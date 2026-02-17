ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
חברת הרחפנים אקסטנד מתמזגת בנאסד"ק לפי שווי של 1.5 מיליארד ד'
אקסטנד (XTEND)

חברת הרחפנים אקסטנד מתמזגת בנאסד"ק בעסקת מניות לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר

החברה הודיעה על מיזוג בעסקת מניות עם חברת האחזקות JFB הנאסד"קאית לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר • בין המשקיעים נמנים אריק טראמפ, בנו של נשיא ארה"ב

אסף גלעד 16:19
רחפנים של חברת אקסטנד / צילום: אקסטנד
רחפנים של חברת אקסטנד / צילום: אקסטנד

חברת הרחפנים הישראלית אקסטנד (XTEND), אחת מחברות הסטארט-אפ המבטיחות של גלובס לשנת 2024, הודיעה על מיזוג בעסקת מניות עם חברת האחזקות JFB הנאסד"קאית לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר. המיזוג נתמך על ידי השקעת טרום הנפקה אסטרטגיות באקסטנד בסך 152 מיליון דולר. בין המשקיעים נמנים אריק טראמפ, בנו של נשיא ארה"ב. קרן הדיפנס-טק הישראלית פרוטגו שגם הובילה את סבב ההשקעה הקודם באקסטנד, השתתפה בסבב הנוכחי לצד משקיעים אמריקאים נוספים. החברה תיסחר תחת הסימול XTND.

JFB היא שלד בורסאי שהונפק רק בחודש מרץ שעבר, כאשר גייס 5.16 מיליון דולר לפי שווי של 38.1 מיליון דולר, כך לפי אתר PitchBook. היא הוקמה על ידי יזם הנדל"ן הצעיר ג'וזף באזיל השלישי כחברה לפיתוח נדל"ן בפלורידה, ובחודש אוקטובר גייסה עוד 44 מיליון דולר בהנפקת מניות פרטית. מאז ההנפקה במרץ, עלתה המנייה הקטנה במעל ל-700% כשהיא נסחרת כיום בשווי של 184 מיליון דולר בלבד.

לפי הודעת החברה: "עם משרדים ראשיים ומתקן ייצור בטמפה, פלורידה, החברה המאוחדת צפויה להיות ממוקמת היטב כדי להפוך לספקית אמריקאית מובילה של פתרונות הגנה וביטחון אוטונומיים מונעי בינה מלאכותית.

העסקה צפויה גם לתמוך בהרחבה ובהגדלת קיבולת הייצור המקומית בארה"ב, תואמת NDAA, במתקן הייצור של אקסטנד בטמפה, פלורידה, ובסופו של דבר להאיץ את אספקת מוצרי החברה ללקוחות בארה"ב, בעלות ברית של נאט"ו ובאסיה".