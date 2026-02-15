ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
קבוצת עזריאלי

דנה עזריאלי הופכת למנכ"לית הקבועה של הקבוצה ועוזבת את תפקיד היו"ר

כעבור חצי שנה כממלאת-מקום, מכריזה קבוצת עזריאלי על מינויה של דנה עזריאלי למנכ"לית הקבועה • לצד זאת היא תפנה את תפקיד היו"ר אותו היא ממלאת מאז 2014, ובמקומה תמונה אירית סקלר-פילוסוף

שירות גלובס 18:21
דנה עזריאלי / צילום: זיו קורן
דנה עזריאלי / צילום: זיו קורן

המינוי הזמני הופך קבוע: קבוצת עזריאלי הודיעה הערב (א') על מינויה של דנה עזריאלי למנכ"לית הקבועה, לאחר אישור הדירקטוריון. מינוי זה מגיע לאחר שבחצי השנה האחרונה כיהנה עזריאלי כממלאת-מקום במקומו של רון אבידן שהתפטר.

במקביל, הודיעה הקבוצה כי אירית סקלר-פילוסוף, המכהנת כדירקטורית בדירקטוריון החברה, תמונה ליו"ר במקומה של עזריאלי, המכהנת בתפקיד מאז 2014.

סקלר-פילוסוף הצטרפה לקבוצת עזריאלי לפני 26 שנה ומילאה שורת תפקידים בתחום הכספים והניהול, כאשר באחרון שבהם שימשה כסמנכ"לית הכספים וכמשנה למנכ"ל. במאי 2023 סיימה את תפקידה, אך המשיכה לכהן כדירקטורית בחברה.

בכך תהפוך עזריאלי לחברה הראשונה מבין החברות הנסחרות במדד ת"א 35 שבה נשים מכהנות הן בתפקיד המנכ"ל והן בתפקיד היו"ר.

שווי השוק של עזריאלי עומד על 55 מיליארד שקל, עם זינוק של 27% במניה מתחילת השנה. בחודשים האחרונים הגדילה עזריאלי את פעילותה בתחום חוות השרתים, מה שסייע לה להשיג תשואה עודפת על מרבית החברות במדד חברות הנדל"ן המניב.

הקבוצה מחזיקה בפורטפוליו נכסים בעירוב שימושים, הכולל 23 קניונים ומרכזים מסחריים ו-17 מגדלי משרדים במיקומים המבוקשים בישראל. לאחרונה אף נכנסה עזריאלי לתחום המגורים באמצעות מיזוג חברת צמח המרמן.