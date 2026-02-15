מדד המחירים לצרכן הפתיע לטובה עם ירידה חודשית של 0.3% בינואר - ירידה חדה מהצפי שעמד על 0.2%. בכך, קצב האינפלציה השנתי הגיע ל-1.8% - הרמה הנמוכה ביותר מאז יוני 2021. הסעיף ששוב הפתיע את כולם, הסיבה לירידה החדה, הבשורה הפחות חיובית שמסתתרת במדד והשאלה הגדולה: האם בנק ישראל יפחית את הריבית בשבוע הבא?

1 הסיבות לירידה החדה: גם אם ציפיות הכלכלנים היו מתממשות והמדד היה יורד ברמה חודשית ב-0.2%, האינפלציה השנתית הייתה נופלת מתחת ל-2% לראשונה זה 4.5 שנים. מה הסיבה? לצד התחזקות השקל שתורמת להתמתנות האינפלציה הכללית, נכנס פה משתנה נוסף: "אפקט הבסיס".

במילים פשוטות, גריעתו של מדד ינואר 2025 מחישוב האינפלציה השנתית (12 החודשים האחרונים). ינואר אשתקד התאפיין במדד גבוה חריג בשל העלאת המע"מ שנכנסה אז לתוקף, וכעת, עם יציאתו מהחישוב, הממוצע כולו נמשך כלפי מטה. לשם השוואה, מדד אשתקד עלה ב-0.6%.

הבשורה החיובית בהקשר זה, היא שגם במדדים הבאים קצב האינפלציה לא צפוי לעמוד על יותר מ-2% במהלך השנה הקרובה.

2 הסעיף החמקמק ואלו שהובילו את הירידה: הסעיף שהראה את הירידה החדה ביותר הוא הטיסות לחו"ל, עם 8.1%- ברמה החודשית. אותו סעיף שמאז שינוי שיטת המדידה שלו על ידי הלמ"ס מפתיע כלפי מעלה ומטה פעם אחר פעם, ומזיז את המדד כולו. כך קרה גם הפעם. אם מבודדים רק את הטיסות לחו"ל, כפי שמראה מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים בבנק הפועלים, רואים שהם ירדו בינואר ב-14.1% במונחים דולריים (לעומת ירידה ממוצעת של כ-6% בינואר 2024 ו-2025). הוא מציין כי רכיב "הוצאות על נסיעות לחו''ל" הוריד לבדו את המדד בכ-0.37%.

עוד בלטו בירידה ברמה החודשית: סעיף המלונות ובתי הארחה בישראל (6.9%-), הלבשה (4.5%-) וביטוחי רכב (1.5%).

3הבשורה השלילית - שכר הדירה טיפס בחדות: אחרי חודשים התמתנות, הסעיף הבוחן את עליית שכר הדירה מאיץ. ברמה החודשית אמנם נרשמה ירידה קלה של 0.2%-, אך מדובר בשיעור מתון ביחס לעונתיות הסעיף. בקצב שנתי, רכיב זה טיפס ב-3.8%. כשבלמ"ס בוחנים את המצב בקרב שוכרים חדשים המצב חמור יותר - עלייה של 6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. זוהי העלייה החדה ביותר מאז אוקטובר 2023.

4הבשורה החיובית: אחד הנתונים המעודדים מבחינת הציבור הישראלי הוא ביטוחי הרכב, שירדו בתוך 12 חודשים בכ-7%. ברקע, הדרישה של הממונה על הביטוח מהחברות להפחית את התשלום שהן גובות עבור פוליסות מקיף וצד ג'. בנובמבר האחרון אף הציב המפקח בפניהן אלוטימטום לעשות כן עד סוף החודש הנוכחי. עם זאת, להפחתת המחירים הנוכחית קדמה עלייה חדה. על פי נתונים שהוצגו בדצמבר האחרון בכנסת, מחירי הביטוח המקיף לרכב זינקו ב-60% בין השנים 2022-2024.

5 השאלה הגדולה - מה יעשה בנק ישראל? בשבוע הבא יפרסם בנק ישראל את החלטת הריבית, ובשוק תוהים מה יעשה. בפעם שעברה, הוא הפתיע בגדול עם הורדת ריבית שנייה ברצף, עד לרמה של 4%. על פי תרחיש הבסיס שפרסמה חטיבת המחקר של בנק ישראל בפעם הקודמת, התחזית היא שהריבית תרד עוד פעמיים עד הסוף השנה. קרי, לרמה של 3.5%. בשוק לעומת זאת מעריכים שהמהלך יהיה חד הרבה יותר, עד לרמה של 3%.

בנוגע לשבוע הבא, ההערכות חלוקות. בבית ההשקעות לידר למשל ציינו כי "בסך הכול המדד הנמוך יחסית לציפיות והתמתנות באינפלציית הליבה תומכים בהורדת ריבית בשבוע הבא". גם בבנק דיסקונט סבורים כי התנאים הנוכחיים תומכים בהפחתה נוספת בשבוע הבא. בהראל פיננסים לעומת זאת מעריכים שהפעם הוא ימתין.

נציין כי בין הגורמים המשמעותיים ביותר בהחלטת בנק ישראל ניצב השקל, שהתחזק מאוד בחודשים האחרונים ואף שבר שיא של 30 שנה ביחס לדולר. עם זאת, קצב הייסוף התמתן מעט בחודש האחרון, בין היתר על רקע הטלטלות בשווקים הגלובליים. טרם פרסום החלטת הריבית, תפרסם מחר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את אומדן הצמיחה הראשון לשנת 2025, כשההערכות הן לצמיחה שנתית של 3%.