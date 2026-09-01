רשת המלונות, פתאל , מכניסה את חברת הביטוח הפניקס לפעילות המשרדים שלה לפי שווי של כ-1.4 מיליארד שקל (אחרי הכסף). מהלך, במסגרתו ימוזגו חברות הבת של פתאל בתחום, פתאל וורקספייס (ROOMS) וסוויצ'אפ, בה תשקיע הפניקס בתמורה להעברת חלקה לחברה החדשה בבית הוורד בגבעתיים (50%).

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במסגרת המהלך, צפויה פתאל למזג את חברת הבת, פתאל וורקספייס (100%), המפעילה את מתחמי העבודה המשותפים ROOMS, עם חברת בת נוספת - סוויצ'אפ (50%), העוסקת בהקמה של משרדים לתקופות שכירות ארוכות. אליה, תכניס הפניקס את החזקותיה בבית הוורד שנמצא בדרך השלום בגבעתיים, הכולל בעלות על כ-22 קומות משרדים, בשטח כולל של כ-28 אלף מ"ר ברוטו, לצד מחסנים בשטח של כ-700 מ"ר וכ-547 מקומות חניה בחניון תת-קרקעי .

לאחר המיזוג, שמשקף לפעילות שווי של כ-1.1 מיליארד שקל לפני ההשקעה, תחזיק באמצעות מלונות פתאל בכ-45.5% מסוויצ'אפ הממוזגת, יובל ברונשטיין, יו"ר דירקטוריון פתאל החזקות, יחזיק בכ-5%, מייסדי סוויצ'אפ יחזיקו בכ-29.5% והפניקס תחזיק בכ-20%.

משרדים ב-350 אלף מ"ר והצפת ערך של 400 מיליון שקל

סוויצ'אפ הממוזגת צפויה לרכז פעילות רחבה בתחום פתרונות העבודה והמשרדים, לרבות הקמה והתאמה של משרדים ייעודיים, הפעלה של חללי עבודה משותפים תחת המותג רומס, שירותי קונסיירז' ושירותים נלווים, וכן הקמה והפעלה של מתחמי וולנס וספורט. החברה הממוזגת תחזיק מתחמי משרדים בשטח כולל של כ-350 אלף מ"ר, רובם בתל אביב וברמת גן, כאשר כ-280 אלף מ"ר כבר נפתחו או נמצאים בשלבי פתיחה נכון למועד הדוח, והיתרה צפויה להיפתח במהלך השנים 2026-2027 .

המהלך צפוי להוות הצפת ערך, לבעלי המניות בחברות ובראשן פתאל, שהשקיעה כ-240 מיליון שקל בפעילות, ולאחר השלמת העסקה אחזקתה צפויה לגלם שווי של כ-620 מיליון שקל, כך שהעסקה מגלמת לה הצפת ערך של כ-400 מיליון שקל. בנוסף, לפני השלמת העסקה, סוויצ'אפ תחלק לבעלי מניותיה דיבידנד של כ-80 מיליון שקל.

ברקע, מיזם מתחמי העבודה של פתאל הוקם לפני כשש שנים ועומדים בראשו יובל ברונשטיין, יו״ר פתאל החזקות, שמחזיק בכ-10% מפתאל וורקספייס ומכהן כיו״ר השותפות, ונדב פתאל שכיהן כמנכ״ל ומונה לאחרונה לתפקיד מנכ״ל פתאל ישראל כשבמקומו מונה זיו פורדס. לצידם שותפים מייסדי חברת סוויצ'אפ: מנכ״ל החברה יוני פורת, סמנכ״ל התפעול וטכנולוגיה תום קדוש, סמנכ"ל פיתוח עסקי אורן שליט וסמנכ"ל בינוי שרון פורת.

הפעילות של רומס וסוויצ'אפ הניבו לפתאל אחזקות בשנת 2025 הכנסות שנתיות של כ-315 מיליון שקל, EBITDA של כ-82 מיליון שקל ושיעור התפוסה עמד על כ-93%. כמו כן, החברה צופה גידול ברווחים ובשיעור התפוסה לכ-95% במהלך שנת 2026.