סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:34

את העליות בבורסות מובילות מניות הנדל"ן - מדדי הבנייה והנדל"ן מזנקים במעל 3%. אלו בד"כ מניות שרגישות לריבית יותר מאחרות, ויתכן שהמשקיעים מצפים להורדת הריבית בשבוע הבא. יתכן גם שעליות המחירים במחירי הדירות מפיחה אופטימיות אצל המשקיעים.

מניות הנדל"ן מובילות את העליות במדד ת"א 125 - בראשן, מניות אאורה , דמרי ושיכון ובינוי שמזנקות במעל 6%.

למרות האינפלציה הנמוכה מזה מעל 4.5 שנים שנרשמה אתמול, בשוק חלוקים אם זו תוביל את בנק ישראל להוריד ריבית בשבוע הבא. בהראל סבורים שבנק ישראל יבחר להמתין עם הורדת הריבית למרץ, בלידר טוענים שההתמתנות באינפלציית הליבה תומכת בהורדתה.

10:00

המסחר בת"א נפתח הבוקר באופטימיות ובעליות של כ-0.6% במדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 90.

מניות הדואליות חוזרות להיסחר בת"א עם השפעה מאזנת - מניית טאואר עם ארביטרז' שלילי של 3.6%, קמטק לעומתה בפער חיובי של 3%, אלביט וטבע בפער חיובי של כ-0.5%. דואליות נוספות: אורמת חוזרת גם היא עם פער שלילי של 1.3%, נאייקס עם פער חיובי של 1.9% ואנלייט עם פער חיובי של 1.8%.

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר

08:10

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת.

למרות האינפלציה הנמוכה מזה מעל 4.5 שנים שנרשמה אתמול, בשוק חלוקים אם זו תוביל את בנק ישראל להוריד ריבית בשבוע הבא. בהראל סבורים שבנק ישראל יבחר להמתין עם הורדת הריבית למרץ, בלידר טוענים שההתמתנות באינפלציית הליבה תומכת בהורדתה.

● מה יעשה הנגיד: הסעיפים במדד שמסבכים את החלטת הריבית בשבוע הבא

המשקיעים ימשיכו לעקוב אחר המתיחות בין ארה"ב ואיראן, לאחר שגם בסוף השבוע האחרון, נמשכו הדיווחים על היערכות כוחות אמריקאים במזרח התיכון.

למניות הדואליות שחוזרות להיסחר תהיה השפעה מאזנת - מניית טאואר עם ארביטרז' שלילי של 3.6%, קמטק לעומתה תעלה ב-3%, אלביט וטבע בפער חיובי של כ-0.5%. דואליות נוספות: אורמת חוזרת גם היא עם פער שלילי של 1.3%, נאייקס עם פער חיובי של 1.9% ואנלייט עם פער חיובי של 1.8%.

מניית עין שלישית תרכז עניין הבוקר לאחר שהאסיפה הכללית של החברה אישרה אתמול (א') את מכירת 30% מהאחזקות בחברה לקונגלומרט האמירותי אדג'.

קבוצת עזריאלי הודיעה אתמול (א') על מינויה של דנה עזריאלי למנכ"לית הקבועה, לאחר אישור הדירקטוריון. מינוי זה מגיע לאחר שבחצי השנה האחרונה כיהנה עזריאלי כממלאת-מקום במקומו של רון אבידן שהתפטר.

הבורסה בת"א סגרה את שבוע המסחר החולף בירוק. מדד ת"א 35 השלים עלייה של כ־2.9%, בעוד מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ־2.2%.

מדד ת"א־ביטחוניות היה המדד הענפי החלש ביותר במהלך השבוע ואיבד מערכו כ־3.1% (מתחילת החודש ירד בכ־6.6%). חלק מהאנליסטים ששוחחו עם גלובס העריכו כי התנודתיות בסקטור קשורה בפעילותן של קרנות סל העוקבות אחר המדד, שהושק בנובמבר 2025. מתן פסטרנק, מנכ"ל קרנות VAR קפיטל, ציין כי "הגאות הקיצונית שמסיטה זרימת כספים מסיבית למניות הסקטור, יוצרת 'עליית רוחב', שלעתים מתעלמת מהיסודות הכלכליים של החברות".

