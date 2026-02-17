מצלמות לרחפנים - השקעה ראשונה בישראל לענקית הדיפנס־טק

קרן ההון־סיכון האמריקאית 8VC, שהוקמה בידי מייסד פלנטיר ג'ו לונסדייל, ביצעה לראשונה השקעה ביטחונית בישראל. הקרן נכנסה כמשקיעה מוקדמת בלייטויז'ן (Litevision), סטארט־אפ ישראלי חדש שמפתח מצלמות אלקטרו־אופטיות לרחפנים שהוקם בידי יוצאי חיל המודיעין ורפאל. גורמים בענף מתארים את מוצרי לייטויז'ן כהבאת "בשורת נקסט ויז'ן" - שמפורסמת במצלמות שלה למל"טים כבדים - לעולם הרחפנים הקטנים.

לפי נתוני רשם החברות, היקף ההשקעה הראשונית בחברה מוערך בכ־8 מיליון דולר, כאשר את ההשקעה מצד 8VC ניהל השותף אלכס מור, גם הוא יוצא פלנטיר. השתתפו בסבב גם הקרנות הישראליות קינטיקה, Q-Fund ו־10D. מדובר בשיתוף פעולה ראשון בין לונסדייל ו־8VC לבין קינטיקה - קרן דיפנס־טק ישראלית חדשה שהקימו פרדריק לנדאו, אהרון אפלבאום ויואב קנול. הקרן נמצאת בעיצומו של גיוס לקרן ראשונה בהיקף יעד של 150 מיליון דולר, ומתמקדת בהשקעות בחברות ביטחוניות ישראליות. אפלבאום וקנול משמשים בכירים בקרן הכללית "מיזמה", ובשנה האחרונה הקימו את קינטיקה יחד עם לנדאו. בין משקיעי הקרן נמנים גם 8VC ומשקיעים מוסדיים ממדינות הסכמי אברהם.

יו"ר קינטיקה הוא המשקיע הוותיק איץ (יצחק) אפלבאום, ממייסדי Opus Capital ומיזמה, ומי שהקים את הסניף הראשון של לייטספיד בישראל. כשותפים הצטרפו לקרן שני בכירים לשעבר ממערכת הביטחון: האלוף (במיל’) סער צור, לשעבר מפקד הגיס הצפוני, ותא"ל (במיל’) עמית קוניק, לשעבר מפקד בכיר בקהילת המודיעין. בוועד המייעץ לקרן חברים גם בכירים מארה"ב ומאירופה, בהם מזכיר הצי האמריקאי לשעבר ושגריר ארה"ב בנורווגיה קנת' ברייתווייט, וכן שר ההגנה האיטלקי לשעבר ויו"ר הוועד הצבאי של נאט"ו אדמירל ג'יאמפאולו די פאולה.

משחקניות הדיפנס־טק הבולטות במערב

מדובר, כאמור, בהשקעה הביטחונית הראשונה אי פעם של 8VC בישראל. הקרן נחשבת לאחת משחקניות הדיפנס־טק הבולטות בעולם המערבי, והיא בין המשקיעות המוקדמות באנדוריל, שהגיעה לשווי של כ־30 מיליארד דולר לאחר שזכתה בחוזי ענק ממשרד ההגנה האמריקאי על חשבון קבלניות הביטחון הוותיקות. 8VC השקיעה גם בחברת הרחפנים האוטונומיים שילד איי.אי וכן בחברת כלי השיט הבלתי מאוישים סרוניק.

לונסדייל הוא אחד המשקיעים הבולטים בארה"ב, ומקושר לדמויות הבכירות ביותר בעמק הסיליקון, בהן אילון מאסק ופיטר ת'יל, כחלק ממה שמכונה "מאפיית PayPal" - כינוי לקבוצה מצומצמת של מייסדים ועובדים ראשונים בחברת פייפאל, שהפכו לימים ליזמים ומשקיעים משפיעים ביותר בעמק הסיליקון. זאת על אף שלונסדייל החל לעבוד בפייפאל כמתמחה בזמן לימודיו, ולא היה בין המייסדים. לאחר מכן לונסדייל הקים את קרן הגידור קלריום, סטארט־אפ משלו בשם Addepar, וכן שתי קרנות הון סיכון: 8VC ו־Formation8.

ההשקעה בלייטויז'ן נעשתה דרך 8VC באמצעות חברה בת המכונה Watchmen8, כך על פי רשם החברות. לונסדייל עצמו שימש בעבר כמשקיע פרטי בכמה חברות ישראליות - כמו קומרס סיינסס שנמכרה לטאבולה, סימפלי, בילגארד ואנידו, אך לפי מאגר פיינדר, פעילות זו פסקה לפני יותר מעשור.