החברה הסינית שסוגרת את חטיבת הענן בישראל - 60 איש יפוטרו

וואווי (Huawei), ענקית האלקטרוניקה הסינית שמחזיקה בישראל מרכז פיתוח מקומי תחת השם "טוגה נטוורקס", סוגרת את חטיבת הענן שלה בישראל ומפטרת כ-60 עובדים מתוך מעל ל- 400 איש המועסקים בחברה. מדובר במהלך נוסף לצמצום מרכז הפיתוח הישראלי של הענקית הסינית, לאחר שבסוף 2023 - מספר שבועות לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל - סגרה את פעילות האחסון שלה בישראל ופיטרה כמה עשרות.

המהלך נערך כחלק משינוי ארגוני עולמי שמבצעת החברה הסינית בפעילות הענן שלה. היא ממזגת פעילויות רבות ומתעדפת השקעה בפיתוח מנועי AI. בטוגה פועלים עוד 12 קבוצות פיתוח נוספות העוסקות בתקשורת מהירה בין שבבים, פיתוח חוות שרתים, סייבר ומנועי AI. על פי אתר המשרות שלה, נראה שהיא מגייסת עובדים חדשים בעיקר לפעילות פיתוח שבבי תקשורת ומתגי תקשורת ולפעילות הסייבר שלה.

ב-2020 נכללה טוגה נטוורקס, יחד עם עשרות שלוחות של וואווי בעולם, ברשימת הישויות של משרד המסחר האמריקאי ככאלה ש"מסכנות את הביטחון הלאומי של ארה"ב ואת האינטרסים שלה", בשל תרומתה להתעצמות הטכנולוגיות של סין. מדובר בחברה ישראלית שהוקמה כבר לפני 17 שנה על ידי מייסדים ישראלים, ובמימון סיני, אך הפכה באופן רשמי למרכז הפיתוח של וואווי רק בתחילת העשור שעבר, בזמן שהיחסים בין ישראל לסין היו אדוקים יותר ולפני שמלחמת הסחר עם ארה"ב הפכה למוקד מתיחות גאופוליטי משמעותי. טוגה בישראל פעילה באופן שונה ביחס למרכזי פיתוח אחרים של החברה בעולם - במשרד הישראלי מפותחים אבות טיפוס ופטנטים ומעבירים אותם לפיתוח מוצר מלא בסין.

מטוגה נטוורקס נמסר: "החברה מצויה בימים אלה בעיצומו של תהליך ארגוני, כחלק ממהלך שוטף לשיפור היעילות ומיקוד הפעילות העסקית. במסגרת התהליך צפויות התאמות מבניות, לרבות שילוב של עובדים קיימים ביחידות עסקיות אחרות בתוך החברה".