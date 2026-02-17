שלמה קרמר, מנכ"ל ומייסד חברת הסייבר קייטו נטוורקס, מעריך ששוק הבינה המלאכותית נמצא כיום בעיצומה של בועה, אך מדגיש כי הוא אינו רואה בכך סיבה להתרחק מהתחום. בראיון מהשבוע החולף לעיתון "ביזנס אינסיידר" אמר קרמר כי חלק מהחברות בתחום מתומחרות גבוה מדי, בעיקר על בסיס ציפיות עתידיות ולא על בסיס ביצועים עסקיים, אך הוא עדיין מאמין שבטווח הארוך מדובר במהפכה שתשפיע עמוקות על הכלכלה, התעשייה והחיים הדיגיטליים.

קרמר השווה את התקופה הנוכחית לבועת הדוט.קום של סוף שנות התשעים, שלדבריו הסתיימה בקריסתן של חברות רבות, אך גם סללה את הדרך לעידן שבו האינטרנט והמסחר האלקטרוני הפכו לחלק בלתי נפרד מהעולם. לדבריו, גם אם הבטחות ה-AI יתממשו בקצב איטי יותר מהציפיות בשוק, הטכנולוגיה עצמה כאן כדי להישאר.

שלושה תנאים מרכזיים הכרחיים להצלחה

קרמר הסביר כי דווקא בתקופה של התלהבות מוגזמת ובועה, השקעה בסטארט-אפים, מחייבת משמעת ברורה וקריטריונים מובחנים. לדבריו, הוא מחפש התאמה מדויקת בין הצוות, השוק והמוצר, לצד שלושה תנאים מרכזיים שמבחינתו הכרחיים להצלחה: ראשית, מוצר צריך להציע רעיון אינטואיטיבי שמושך את הלקוח מיד, כזה שנקלט במהירות ואינו דורש הסברים מורכבים. שנית, עליו לשאת פוטנציאל להפוך לפלטפורמה רחבה ולא להישאר פתרון נקודתי, כלומר יכולת להתרחב לשוק משמעותי יותר לאורך זמן. שלישית, היזמים חייבים להציג חזון ברור של מקרי שימוש שיאפשרו להפוך את החדשנות למודל עסקי בר קיימא ולמסלול הכנסות יציב.

על פי נתוני פיצ'בוק, קרמר ביצע לאורך השנים כ־67 השקעות, בהן גם בחברות בולטות כמו פאלו אלטו נטוורקס וטרסטיר שנרכשה בהמשך על ידי IBM, אך הוא מודה שחלק מהשקעותיו מחוץ לליבת ההתמחות שלו - לא הצליחו. לדבריו, קל להיסחף אחר רעיונות בתחומים שאינך מבין לעומק, ולכן יזמים חייבים להכיר היטב את השוק ולראות את הצורך דרך עיני הלקוח.