● הביטחונית החדשה שמגיעה לבורסה בת"א לפי שווי של 700 מיליון שקל

מניית אל על בלטה לשלילה ביום ו' האחרון וירדה ביותר 5%, לאחר שוועדה בין־משרדית החליטה לפתוח את חניית הלילה בנתב"ג לחברות תעופה זרות. המהלך סולל את הדרך להקמת בסיס פעילות מקומית של חברת הלואו־קוסט וויזאייר, ולהגברת התחרות בענף.

הבשורה הגדולה לשוק ההון המקומי השבוע היתה שענקית הסייבר פאלו אלטו תבצע רישום כפול ותיסחר גם בבורסה בת"א, לאחר השלמת רכישת סייברארק. מדובר בחברה בשווי שוק של כ-135 מיליארד דולר, מה שיהפוך אותה לחברה הגדולה ביותר בבורסה המקומית. מחר תדווח החברה על תוצאותיה הרבעוניות.

עונת הדוחות נכנסת השבוע להילוך גבוה: מחר תדווח אנלייט, ברביעי איי.סי.אל וקמטק, נייס בחמישי.

● חיסון מתחרות והשקעה בצמיחה: המהפך של קמהדע בדרך לחברת פארמה ייחודית

באסיה המסחר מתנהל בווליום נמוך על רקע סגירת הבורסות בסין, דרום קוריאה וטייוואן לרגל החגים. השנה, היום הראשון של ראש השנה הירחי (ה-Lunar New Year) חל ביום שלישי, מה שהוביל להאטה בפעילות בשווקים האסיאתיים ומשפיע על מחזורי המסחר. הבורסה בהודו ללא שינוי, הונג קונג בעלייה של 0.5%, טוקיו עולה ב-0.1%.

בוול סטריט יפתח מחר שבוע מקוצר, היום לא יתקיים היום מסחר לרגל יום הנשיאים.

בשישי ננעל המסחר בעליות קלות את השבוע הגרוע ביותר מאז נובמבר, כשהטלטלה סביב הבינה המלאכותית הייתה הנושא המרכזי בשווקים בשבוע שעבר, היא נובעת משני חששות עיקריים: שהבינה המלאכותית תשבש מגזרים שלמים בכלכלה, ושמאות מיליארדי הדולרים שהושקעו ב-AI לא יניבו תשואות משמעותיות בזמן הקרוב.

החששות המתחרים הללו הובילו לשורה של מכירות חדות, שמחקו יותר מטריליון דולר משווי השוק של חברות טכנולוגיה גדולות ופגעו בעשרות חברות בענפים שונים.

המשקיעים נעשים חסרי סבלנות לגבי התשואות על השקעות ב-AI, כאשר חלקם מטילים ספק אם גל ההשקעות יכול להימשך, בעוד אחרים סבורים שהשוק מגיב בהגזמה ושבסופו של דבר ה-AI עשוי להוביל לרווחיות גבוהה יותר עבור חברות שיטמיעו אותו.

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס ציין ש"השווקים החלו לתמחר מחדש את העתיד - בעיקר בסקטור הטכנולוגיה, אך גם בענפים נוספים שעלולים להיפגע משיבושים אפשריים מצד ה-AI, בהם שירותים פיננסיים, ביטוח, נדל"ן ואף תחומי הובלה ולוגיסטיקה. בשלב זה החששות הללו עדיין אינם משתקפים בדו"חות הכספיים. אך ברקע נשמעות יותר ויותר 'קריאות השכמה' סביב איום ה-AI, כשבשבוע האחרון מנכ"ל חטיבת ה-AI במייקרוסופט ציין כי הוא מעריך שבתוך שנה-שנה וחצי חלק ניכר ממשרות הצווארון הלבן יעברו אוטומציה מלאה".

