיעים תופנה בעיקר לדוח התעסוקה שיפורסם ביום שישי. לפי בלומברג, קונצנזוס האנליסטים צופה תוספת של 55 אלף משרות, אחרי הירידה המפתיעה של 23 אלף משרות שנרשמה ביולי. שיעור האבטלה צפוי להישאר על רמה של 4.1%.

לפי הדיווח בבלומברג, תוספת של 55 אלף משרות תהיה סביב הצמיחה הממוצעת במשרות שנרשמה מתחילת השנה. הם ציינו כי אם נתון האמת יתאם לתחזית הכלכלנים, הוא ישקף את דבריו של יו"ר הפד קווין וורש בג'קסון הול באשר לשוק העבודה, אליו התייחס כיציב וככזה ש"עולה בקנה אחד עם תעסוקה מלאה".

"הנאום הניצי של וורש בג'קסון הול הגדיל את הסיכוי להעלאת ריבית בספטמבר, ושינה את איך שהמידע בשבוע הקרוב צריך להיקרא", כתבו כלכלני בלומברג. "דוח התעסוקה לחודש אוגוסט נותר הפרסום המרכזי, אך החולשה הצפויה בו עשויה להיות בעלת השפעה פחותה מהרגיל. וורש תיאר את שוק העבודה כבריא, וציין כי תוספת משרות מתונה יותר נובעת לעתים מגורמים דמוגרפיים - ולא מכלכלה שנמצאת בירידה".

5. תחזית

במורגן סטנלי מסמנים את מניית SpaceX כהזדמנות קנייה, לאחר שצנחה בכ-30% מאז השיא שרשמה מספר ימים לאחר הנפקת הענק שלה באמצע יוני. אדם ג'ונאס, אנליסט בבנק, ציין שהתחזית שלו למניה השתפרה משמעותית בעקבות דוחות הרבעון השני, וכן כי הכרזת החברה על הקמת "Starbase", קומפלקס של שיגורי טילים לחלל בלואיזיאנה בהשקעה של 100 מיליארד דולר, עשויה לתת לה רוח גבית.

"אנו מאמינים שמשקיעים לא מעריכים נכון את קנה המידה של מה ש-SpaceX מתכננת עם Starbase", ציינו בבנק. "אנו חושבים שלמשקיעים יש הזדמנות ייחודית 'לבקר מחדש' במניה כעת כשהיא בסמוך למחירה בהנפקה, עם מומנטום גדול יותר בנתונים הפונדמנטליים בתחומי החלל, הקישוריות וה-AI לארגונים".

בבנק קבעו למניה המלצה של "משקל־יתר" (שקול להמלצת "קנה") עם מחיר יעד של 300 דולר - אפסייד של כ-110%. מורגן סטנלי הוא אחד מבנקי ההשקעות האופטימיים יותר לגבי SpaceX בוול סטריט. לפי TipRanks, מחיר היעד הממוצע למניה עומד על כ-230 דולר - ומשקף לה אפסייד של קצת יותר מ-60%.