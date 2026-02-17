המסחר במניות התוכנה בוול סטריט התנהל בעצבנות גם בשבוע שעבר, בעקבות החשש הגובר אצל המשקיעים שהתפתחות מודלים של בינה מלאכותית (AI) - תוביל לפגיעה בחברות תוכנה שונות. מתחילת שנת 2026, תעודת סל IGV העוקבת אחרי מניות תוכנה נחלשה ב־22%, ואף שהתאוששה מעט בימי המסחר האחרונים, לא בטוח מה תהיה המגמה בשבוע הקרוב.

בדומה למגמה הכללית בשוק, גם חברות תוכנה ישראליות שנסחרות בארה"ב ספגו נפילות, חלקן אפילו נסחרו בשבוע שעבר ברמות שפל של כל הזמנים. יזמי ומנהלי החברות האלה רושמים כתוצאה מכך הפסדים גבוהים - שווי ההחזקה שלהם במניות החברות התכווץ משמעותית. עם זאת, כל עוד הם לא מממשים את המניות, ההפסד הוא "על הנייר" ושינוי מגמה במניות ישנה את התמונה, גם בנוגע לשווי ההחזקות.

כך למשל מניית פייבר , שרשמה שפל של 13.80 דולר בשבוע שעבר - נפילה של 95% מרמת השיא שלה לפני חמש שנים. פייבר, שפיתחה זירת מסחר לחיבור בין פרילנסרים ומעסיקים, נסחרת כעת בשווי שוק של 530 מיליון דולר, הנמוך משוויה בהנפקה ב־2019. החברה הודיעה לפני מספר חודשים על "חזרה למצב סטארט-אפ" כדי להתאים את המבנה שלה לעידן ה־AI.

מיכה קאופמן, מייסד ומנכ"ל פייבר, החזיק (על פי הדוח המורחב האחרון) 8.2% מהון המניות של החברה, שהשווי הנוכחי שלהן מגיע לכ־43 מיליון דולר. בשיא של תחילת 2021 עמד שווי החזקותיו על 686 מיליון דולר, כך שמדובר על מחיקת ערך של 643 מיליון דולר על הנייר.

מניה ישראלית אחרת בוול סטריט שננעלה בסוף השבוע האחרון בשפל של כל הזמנים, היא מאנדיי , שפיתחה מערכת ארגונית לניהול משימות בעבודה. מאנדיי נסחרת כעת בשווי של קצת מעל 3.7 מיליארד דולר, כאשר מחיר המניה שלה עומד על 72.4 דולר - ירידה של 84% מהשיא בנובמבר 2021.

מייסדי ומנכ"לי מאנדיי המשותפים, רועי מן וערן זינמן, שבשיא החזיקו מניות בשווי על הנייר של 5.87 מיליארד דולר ו־2.27 מיליארד דולר בהתאמה, מחזיקים כיום מניות בשווי של כ־362 מיליון וכ־134 מיליון דולר. במילים אחרות, מן איבד מעל 2.2 מיליארד דולר "על הנייר" וזינמן איבד 875 מיליון דולר "על הנייר" מאז השיא במניה.

בכיר וויקס מופסד גם במאנדיי

במקרה של Wix (וויקס) המניה לא בשפל, אך היא נסחרת ברמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2022. החברה, שמאפשרת הקמה וניהול של אתרי אינטרנט, נסחרת כיום במחיר למניה של כ־69.2 דולר, המשקף לחברה שווי שוק של קרוב ל־3.9 מיליארד דולר. מאז השיא במניה בפברואר 2021, ששיקף לחברה שווי של כ־20 מיליארד דולר, היא איבדה כ־80% מערכה.

מנכ"ל Wix אבישי אברהמי מחזיק במניות ששוויין הנוכחי כ־142 מיליון דולר, והנשיא ניר זוהר מחזיק במניות ששוויין מגיע ל־62.3 מיליון דולר. לשם השוואה, בשיא החזיקו השניים מניות בכ־620 מיליון דולר וכ־228 מיליון דולר, בהתאמה. במילים אחרות, אברהמי איבד "על הנייר" כ־478 מיליון דולר וזוהר - כ־166 מיליון דולר.