ביום שישי, נאסד״ק, ירד ב-0.2% וסיים את השבוע בירידה כוללת של 2.1%. במקביל, מדד S&P 500 עלה בפחות מ-0.1% ביום שישי, אך רשם את נפילתו השבועית החדה ביותר מאז נובמבר, ושבוע שלילי שני ברצף. מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.1% ביום המסחר האחרון של השבוע, אך רשם ירידה שבועית של 1.2%, המדד מרוחק כעת ב-1.4% משיא סגירה של 50,188 נקודות שקבע בשבוע שעבר.

בלטה לרעה השבוע מניית אמזון . בשבוע שעבר דיווחה החברה על צפי שהשקעות ההון שלה יסתכמו השנה בשיא של 200 מיליארד דולר , ירדה בשישי ב-0.4% בלבד אך היה זה יום תשיעי ברציפות של ירידות, רצף הימים השלילי הארוך ביותר מאז 2006, שבמהלכו צנחה המניה בכ-18%. ביום חמישי, מניית אמזון נכנסה באופן רשמי ל"שוק דובי" לאחר שהשלימה נפילה של 21.4% מהשיא האחרון שלה.

אתמול פורסם שענקית הספנות הגרמנית הפג לויד ביחד עם קרן פימי הן הזוכות במכרז לרכישת חברת הספנות צים . העסקה תתבצע כך שהחברה הגרמנית תרכוש את הפעילות הבינלאומית וקרן פימי את הפעילות הישראלית. צים נסחרת בניו יורק בשווי של 2.7 מיליארד דולר, וצפויה להימחק מהמסחר בניו יורק. ההערכות הן שהעסקה תתבצע לפי שווי של לפחות 3 מיליארד דולר ויותר.

בשלהי עונת הדוחות, תשומת הלב צפויה להתמקד בדו״ח הרבעון הרביעי של וולמארט שיתפרסם ביום חמישי, אינדיקטור חשוב לעוצמת הצריכה הפרטית, כאשר זהו הדו״ח הראשון תחת מנכ״ל החברה החדש, John Furner . קודם לכן יפרסמו פאלו אלטו בשלישי, אאוקסידנטל פטרוליום ברביעי.

בגזרת המאקרו, ברביעי יפורסם פרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה של הפד, בחמישי תביעות האבטלה השבועיות ובשישי הנתון המרכזי - נתוני ההוצאה הפרטית (PCE), מדד האינפלציה המועדף על ידי הפד.

2. שוק האג"ח

בשוק האג"ח הממשלתי המקומי, התשואות ירדו לכל אורך העקום, כאשר התשואה ל-10 שנים ירדה ב-5 נ"ב לרמה של 3.77%.

בעקבות פרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב הפתיע לחיוב ועלה בינואר ב־0.2%, נרשמה ביום ו' עלייה בביקושים לאג"ח הממשלתיות האמריקאיות לכל אורך העקום. התשואה לעשר שנים ירדה בכ־5 נקודות בסיס לרמה של 4.05%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בכ־5.5 נקודות בסיס לרמה של 3.36%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נסחר הבוקר ביציבות - 3.08 שקלים לדולר.

ביום ה' האחרון, השקל התחזק מול הדולר לרמה של 3.06 שקלים - שיא של כ־30 שנה - ביום ו' המטבע הישראלי נחלש וחזר לרמה של כ־3.09 שקלים, בין היתר, על רקע הירידות בוול סטריט.

יוני פנינג, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, ציין כי לפי נתוני בנק ישראל, שיעור החשיפה של המשקיעים המוסדיים למט"ח ירד בדצמבר לשפל של קרוב לשנתיים. לפי הנתונים, "החשיפה עצמה לנכסים זרים עלתה בקרוב ל־1.9% במהלך החודש, לכ־425 מיליארד דולר. מאידך, גידול משמעותי יותר של סך נכסי המוסדיים, הביא את שיעור החשיפה לנכסים זרים ל־40.9% - ירידה של קרוב ל-0.5% לעומת החודש שעבר, ושפל מאז ינואר 2024. על רקע זה, שיעור החשיפה למט"ח, כולל נגזרים, המשיך להישחק גם הוא, זה החודש השלישי ברציפות, והגיע לרמה של 21.7% מסך הנכסים - ולשפל מאז אפריל 2024".

