רצף הירידות הארוך מזה 20 שנה: מה עובר על מניית אמזון?

שנת 2006 הייתה שנת מפתח עבור אמזון . החברה, שעד אז הייתה ידועה בעיקר במכירת ספרים ודיסקים, השיקה באותה השנה את פלטפורמת שירותי הענן שלה - Amazon Web Services (AWS), ואת תוכנית מנויי הפריים שלה. בטווח הקצר, ביולי 2006, העלויות הגבוהות של המהלך הובילו את החברה לדווח על ירידה של 55% בהכנסות התפעוליות. המשקיעים, מטבע הדברים, ברחו.

ביום ו' האחרון, כמעט 20 שנה אחרי, מניית אמזון שוב חזרה ל"ימים האפלים" - כאשר רשמה את רצף ההפסדים הארוך ביותר שלה מאז. בתשעת הימים האחרונים מניית החברה ראתה רק צבע אדום, ובמצטבר רשמה ירידה של 18%, שמחקה יותר מ־470 מיליארד דולר משווי השוק של החברה.

הקטליזטור לירידה המתמשכת במניית ענקית הקמעונאות היה פרסום הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2025, ב־5 בפברואר; אמזון עקפה את תחזית ההכנסות, אך פספסה קלות את תחזית הרווח. במצטבר, איבדה המניה ביומיים כ-10%.

מה שבעיקר גרם לתגובה השלילית במניה היה העלאת תחזית ההשקעות ההון השנתית, כתוצאה מ"ביקוש חזק למוצרים הנוכחיים שלנו והזדמנויות פורצות דרך כמו בינה מלאכותית, שבבים, רובוטיקה ולווינים", כפי שדיווחה החברה.

אמזון צופה שההוצאות ההוניות (CAPEX) שלה יעמדו על 200 מיליארד דולר ב־2026, וזאת בניגוד לצפי האנליסטים ל־147 מיליארד דולר. החשש של המשקיעים הוא שההשקעות האלו, בעיקר בתחום ה־AI, שוחקות את תזרים המזומנים של החברה, גם אם הן נועדו להבטיח את הצמיחה העתידית.

"חלק ניכר מהפחד מוגזם"

מניית אמזון, שבתחילת פברואר הייתה שווה 243 דולר, שווה כעת 199 דולר. הפעם האחרונה שמחיר המניה ירד מתחת ל־200 דולר הייתה במאי 2025. ביום השמיני לרצף הירידות, ב־12 בפברואר, נכנסה המניה לשוק דובי, כשאיבדה יותר מ־20% מהשיא שלה - ובכך הצטרפה למיקרוסופט שנפלה לשוק דובי ב־29 בינואר, כאשר ירדה בכ־26% מהשיא שלה ב־28 באוקטובר.

יש לציין כי ארבע ענקיות הטכנולוגיה - אמזון, מיקרוסופט, מטא ואלפבית - מתכוונות להוציא בשנה הקרובה סכום מצטבר של 650 מיליארד דולר בתחום הבינה המלאכותית, כשאמזון מובילה בהיקפים. בשלב זה, נראה כי השוק "מעניש" את החברות על הוצאות הענק הצפויות, כאשר בנקי ההשקעות הגדולים מעריכים ש־2026 תהיה "שנת ההוכחה" - שבמהלכה ההשקעות הללו יתחילו להניב רווחים ממשיים.

עם פרסום הדוחות של אמזון, ניסה מנכ"ל החברה אנדי ג'סי להרגיע את המשקיעים, באומרו כי "יש לנו ביטחון שהשקעות אלו יניבו תשואות חזקות על ההון המושקע. עשינו זאת בעסקי הליבה שלנו ב־AWS ואני חושב שזה יהיה נכון מאוד גם כאן".

בשבוע שעבר, גם מנכ"ל AWS מאט גרמן ניסה להרגיע מעט. "לדעתי, חלק ניכר מהפחד מוגזם", אמר ל־CNBC. "הפרספקטיבה שלנו היא שהלקוחות ייצרכו יותר טכנולוגיית מחשוב ותשתית מאי־פעם".

בינתיים, המשקיעים לא סומכים על האמירות הללו או אפילו על מספרים טובים בדוחות, אלא מחפשים תשובות ברורות לגבי המחיר שאמזון משלמת בדרך למהפכת ה־AI.