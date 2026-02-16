השוק מתמחר הורדת ריבית ומניות הבנייה מזנקות; לא כולם משוכנעים

מדד ת"א-בנייה מזנק היום במעל ל-4%, בזמן שמדד הדגל המקומי, ת"א 35 עולה בשיעור קל של 0.3% בלבד, זאת בעקבות נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר שפורסמו אמש. המדד שירד ב-0.3% היה נמוך מהציפיות, מה שעשוי להקל על בנק ישראל בהחלטתו הקרובה, להמשיך במדיניות הפחתת הריבית.

מניות חברות הבנייה רגישות במיוחד למידת הקלות בנטילת המשכנתאות על ידי הציבור. בנוסף הראה מדד המחירים לצרכן כי מחירי הדיור חזרו לטפס, נתון שגם תומך במצבם של הקבלנים.

מבין המניות במדד בולטת מניית חברת הבנייה, י.ח דמרי שעולה ב-6%, לשווי שוק של כ-10 מיליארד שקל, מדובר במגמה חיובית לחברת הבנייה למגורים הגדולה בבורסה במונחי שווי שוק, מתחילת השנה טיפסה מניית דמרי בכ-20%. עוד מניות שבולטות בעליות הן פרשקובסקי שעולה ב-7%, קרסו נדלן שמטפסת ב-6% וישראל קנדה שמזנקת ב-5.5%. רק שתיים מ-46 מניות המדד נסחרות בצהרי היום בירידות שערים.

"לא נראה שתהיה התאוששות אמיתית בדיור"

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של בנק מזרחי טפחות, מציין כי "מדד ת"א בנייה עולה חזק היום על רקע נתוני מאקרו חיוביים הכוללים ירידה חדה באינפלציה (לקצב שנתי של 1.8%) והמשך עלייה במחירי הדירות. מדד המחירים לצרכן שהפתיע למטה, מגביר את הסיכוי להורדת ריבית, המקטינה את עלויות המימון לחברות ומעודדת ביקושים".

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אומר מנחם, "נרשמה עלייה במחירי הדירות של 0.8%, חודש שני ברציפות של עליות מגבירים את האופטימיות ומעלה את הערך של נכסי חברות הבנייה".

מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, מסביר כי העליות החריגות בקרב מניות הבנייה נובעות מ"שילוב של שני דברים מרכזיים. לפי הלמ"ס, מחירי הדירות חוזרים לעלות, זה החודש השני ברציפות. כמו כן, נתוני מדד המחירים עצמו שפורסמו מלמדים על התגברות הציפיות להורדת ריבית על ידי בנק ישראל. השילוב של שני הנתונים האלה הוא זה שחוף לעליות החדות במדד ת"א-בנייה היום".

יובל אייזנברג, מנכ"ל בית ההשקעות אם אס רוק, מקבל בספקנות את נתוני הלמ"ס, לפחות בכל הנוגע לעליות המחירים של הדירות. לדבריו, "יש שני דברים שקורים: הנתונים של הלמ"ס לעליות מחירים הם משובשים לחלוטין. להפך, אנחנו רואים קבלנים קטנים שפושטים רגל. הלמ"ס לא יודעת לשקלל את מבצעי המימון של הקבלנים כמו הלוואות ללא ריבית ותוספות כמו ריהוט, כל הדברים הללו לא משתקפים בתור הנחה. אין מכירות משמעותיות לקבלנים. אי אפשר להתעלם מהנתונים, השקל חזק אז האינפלציה בירידה וגם הריבית, זה נראה שהיבואנים מייבאים יותר זול, להפך עלויות חומרי הגלם כמו נחושת וברזל עלו משמעותית וגם הובלה".

אייזנברג מציין כי "הקבלנים נמצאים בבעיה כי כל חומרי הגלם שהם מייבאים עלו והם צריכים לתת הנחות אז הרווחיות שלהם דווקא נשחקת. גם אם מחר בבוקר תהיה ירידת ריבית של 0.25%, המשקיעים לא ירוצו לקנות דירות, יוקר המחיה גבוה וגובה ההחזר החודשי לזוגות צעירים הוא גבוה מאוד ביחס לשכר ובנק ישראל יצר מגבלות מימון חדשות בשוק המשכנתאות. רוב הציבור מרוויח שכר ממוצע אז בין שלל העלויות מלבד עלויות הדירות, שאר העלויות יתייקרו ולא נראה שתהיה התאוששות אמיתית בדיור".