● חמישית מחסכונות הציבור חשופים לנפילת המט"ח. אבל המומחים לא נבהלים

"...מה שבאמת מזיז את הדולר הוא אופרת הסבון הפרועה שהיא הפוליטיקה האמריקאית", נכתב בפייננשל טיימס.

בניסיון להשיב על השאלה מה מניע את הדולר בעולם? פייננשל טיימס עונים במאמר שכותרתו - "פוליטיקה היא עכשיו זו שמניעה את הדולר". המאמר מנתח את הקשר בין המערכת הפוליטית למטבע האמריקאי. לפי הפייננשל טיימס, מרכז הכובד של שוק המט"ח העולמי העתיק את מקומו מנתונים כלכליים יבשים לעבר הזירה הפוליטית בוושינגטון.

"בעוד שבעבר תשואות האג"ח והחלטות הריבית של הפד היו הגורמים הדומיננטיים, כעת, המעבר של הדולר למרכז הזירה הפוליטית משקף שינוי מהותי בתפיסת המשקיעים ב-2026, כאשר הכלים הכלכליים המסורתיים כמו שיעורי הריבית מפנים את מקומם להחלטות שמתקבלות במסדרונות השלטון בוושינגטון".

לפי העיתון, כיום, עוצמתו של המטבע האמריקאי מוכתבת בעיקר על ידי "נשק המכסים" ושימוש בסנקציות ככלי גיאופוליטי, מה שהופך כל הצהרה על הגבלות סחר או מאבקים סביב תקציב הממשלה והחוב הלאומי למניע ישיר של תנודות בשער החליפין. במציאות שבה הדולר משמש הן כמקלט בטוח בעת משברים פוליטיים והן ככלי לאכיפת דומיננטיות טכנולוגית בתחום ה-AI, הסוחרים כבר לא ממתינים רק לנתוני האינפלציה, הם עוקבים בדריכות אחרי מאבקי הכוח בין המעצמות ובין המפלגות בארה"ב, מתוך הבנה שהפוליטיקה הפכה למנהלת האמיתית של זרמי ההון הגלובליים.

"השורה התחתונה: מאז 'יום השחרור' של אפריל 2025 של דונלד טראמפ הקורלציה החיובית הרגילה בין רמת התשואה על אג"ח ממשלת ארה״ב ל-10 שנים לבין חוזקו של הדולר נשברה".

מחיר הנפט השלים נפילה דו-שבועית ראשונה השנה על רקע תקוות כי המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן ימנע הסלמה במזרח התיכון שעלולה לשבש את האספקה בשוקי הנפט העולמיים, דווח גם שארגון יצואניות הנפט אופ"ק נוטה לחדש את הגדלת מכסות התפוקה שלו בחודשים הקרובים.

החוזים על נפט גולמי WTI נסגרו בעלייה קלה, במחיר של 62.89 דולר לחבית, בניו יורק. החוזים על נפט גולמי מסוג ברנט נסגרו במחיר של 67.75 דולר לחבית, עלייה של 0.3%, בלונדון. בסיכום שבועי ירד מחיר ה-WTI ב-1%, בהמשך לנפילה של 2.5% בשבוע שעבר. מחיר הברנט איבד 0.8% השבוע, לאחר ירידה של 1.8% בשבוע הקודם.

4. מאקרו

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% בחודש ינואר 2026, בהשוואה לחודש דצמבר 2025.

ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.8% - וכך ירד מתחת לאמצע יעד היציבות של בנק ישראל, לראשונה מאז יולי 2021.

