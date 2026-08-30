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מיטרוניקס

עם כאלה ביצועים חלשים אין פלא שהחברה של קיבוץ יזרעאל מחפשת חבל הצלה

מיטרוניקס סיימה את הרבעון השני עם ירידה בהכנסות לצד מעבר להפסד של כ-8 מיליון שקל • בזמן שהיא מקיימת מגיעים להשקעה מצד קרן פימי, בחברה הכריזו על תוכנית התייעלות נוספת שתסייע לה לעמוד בהתחייבויותיה

איתן גרסטנפלד 19:44
חברת מיטרוניקס / צילום: מיטל וייזברג
חברת מיטרוניקס / צילום: מיטל וייזברג

ברקע המגעים למכירת השליטה בה לקרן פימי, יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות, מיטרוניקס , ממשיכה להציג תוצאות חלשות. אחרי עוד רבעון שבו היא הציגה ירידה בהכנסות ומעבר להפסד נקי, בחברה הכריזו על תוכנית התייעלות נוספת שתסייע לה לעמוד בהתחייבויותיה.

הכנסות החברה, שבשליטת קיבוץ יזרעאל (56%) עמדו במהלך הרבעון השני על כ-437.5 מיליון שקל, קיטון של כ-15% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בסיכום המחצית הציגה החברה הכנסות של כ-747 מיליון שקל, ירידה של כ-13% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

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בחברה מסבירים את הירידה בעיקר בחולשה של פעילות המנקים לבריכות פרטיות שהמשיך לסבול מהתחזקות השקל מול הדולר, לצד ירידה במכירות בשוק האירופאי, כתוצאה מאספקה חלקית של הביקוש למוצריה בשל מה שהיא מגדירה "אתגרים תפעוליים פנימיים" וכן התגברות התחרות.

בשורה התחתונה, רשמה מיטרוניקס מעבר להפסד נקי של כ-8 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-14.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. גם בסיכום המחצית רשמה החברה מקיבוץ יזרעאל מעבר להפסד של כ-34.5 מיליון שקל. זאת בין היתר בשל השפעת המכסים בשוק האמריקאי, וכן מתמהיל ערוצי המכירה והטריטוריות בהן מכרה את מוצריה.

גם במבט קדימה נדמה שמצבה של מיטרוניקס רחוק מלהיות מעודד. נכון לסוף הרבעון, צבר ההזמנות של החברה עמד על כ-98.5 מיליון שקל, ירידה של כ-3.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, בנטרול השפעות מטבע, צבר ההזמנות משקף עלייה של כ-9.5% לעומת אשתקד.

על בסיס הצבר בחברה מעריכים כי יסיימו את הרבעון השלישי של השנה עם הכנסות בטווח שבין 260-290 מיליון שקל. נתון המשקף ירידה של כ-19% ביחס להכנסות אותן רשמה ברבעון השלישי אשתקד.

ירידה של 40% בשנה האחרונה

בחברה מציינים כי בעקבות המצב הנהלתה גיבשה ואישרה בדירקטוריון תוכניות להתאמת מבנה ההוצאות, שיפור ההון החוזר וחיזוק הנזילות. זאת, באמצעות תוכניות התייעלות נוספות, אשר היא כבר החלה ביישומן. בחברה אמנם לא מציינים מה כוללת תוכנית ההתייעלות החדשה, אך מעריכה שהיא תאפשר לה להמשיך לעמודת בהתחייבויותיה.

בין כה וכה, התוצאות המאכזבות ותוכנית ההתייעלות מגיעים שבועיים בלבד לאחר שהחברה עדכנה את המשקיעים על "מגעים ראשוניים" שהיא מנהלת מול קרן פימי להשקעה בה, במה שצפוי לסיים את העידן שבו נשלטה החברה בידי קיבוץ יזרעאל, שבשיאו נסחרה החברה לפי שוי של כ-9 מיליארד שקל במה ששיקף לכל אחד מ-300 החברים בקיבוץ החזקות בשווי של 17 מיליון שקל.

עם זאת, מאז ידעה מניית החברה בעיקר ירידות שערים חדות, בצל החולשה המתמשכת בעסקיה. כיום, אחרי ירידה של כ-40% בשנה האחרונה, וצניחה של מעל 96% בחמש השנים האחרונות, נסחרת מניית מיטרוניקס לפי שווי של כ-280 מיליון שקל בלבד. המשקף לכל אחד מהחברים בקיבוץ החזקות בשווי של כ-500 אלף שקל.