למרות ירידה של כ־5.5% בחודש האחרון, מדד המניות הביטחוניות של ת"א מציג תשואה מרשימה של 31%, מאז השקתו בחודש נובמבר האחרון. העניין הגובר במניות הללו, שחלקן הניבו תשואה של מאות אחוזים בשנים האחרונות, מוביל לעוד ועוד חברות ביטחוניות הפועלות לרשום את מניותיהן למסחר. אחת מהן היא יצרנית הכוונות סמארט שוטר (SMART SHOOTER), שהגישה כעת תשקיף לקראת הנפקה ראשונית (IPO), במסגרתה היא מתכננת לגייס על פי ההערכות כ־200 מיליון שקל לפי שווי של כ־700 מיליון שקל (לפני הכסף).

בראשות החברה עומדת מיכל מור, המייסדת שמשמשת כמנכ"לית ויו"ר הדירקטוריון, מראה חריג בנוף הביטחוני - שלרוב מנוהל בידי גברים עם רזומה צבאי עשיר. יחד עם שותפה לייסוד החברה, אבשלום ארליך, המשמש כסמנכ"ל טכנולוגיות, הם מחזיקים בסך הכול 26% ממניות החברה, שאת חלקן הם צפויים למכור במסגרת ההנפקה.

סמארט שוטר פעילות: מייצרת מערכות בקרת אש (ירי) אלקטרו-אופטיות לנשק

היסטוריה: נוסדה בשנת 2011 על ידי מיכל מור ואבשלום ארליך, יוצאי רפאל. מקדמת הנפקה ראשונית בת"א לפי שווי מוערך של כ-700 מיליון שקל (לפני הכסף)

נתונים: החברה מעסיקה כ-100 עובדים במפעלה בקיבוץ יגור. לצדם, שלוש חברות בנות פועלות בגרמניה, ארה"ב ואוסטרליה

סמארט שוטר, שהוקמה, כאמור, בשנת 2011 על ידי מור וארליך, שניהם יוצאי רפאל, עוסקת בפיתוח ובמכירת מערכות בקרת ירי אלקטרו־אופטיות. לאורך השנים פיתחה החברה טכנולוגיית SMASH, המאפשרת יכולת פגיעה במטרות קרקעיות ואוויריות, סטטיות ונעות, בלי תלות ברמת הכשירות והניסיון של המשתמש. מוצר הדגל שלה הוא כוונת חכמה בשם "פגיון", המורכבת על נשק קל (רובים ומקלעים). הכוונת מגדילה באופן משמעותי את דיוק הירי המבצעי. במהלך מלחמת חרבות ברזל נעשה בה בין היתר שימוש נגד רחפנים תוקפים.

במידה ותצלח את ההנפקה, אותה מובילה חברת החיתום רוסאריו, תצטרף סמארט שוטר לשלוש חברות ביטחוניות שביצעו מהלך דומה מתחילת המלחמה וזכו מאז לרוח גבית מהשוק המקומי. כך מניותיהן של חברת התוכנה טי.אס.ג'י ושל חברת האלקטרו־אופטיקה אר.פי אופטיקל , קפץ ביותר מפי 3.5 מאז ההנפקתה, ואילו חברת הרחפנים אקסון ויז'ן עלתה ב־20% "בלבד".

מיכל מור, מנכ''לית ומייסדת סמארט שוטר / צילום: מאיה חבקין

משקיעים מחו"ל בחברה

​לצד צמד המייסדים, בעלת המניות הגדולה בחברה היא שותפות בשליטת איש העסקים הקנדי מאיר גניוויש, שהשקיעה בסמארט שוטר לפני למעלה מעשור, ומחזיקה 23% מהחברה. גניוויש, המשמש כדירקטור בסמארט שוטר, הוא חסיד חב"ד, שהגיע מתעשיית היהלומים ושותף בקרן ההון סיכון OTV (אוליב טרי) המשקיעה בסטארט־אפים בתחום הבריאות הדיגיטלית. שותפו של גניוויש בקרן, איש העסקים היהודי־צ'יליאני אלחנדרו ויינשטיין, מחזיק גם הוא במניות סמארט שוטר (10% מההון).

השקעה פחות מוצלחת של צמד המשקיעים מחו"ל היא ביצרנית הזכוכית החכמה גאוזי בה השקיעו לפני כעשור. החברה הונפקה ב־2024 בנאסד"ק לפי שווי של 319 מיליון דולר, אך מאז ידעה החברה בעיקר מורדות והיא נסחרת כיום לפי שווי מזערי של כ־14 מיליון דולר בלבד.

לצד ויינשטיין וגניוויש, בסמארט שוטר שותפים גם מוסדיים ישראלים שהשקיעו בה בשנת 2021 לפי שווי של כ־100 מיליון דולר, כך שעבורם ההנפקה משקפת הצפת ערך משמעותית של יותר מפי 2. בעלת המניות הישראלית הגדולה ביותר היא חברת הביטוח הפניקס, המחזיקה בכ־21% מהמניות, ולצידה חברת הביטוח הכשרה (כ־6% מהון החברה) ובית ההשקעות אלטשולר שחם (5%).

שם בולט נוסף שנמנה עם בעלי המניות הוא האלוף במילואים ניצן אלון, שעמד במהלך המלחמה בראש מפקדת השבויים והנעדרים, המשמש כדירקטור בחברה ומחזיק מניות בהיקף של כ־0.6%.

רשמה זינוק בהכנסות

את תשעת החודשים הראשונים של 2025 סיימה סמארט שוטר עם הכנסות של כ־20.8 מיליון דולר, גידול של כ־241% ביחס לתקופה המקבילה ב־2024. בשורה התחתונה, רשמה החברה קיטון בהפסד הנקי שעמד על כ־332 אלף דולר לעומת כ־6.7 מיליון דולר אשתקד.

להערכת החברה, הכנסותיה בשנת 2025 צפויות לעמוד על כ־36.5 מיליון דולר, גידול של כ־50% ביחס לשנה הקודמת ו־EBITDA של 6.5־7.5 מיליון דולר, לעומת כ־1.5 מיליון דולר בשנת 2024. נכון לתחילת חודש פברואר 2026, עמד צבר ההזמנות שלה על 35.2 מיליון דולר.

מרבית הכנסות של סמארט שוטר הגיעו מאירופה (40% מההכנסות) וישראל (36%) בעיקר ממפא"ת. אך לחברה לקוחות גם בצפון אמריקה (20%) וכן במדינות נוספות ברחבי העולם, בדגש על מדינות הסכמי אברהם.

בשנתיים האחרונות (2023־2024) היוו ההכנסות מלקוחות ישראלים יותר ממחצית הזמנות החברה. זאת בעיקר בשל הביקוש למוצריה במלחמה.

תמורת ההנפקה צפויה לשמש את סמארט שוטר להרחבת פעילות השיווק, המכירות והשירות; השקעות במו"פ; הכפלת מערך הייצור בישראל והקמת מערכי הרכבות ותחזוקה בארה"ב, אירופה ואסיה־פאסיפיק.