מנגד, מחירי הדירות עלו ב־0.8% בחודשים נובמבר-דצמבר 2025, כך לפי נתוני הלמ"ס. בהשוואה לתקופה המקבילה שנה קודם לכן, בדצמבר 2024, מדובר בעלייה מתונה יותר, של 0.4%. נזכיר כי מדובר בחודש שני ברציפות בו מחירי הדיור עולים, כאשר בחודש הקודם מחירי הדיור עלו ב-0.7%, וקטעו רצף ירידות מחירים של שמונה חודשים.

יונתן כץ, כלכלן ראשי בלידר שוקי הון, התייחס למדד וציין כי "במדד ינואר היו חדשות טובות וחדשות פחות טובות. החדשות הטובות: אינפלציית הליבה התמתנה ל-1.9% מ-2.6% בדצמבר, החדשות הפחות טובות: מחירי הדיור מאיצים. בסך הכול, המדד נמוך יחסית לציפיות וההתמתנות באינפלציית הליבה תומכים בהורדת ריבית בשבוע הבא".

ארה"ב: ביום שישי פורסם מדד המחירים לצרכן (CPI) לינואר, שהפתיע מעט כלפי מטה עם עלייה חודשית של 0.2% (צפי 0.3%), והאינפלציה השנתית האטה מ-2.7% ל-2.4%. באלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב מעריך שהאינפלציה תמשיך להתמתן בהשפעת ההיחלשות בשוק העבודה וירידה בקצב עליית השכר. "ברבעון הרביעי קצב עליית Employment Cost ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז 2020. גם השפעת המכסים לעליית המחירים נחלשת. לפי סקר העסקים הדו-שבועי של הלשכה לסטטיסטיקה האמריקאית, ציפיות העסקים לעליית המחירים התמתנו לאחרונה".

בראש לוח פרסומי הנתונים הכלכליים השבוע יעמוד דו״ח ה-PCE (הוצאות צריכה אישיות) שיתפרסם ביום שישי, אשר יספק למשקיעים תמונת מצב על הוצאות הצרכנים בחודש דצמבר - חודש עמוס בקניות חג - וכן אינדיקציה לגבי האינפלציה.

המשקיעים יקבלו גם קריאה לגבי סנטימנט השוק מסקר אוניברסיטת מישיגן ביום שישי, אינדיקטור חשוב המראה כיצד תחושות הצרכנים מתיישבות עם נתוני ההוצאות בפועל. מוקדם יותר החודש המדד הגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז אוגוסט, אך עדיין נותר נמוך בהשוואה לשנה שעברה.

5. תחזית

לאחר שתעודת הסל על הסקטור Tech-Software Sector ETF (IGV ), הכוללת גם חברות ענק כמו מיקרוסופט ופלנטיר, ירדה ב-22% מתחילת השנה, אסטרטגים בוול סטריט מצפים להתאוששות במניות התוכנה.

בגיי.פי.מורגן רואים פוטנציאל להתאוששות על בסיס "תחזית פסימית מדי לגבי השיבוש מצד הבינה המלאכותית ונתונים יסודיים חזקים", גם מנכ"ל החברה דיוויד סולומון אמר שלדעתו גל המכירות היה "רחב מדי".

"אנשים מתנהגים כאילו מניות התוכנה נמצאות במסלול ישיר לאפס", אמר מארק לוציני , אסטרטג ההשקעות הראשי ב־ Janney Montgomery Scott. "זה הפך למסחר חד-כיווני כל כך, עד שהוא עשוי להיות בשל לראלי נגד המגמה".

אבל בגולדמן זאקס סבורים שיש בסקטור התוכנה, מניות מנצחות ומפסידות.

החברה השיקה סל מניות שנועד לנווט בטלטלה הגוברת במניות התוכנה, תוך התמקדות בחברות שנתפסות כחסינות יותר מאחרות מפני שיבושי הבינה המלאכותית.