אברהמי רושם הפסד "על הנייר" גם במאנדיי, בה הוא מכהן כדירקטור ומחזיק (נכון לדוח המורחב האחרון) במניות החברה בשווי נוכחי של 26.3 מיליון דולר; בעוד שלפני שנה עמד שוויין על כ־116 מיליון דולר. במקביל, זוהר הוא דירקטור בפייבר, אך אין דיווח על מספר המניות שהוא מחזיק בה.

עוד יזם־מנכ"ל שרשם ירידה חדה בשווי ההחזקה שלו על הנייר הוא אור עופר, מסימילרווב. המניה רשמה שפל בשבוע שעבר והתאוששה מעט בהמשך, למחיר שמשקף לחברה שווי שוק של 343 מיליון דולר. סימילרווב פיתחה פלטפורמה לניתוח התנהגות גולשים באינטרנט, ומנייתה איבדה כ־84% מהשיא של 2021. עופר, שבשיא החזיק מניות בשווי כ־150 מיליון דולר, מחזיק כיום מניות סימילרווב בשווי 24 מיליון דולר - ירידה "על הנייר" של 126 מיליון דולר.

חלק מהאופציות לעובדים "מחוץ לכסף"

הירידה במחיר המניה משפיעה כמובן גם על עובדי החברות. בשלב זה, אין עדיין נתונים על התגמול ההוני של העובדים בסיכום שנת 2025. עם זאת, לפי נתוני 2024 אפשר לראות למשל ששווי האופציות שהיו ניתנות למימוש בסוף אותה שנה התכווץ משמעותית ובחלק מהחברות אף יצא "מחוץ לכסף".

כך למשל עובדי מאנדיי החזיקו בסוף 2024 אופציות במחיר ממוצע של כ־53.7 דולר, ששיקפו הטבה בשווי כ־255 מיליון דולר באותה עת וכיום ההטבה היא בשווי של כ־26.3 מיליון דולר בלבד (כ־10%). ובסימילרווב הטבה בשווי של 61 מיליון דולר התכווצה ל־9.1 מיליון דולר. בפייבר וב־Wix, האופציות שהיו ניתנות למימוש בסוף 2024 נמצאות כעת "מחוץ לכסף" - משום שמחירי המימוש שלהן גבוהים מהמחיר של המניה בוול סטריט.

מה צופן העתיד? רוב האנליסטים אופטימיים

יש לציין שלפחות כרגע, רוב האנליסטים ממליצים על המניות האלו בהמלצות חיוביות, ומחירי היעד הממוצעים שהם נוקבים בהם משקפים פרמיה נדיבה על מחיר השוק, שנעה בין 87% במאנדיי ועד 181% בסימילרווב.

בנוגע לשוק התוכנה הכללי, אנליסט התוכנה ברנט ת'יל מבנק ההשקעות ג'פריס, כתב השבוע שהמכירה הנרחבת של מניות תוכנה מוגזמת במקרים מסוימים. במקביל מנהל תחום הטכנולוגיה ב־Wedbush, דן איבס, דיבר ב־Yahoo Finance על הנושא ואמר כי יש סיכונים ויש חברות תוכנה שייעלמו, אך לדבריו תעשיית התוכנה תוסיף לשחק תפקיד משמעותי בבניית ה־AI - והשוק לא מתמחר זאת נכון. לטענתו, הרבה מחברות התוכנה הולכות להיות גדולות יותר מהיום "באופן אקספוננציאלי".

בגולדמן זאקס העלו את תחזית הרווחים שלהם למניות התוכנה למרות האיום מצד הבינה המלאכותית, כך לפי בלומברג. כלכלני הבנק טוענים כי גם בתעשיות שנחשבות לחשופות לאיום ברמה הגבוהה ביותר, חברות הציגו תחזיות רווח חיוביות לשנת 2026 ועקפו את תחזיות הרווח בדוחות הרבעון הרביעי של 2025.

מנגד, ניק אוונס מ־Polar Capital Fund (קרן טכנולוגיה שמנהלת נכסים בשווי 12 מיליארד דולר) אמר לבלומברג, כי רוב מניות התוכנה עדיין "רעילות". להערכתו, תוכנות שמסייעות בביצוע משימות הן בעלות הסיכון הגבוה ביותר, והוא מכר את רוב ההחזקה שלו בחברות כמו אדובי ו־ServiceNow.