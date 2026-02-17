פאלו אלטו נטוורקס הודיעה על כוונתה לרכוש את חברת הסייבר הישראלית קוי (Koi). סכום העסקה לא נמסר, אך הוא מוערך בכ-400 מיליון דולר, כפי שפורסם לראשונה בגלובס כבר בחודש ינואר.

ימים ספורים לאחר סגירת רכישת סייברארק הישראלית, פאלו אלטו מכריזה על רכישה נוספת ומשלמת בעין יפה על חברת קוי, שגייסה קרוב ל-50 מיליון דולר בלבד מאז הקמתה.

בין המרוויחים הגדולים צפויים להיות היזמים - עמית אסרף, עידן דרדיקמן ואיתי קרוד; וכן המשקיעות - באטרי האמריקאית, NFX של גיגי לוי-וייס, Team8 ופיקצ'ר קפיטל - קרן ההון סיכון החדשה של בכירי ענף הסייבר דן אמיגה, מייק פיי, מיקי בודאי ורקש לונקאר.

עיתוי הרכישה מיד לאחר סגירת עסקת סייברארק איננו מקרי: שתי הרכישות קשורות באבטחת מידע של פעילות סוכני בינה מלאכותית וכלים אוטונומיים, כלים שלאו דווקא מופעלים בידי בני אדם ועשויים לפעול באופן זדוני.

לי קלריץ', סמנכ"ל מוצר וטכנולוגיה בפאלו אלטו, מסביר כי לגורמים אלה יש גישה מלאה למערכות ולנתונים שלכם, אבל הם פועלים לחלוטין מחוץ לטווח הראייה של מנגנוני האבטחה המסורתיים. באמצעות רכישת Koi נסגור את הפער הזה ונקבע סטנדרט חדש לאבטחת נקודות קצה. נספק ללקוחותינו את הנראות והשליטה הנדרשות כדי לרתום בבטחה את עוצמת הבינה המלאכותית, ולהבטיח שכל סוכן, תוסף וסקריפט יהיו תחת פיקוח, מאומתים ומאובטחים".

אסרף, דרדיקמן וקרוק פיתחו בשנתיים האחרונות מנוע תוכנה שעושה שימוש במודלי שפה גדולים (LLN) וסוכני AI לאיתור נוזקות וחולשות באפליקציות ותוספים שניתנים להורדה על ידי מפתחי תוכנה וארגונים ומסייע אגב כך לאתר חולשות באפליקציות ולמנוע את התפשטותן למחשבים בארגון. בין השאר, סורק המנוע של קוי חנויות אפליקציות ותוספים כמו ויזו'אל סטודיו של מיקרוסופט (VSCode Marketplace), אדג' של מיקרוסופט, החנות של כרום (גוגל), חנות פיירפוקס, NPM ו-Homebrew.

עמית אסרף, מייסד-שותף ומנכ"ל קוי מסר כי: "בעולם בו סוכני בינה מלאכותית נמצאים במרכז, פתרונות מסורתיים פשוט אינם רואים את התמונה המלאה. איחוד כוחות עם פאלו אלטו נטוורקס יאפשר לנו להרחיב את הטכנולוגיה שלנו לארגונים הגדולים בעולם, ולספק הגנה שהופכת את העבודה על נקודת הקצה המודרנית, בה הבינה המלאכותית היא רכיב מובנה, למאובטחת כברירת מחדל".