עבור אותם משקיעים שרוצים להבדיל בין מנצחים למפסידים הציג הבנק אסטרטגיית "עסקת צמד" (Pair Trade), הכוללת פוזיציית "לונג" על חברות שקשה להחליף את המודל העסקי שלהן באמצעות AI - בין אם בשל הצורך בביצוע פיזי, ביצור רגולטורי או אחריות אנושית - אל מול פוזיציית "שורט" על חברות שתהליכי העבודה שלהן ניתנים לאוטומציה או לשכפול פנימי על ידי בינה מלאכותית.

בצד של הקנייה, גולדמן זאקס מסמנת את החברות שנתפסות כ"חסינות" או ככאלו שיפיקו תועלת ישירה מהתפשטות הבינה המלאכותית: מיקרוסופט מובילה את הרשימה בזכות השליטה בתשתית הענן (Azure) והשותפות עם OpenAI, לצד אורקל המשמשת כספקית תשתיות נתונים קריטית להרצת מודלים. בתחום הסייבר, הבנק נותן עדיפות לפאלו אלטו ולקראודסטרייק, מתוך הבנה שהצורך באבטחה רק יגבר מול איומי ה-AI, ומצרף אליהן את קלאודפלייר המהווה נדבך מרכזי בתשתיות האינטרנט והאבטחה.

מנגד, בצד השורט, נמצאות חברות שעלולות להיפגע כיוון שתהליכי העבודה שלהן ניתנים לאוטומציה פשוטה; אלו כוללות את מאנדיי הישראלית ואת סיילספורס , בשל החשש שסוכני AI ינהלו משימות וקשרי לקוחות באופן עצמאי. גם דוקוסיין (חתימות דיגיטליות) ואקסנצ'ר (ייעוץ) סומנו כמטרות בשל פגיעותן לשיבוש בתהליכי עבודה עתירי כוח אדם, לצד דואולינגו , שמתמודדת עם החשש שצ'אטבוטים ותרגום בזמן אמת יחליפו את הצורך באפליקציות מסורתיות ללימוד שפות.

"אנחנו צופים שצד ה'לונג' של הסל יתאושש מגל המכירות האחרון שחווה סקטור התוכנה, בעוד שחלק ה'שורט' יישאר מאחור", כתב ללקוחותיו פאריס מוראד, סגן נשיא בגולדמן זאקס.

השקת הסל של גולדמן זאקס מגיעה על רקע החרפת החרדה מפני פוטנציאל השיבוש של הבינה המלאכותית. בשבוע שעבר חשף הסטארט-אפ Anthropic כלי פרודוקטיביות המיועד לצוותים משפטיים פנימיים, מה שהצית גל מכירות חד במניות של חברות תוכנה והוצאה לאור בתחום המשפטי.

המגמה השלילית התעצמה לאחר שהסטארט-אפ Altruist השיק כלי לאסטרטגיית מס, ששלח את מניותיהן של צ'ארלס שוואב (Charles Schwab) ו-LPL Financial לירידות של 10% ויותר במהלך השבוע האחרון.

הספקנות של וול סטריט כלפי סקטור התוכנה נבנתה במשך חודשים, אך לאחרונה הסנטימנט הפך מזהיר להגנתי מובהק, משקיעים נטשו מניות בתעשייה כולה מחשש שה-AI הגנרטיבי ישחק מודלים עסקיים מסורתיים ויכווץ את מרווחי הרווח.

גל המכירות הזה הוביל לירידה משמעותית במכפילי השווי: בעוד שלפני שנה נסחרו מניות התוכנה במכפיל רווח של כ-51 (מה שהפך אותן לתעשייה היקרה ביותר בשוק המניות), כיום הן נסחרות במכפיל של כ-27 בלבד.

למרות זאת, תחזיות הרווח נותרו יציבות ברובן: לפי בלומברג, סקטור התוכנה והשירותים צפוי להציג צמיחה של כ-14.1% ברווחים בשנת 2026. אף שמדובר בקצב נמוך משמעותית מהצמיחה של 31.7% הצפויה למגזר הטכנולוגיה הרחב (הנהנה מהתנופה של תחום השבבים), הנתון עדיין גבוה מתחזית הצמיחה של 13.7% עבור מדד ה-S&P 500 כולו.