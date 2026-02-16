חברת הבנייה והתשתיות שיכון ובינוי , שבשליטת נתי סיידוף, ממזגת את פעילות ייזום המגורים להשכרה שלה לתוך השלד הבורסאי של חברת קונטיניואל. העסקה משקפת לחברה הממוזגת, "ריט שיכון ובינוי נדל"ן", המקימה 835 יח"ד בשדה דב המיועדות להשכרה, שווי של כ-270 מיליון שקל.

במסגרת המהלך, יוקצו לשיכון ובינוי כ-90% ממניות קונטיניואל, שבעבר החזיקה בפעילות תחבורה חכמה, הונפקה בת"א בשנת 2021 וקרסה לאחר זמן קצר. ביתר המניות יחזיק איש שוק ההון ראובן יגאנה, שרכש את השלד לפני כשנה וחצי.

השווי של הפעילות הנכנסת נגזר מפרויקט שהיא מקימה בשדה דב בצפון ת"א שהעבודות עליו כבר החלו. את הקרקעות רכשה שיכון ובינוי במחירי השיא של השנים 2021-2022, סוף עידן הריביות האפסיות.

עם עליית הריבית, שהובילה לקריסת חברת הבנייה חנן מור שרכשה גם היא קרקע בשדה דב, נאלצה שיכון ובינוי לבצע מחיקות ענק בהיקף מצטבר של כ-1.5 מיליארד שקל בגין ירידת שווי הפרויקטים שלה במתחם (פרויקט א' ו-ב').

בשיכון ובינוי עשויים להמתין עם גיוס ההון

בדומה לקרנות ריט אחרות (הנהנות מהטבות מיסוי), גם זו של שיכון ובינוי נדרשה לרשום את מניותיה למסחר במסגרת הרגולציה החלה עליהן, שקובעת שהן צריכות להיסחר בבורסה אחרי ארבע שנים ממועד הקמתן.

ברקע, בחודש שעבר נכשלה הנפקת קרן הריט למגורים להשכרה רנט איט, שבניהולו של שרון תוסייה כהן. בשוק הסבירו את הכישלון, בין היתר, בעובדה שקרנות הריט למגורים (מגוריט, אזורים ליווינג) נסחרות בבורסה מתחת להון העצמי שלהן, בין היתר בשל התשואות הנמוכות על השכרה שלעיתים לא מכסות את היקפי המימון וכן בשל דמי הניהול הגבוהים שגובים מנהליהן.

לנוכח כישלון ההנפקה של רנט איט, בשיכון ובינוי בחרו להיכנס לבורסה בדלת האחורית באמצעות מיזוג עם שלד ציבורי, שיאפשר לה לשמור על מרבית מניותיה מבלי לוותר על השווי. מהלך דומה, ביצע איש העסקים צחי אבו, שרשם בסוף השנה שעברה את מניות קרן הריט שלו "אבו מגורים", באמצעות מיזוג עם השלד הציבורי הודיית הארץ, לאחר שהבין שלא יקבל את השווי אותו הוא מבקש. בחודש שעבר, השלים אבו סופית את המהלך כשגייס לחברה כ-145 מיליון שקל מגופים מוסדיים, לפי שווי הדומה להון העצמי של החברה (240 מיליון שקל).

בשיכון ובינוי עשויים להמתין עם גיוס ההון, ולהותיר את מניות הקרן להיסחר ברשימת השימור, שכן היא לא כוללת החזקה משמעותית של הציבור. מניותיה עשויות לצאת מהרשימה במידה וחברות הביטוח כלל והראל המחזיקות בה (11% בשרשור), יבחרו לחלק את מניותיהן כדיבידנד בעין לבעלי מניותיהן.

ההערכות הן שהחברה תמתין להשבחת הנכסים לפני שתבצע מהלך משמעותי של גיוס הון.